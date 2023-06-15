Диетолог Мезенцева рассказала, какой алкоголь вреднее всего

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Диетолог Галина Мезенцева заявила, что особую опасность для здоровья представляют слабоалкогольные коктейли
«Газета.Ru» пишет, что, по словам врача-диетолога Галины Мезенцевой, самыми «коварными» для здоровья напитками считаются слабоалкогольные коктейли, содержащие большое количество сахара, красителей и консервантов.
«Печень отдает предпочтение в переработке этанолу. Но если алкоголь содержит сахар, то 2 вещества вступают в конкуренцию. Печень не понимает, что из этого ей перерабатывать в первую очередь. Увеличивается риск токсического воздействия этанола на организм. В первую очередь на клетки мозга, печени», –объясняет Галина Мезенцева.
По словам диетолога, опасно употреблять алкоголь вместе с энергетиками. Это вредно для сердечно-сосудистой и нервной системы. Употребление алкоголя и энергетиков может привести к остановке сердца.
Галина Мезенцева уточнила, что на безопасность алкоголя не влияет цена напитков. Молекула этанола С2Н5ОН и в дорогих спиртных напитках, и в дешевых одинакова. Также не существует безопасных доз алкоголя.
Ранее нарколог Волков развенчал главные мифы об употреблении алкоголя. Специалист назвал ошибочным мнение о том, что алкоголь способен снимать стресс. На самом деле спиртное — это мощный депрессант, пояснил Волков. Некоторые люди употребляют алкоголь на регулярной основе, чтобы уснуть, однако такой сон становится неглубоким и тревожным.
«Печень отдает предпочтение в переработке этанолу. Но если алкоголь содержит сахар, то 2 вещества вступают в конкуренцию. Печень не понимает, что из этого ей перерабатывать в первую очередь. Увеличивается риск токсического воздействия этанола на организм. В первую очередь на клетки мозга, печени», –объясняет Галина Мезенцева.
Галина Мезенцева уточнила, что на безопасность алкоголя не влияет цена напитков. Молекула этанола С2Н5ОН и в дорогих спиртных напитках, и в дешевых одинакова. Также не существует безопасных доз алкоголя.
Ранее нарколог Волков развенчал главные мифы об употреблении алкоголя. Специалист назвал ошибочным мнение о том, что алкоголь способен снимать стресс. На самом деле спиртное — это мощный депрессант, пояснил Волков. Некоторые люди употребляют алкоголь на регулярной основе, чтобы уснуть, однако такой сон становится неглубоким и тревожным.
Мария Фирсова