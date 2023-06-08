Диетолог Мансурова перечислила продукты, которые нужно есть каждый день

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Врач отметила, что одним из обязательных элементов рациона должны быть яйца.
«Лучше всего использовать их на завтрак. Такой продукт — источник витаминов D, В2, В12, холина, йода, фолиевой кислоты и антиоксидантов», — цитирует издание слова собеседницы.
Также необходимо каждый день употреблять в пищу овощи, такие как морковь, капуста, сельдерей и томаты, добавила Мансурова.
«Лучше всего остановить выбор на сезонных и местных сортах. Овощи стоит подвергать минимальной термообработке, для большей пользы можно дополнять их зеленью», — рассказала диетолог.
При это мясо рекомендуется употреблять три-четыре раза в неделю, а в те дни, когда мясные блюда не запланированы, можно компенсировать белок за счет гречки или бобовых, пояснила Ирина Мансурова.
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