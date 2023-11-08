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Диетолог Мухина: Баклажаны нельзя есть сырыми

08 ноября 2023, 13:31
Фото: istockphoto.com/RasselOK

Фото: istockphoto.com/RasselOK

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина объяснила, что баклажаны нельзя есть сырыми из-за содержащемся в них соланине, который может вызывать боли в желудке.
«Сырые баклажаны содержат большое количество соланина. При их употреблении у человека могут появиться такие симптомы, как боль в желудке и тошнота», — заявила в беседе с «Москвой 24» Мухина.

Кроме баклажанов врач не рекомендовала употреблять в сыром виде спаржу и шпинат.


А гастроэнтеролог Сергей Вялов предупредил, что боли в спине нельзя игнорировать, поскольку они могут свидетельствовать о развитии панкреатита – воспаления поджелудочной железы.

«Болит вокруг, так как рядом с поджелудочной железой находится большое нервное сплетение и если оно попадает в очаг воспаления, то тогда боль разливается по всему животу. Тут появляется ощущение обруча или круга», — приводит utro.ru объяснение врача.

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#здоровье
#диетолог
#симптомы
#питание
#овощи
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Иммунолог Жемчугов назвал гонконгский грипп обыкновенным заболеванием
08 ноября 2023, 14:52

Фото: istockphoto.com/fizkes

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что гонконгский грипп никакими страшными особенностями не обладает, а является обычным заболеванием.
«Никакими страшными, пугающими качествами он не обладает, обыкновенный грипп, который бывает у нас каждый год с 1968 года, когда этому гриппу было присвоено наименование «гонконгский» <…> Болеют люди им каждый год, и в вакцинах он есть, так что бояться нечего, но надо дифференцировать диагностику с другими вирусами», — разъяснил в беседе с RT Жемчугов.

А академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко отметил, что касаемо гонконгского гриппа лучше всего сосредоточиться именно на иммунизации населения, в частности на вакцинации. При этом, он назвал категории граждан, которым необходимо привиться от заболевания.

«Это те, кому вакцинация необходима по медицинским показаниям — школьники, старшее поколение, люди, работающие в тех областях, где идёт постоянный контакт с людьми: учителя, врачи, работники торговли, общепита и журналисты», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.

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#грипп
#вакцинация
#заболевания
#здравоохранение
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«Несовместимо с жизнью»: Врач-диетолог Павлюк о том, почему детям нельзя быть сыроедами
Врач-диетолог Павлюк объяснила, почему дети не могут быть сыроедами и веганами
08 ноября 2023, 14:13

Фото: iStock/FamVeld

18 октября детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец направила в Государственную думу инициативу о законодательном запрете вегетарианства и сыроедения для детей, а вчера ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, из которых становится ясно, что этот проект поддерживает подавляющее большинство россиян.
Корреспондент «Радио 1» поговорила с врачом-диетологом Натальей Павлюк, чтобы выяснить – действительно ли вегетарианство и сыроедение являются опасными для детей системами питания. 

«Детям необходимо сбалансированное питание, которое включает в себя не только сырую пищу и не только растительные продукты», - строго подчеркнула Павлюк.

По словам эксперта, растущему организму, в первую очередь, необходим белок, который содержится в мясе, птице и рыбе.

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«Дефицит белка – это и проблемы с ростом, и проблемы с иммунной системой, и слабость, и развитие мышечной системы будет страдать. Также и во внутренних органах очень много белковых структур», - отметила диетолог.

Помимо белка, Павлюк напомнила про столь необходимый элемент как Омега-3, который содержится в рыбе. По её словам, он обязательно должен присутствовать в развивающемся организме ребенка, поскольку очень важен для мозга и глаз. 

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Не стоит забывать и про кальций, которые наиболее богаты молочные продукты. 

«В результате можно получить проблемы со здоровьем, которые либо приведут к плачевным результатам, либо окажутся несовместимы с жизнью», - подчеркнула эксперт. 

