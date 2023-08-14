Диетолог Мансурова назвала противопоказанную мужчинам добавку к чаю

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Данный напиток улучшает отхождение мокроты и снимает симптомы насморка.
Ранее сообщалось, что оптимальной температурой горячей пищи считается 50–60 градусов, а употребление слишком горячей еды грозит раком гортани и пищевода. Если постоянно пить слишком горячий чай, то могут развиться опасные онкологические заболевания, рассказал хирург Александр Умнов.
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