Диетолог Матыскина рассказала про напиток, помогающий быстрее уснуть

Фото: iStock/Avtor
Древнеиндийский рецепт «лунного молока», по словам специалиста, набирает все большую популярность в соцсетях
Напиток из молока, меда и корицы, также известный как «лунное молоко», помогает быстрее уснуть. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина.
По ее словам, этот рецепт, придуманный еще в Древней Индии, приобретает в последнее время все большую и большую популярность в социальных сетях. Благодаря молочному белку, если употребить его на ночь, расслабление наступит быстрее. А вот меда при этом должно быть в напитке немного — не больше чайной ложки. Диабетикам же «лунное молоко» и вовсе противопоказано.
Также специалист призвала избегать употребления для этих целей растительного молока на основе банана, белого риса или орехов.
Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева порекомендовала пить воду в жару, чтобы избежать отравления, добавляя в нее для аромата лимон, огурец или мяту.
По ее словам, этот рецепт, придуманный еще в Древней Индии, приобретает в последнее время все большую и большую популярность в социальных сетях. Благодаря молочному белку, если употребить его на ночь, расслабление наступит быстрее. А вот меда при этом должно быть в напитке немного — не больше чайной ложки. Диабетикам же «лунное молоко» и вовсе противопоказано.
Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева порекомендовала пить воду в жару, чтобы избежать отравления, добавляя в нее для аромата лимон, огурец или мяту.
Артем Путинцев