Говоря о питании взрослого человека, Павлюк напомнила, что употреблять достаточное количество растительных продуктов действительно важно. В идеале, их процентное соотношение должно составлять примерно 50/50. Однако, одних только овощей и круп здоровому организму будет мало.

«Часть рациона действительно должна состоять из минимально обработанных продуктов. Как правило – это фрукты, овощи и орехи. Они всегда практически не обработанные. Но все остальные продукты нам также важны», в завершении сказала диетолог.

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#продукты
#овощи
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#фрукты
#дефицит
#развитие
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Новые рентген-аппараты появились в больницах Долгопрудного
08 ноября 2023, 14:10

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный

В поликлинике Долгопрудного появились два новых современных рентген-аппарата. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.
Аппараты появились в поликлинике №1. Новое оборудование расположено на первом и седьмом этаже здания.

Стоит отметить, что благодаря рентгеновским диагностическим комплексам можно проводить исследования с возможностью выполнения снимков из положения лежа, стоя, сидя и на боку, а также проводить продольную линейную томографию.

Кроме этого, сотрудники долгопрудненской поликлиники прошли обучение на новых современных аппаратах. Жители Долгопрудного могут пройти исследования в рентген-кабинетах с 8:30 до 19:30. 

Записаться на прием можно через личный кабинет в Госуслугах.

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#рентген
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Врач Исакова рассказала, для кого опасна острая пища
Врач Исакова: Острая пища опасна для людей с язвой желудка
08 ноября 2023, 13:54

Фото: istockphoto.com/Magone

Врач-онколог Суна Исакова заявила, что острая пища крайне опасна для людей с болезнями ЖКТ, в частности, с язвой желудка, а также синдромом раздражённого кишечника, рефлюксной болезнью, целиакией и другими хроническими заболеваниями пищеварительной системы.
Употребление таких продуктов может вызвать у больных обострение.

Острая пища, хотя и способна вызвать серьёзные обострения пищеварительной системы, однако прямой связи между ней и раком желудка нет, считает специалист.

Для того, чтобы избежать негативных последствий для ЖКТ врач рекомендовала придерживаться простых правил и мер профилактики.

«Для уменьшения риска инфицирования бактерией хеликобактер пилори, стоит соблюдать следующие профилактические меры: тщательно мыть фрукты и овощи, соблюдать правила гигиены, особенно при приготовлении пищи. Членам семьи, у которых есть симптомы, возможно, ассоциированные с бактерией, рекомендуется пройти дообследования и полноценное лечение при обнаружении инфекции», — пояснила в беседе с RT Исакова.

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#диетолог
#рак
#здоровье
#питание
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Диетолог Рау: «Тыква – действительно очень полезный овощ»
08 ноября 2023, 13:19

Фото: istockphoto.com/StudioBarcelona

Врач-диетолог, эндокринолог, преподаватель Московского института психоанализа Майра Рау заявила о пользе тыквы, в частности, для сердечно-сосудистой системы и ЖКТ
«Тыква – действительно очень полезный овощ. При небольшой калорийности она содержит множество полезных веществ. Так, оранжевый цвет тыквы обусловлен высокой концентрацией бета-каротина, который защищает клетки организма от повреждения свободными радикалами. Также есть витамины В1, В6, С, калий и магний. Такие продукты рекомендуются как компонент здорового питания и полезны для здоровья сердца. Тыква содержит пищевые волокна, которые позитивно влияют на работу кишечника», – поделилась в беседе с АГН «Москва» Рау.

При этом, она отметила, что рацион должен быть разнообразен, так как ни один продукт в одиноску не може обеспечить должный уровень иммунитета и здоровья организму.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян рассказал, что среди моделей пользуются спросом такие услуги, как липофилинг и булхорн. В беседе с «Дни.ру» специалист подчеркнул, что несмотря ни на что, мужчины сейчас всё-такие предпочитают больше естественную красоту, а не искусственную.

