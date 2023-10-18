Диетолог Мещерякова рассказала о суточной норме употребления картофеля

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Диетолог Татьяна Мещерякова заявила, что суточная норма картофеля составляет 150–200 г. Об этом пишут «Известия».
Несмотря на популярное мнение, что картофель является высококалорийным продуктом, пользы от его употребления больше, чем вреда. Однако всё зависит от того, как этот продукт был приготовлен и как часто его употребляет человек, заключила Мещерякова.
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