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#тыква
#здоровье
#продукты
#питание
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В России выявлено 10 случаев заражения новым подвидом COVID-19 «Пирола»
08 ноября 2023, 12:37

Фото: istockphoto/Pornpak Khunatorn

На текущий момент в России выявлено 10 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Пирола». Об этом сообщила Глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Руководитель ведомства также добавила, что следует ожидать его распространения в стране в ближайшее время, передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Первые случаи заболевания новым вариантом коронавирусной инфекции «Пирола» (BA.2.86) были выявлены во Франции. К концу августа 2023 года эпизоды заражения были зафиксированы в Дании, США, Великобритании, Израиле, а также в странах на юге африканского континента. 

После этого Всемирная организация здравоохранения взяла этот подвид заболевания под наблюдение. Выяснилось, что данная модификация коронавируса имеет ряд мутаций, которая делает ее более заразной.

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#заражение
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Россиянам «разрешили» не прививаться от коронавируса
Попова объяснила, почему в этом сезоне не требуется вакцинация от COVID-19
08 ноября 2023, 12:31

Фото: istock / Jacob Wackerhausen

Вакцинация от коронавируса в этом сезоне не требуется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе выступления на «правительственном часе» в Совете Федерации, сообщает РИА Новости.

«Сегодня они (риски - прим.ред.) таковы, что мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне», — цитирует Попову издание.
Отмечается, что глава ведомства все же рекомендует сделать сезонную прививку против вируса гриппа. 

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России обновило рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Данный документ размещен на официальном сайте ведомства.

Кроме того, вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что текущая ситуация с ковидом не похожа на угрожающую, хотя рост заболеваемости периодически наблюдается. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вакцинация
#анна попова
#новости
#коронавирус
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«Еще 5 минуточек»: Привычку ставить несколько будильников назвали опасной
Профессор психиатрии Баснер: Ставить несколько будильников для пробуждения вредно
08 ноября 2023, 09:29

Фото: istock / morgan23

Профессор психиатрии отделения сна и хронобиологии Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета Матиас Баснер рассказал, в чем заключается опасность пробуждения от нескольких будильников. Об этом пишет HuffPost.

Эксперт рассказал, что установка будильников через определенный промежуток времени негативно влияет на качество сна. Он объяснил, что для восстановления организма важна непрерывность сна.

Баснер порекомендовал ставить один будильник, чтобы проснуться, так как из-за повторного пробуждения человек может себя чувствовать уставшим и это состоянии может сохраняться весь день. Он объяснил, что это происходит из-за прерывания быстрой фазы сна, в которую мозг погружается перед пробуждением.

«Те полчаса, которые вы дремлете после первого сигнала будильника, принесут меньше пользы, чем если бы вы спали, не просыпаясь», — заявил профессор.

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#эксперт
#качество
#здоровье
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#человек
#сон
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Мужчинам назвали три способа усилить оргазм
Men's Health: Сексологи рассказали мужчинам о трех способах усилить оргазм
08 ноября 2023, 06:58

Фото: istock / Andrii Lysenko

Сексолог Арлин Голдман и сексопатолог Алекс Роббой рассказали о трех способах, которые могут мужчинам испытать более яркий оргазм. Об этом пишет издание Men's Health.

Голдман посоветовала во время интима стимулировать область между половым членом и анусом. Она объяснила, что данная зона содержит край много нервных окончаний и она достаточно чувствительна. Эксперт также рекомендовала сконцентрироваться на дыхании и физических ощущениях.  

«Дышите медленно и глубоко. Это усилит поступление кислорода в область гениталий, что сделает кульминацию сильнее», — дала совет Голдман.
Роббой же рассказал про множественный оргазм. Он дал совет мужчинам при приближении оргазма делать упражнения Кегеля, а именно напрягать и расслаблять лобково-копчиковую мышцу. Эксперт сказал, что это похоже на остановку мочеиспускания. Сексопатолог утверждает, что данный метод поможет разнообразить половую жизнь. 

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