Диетолог Мухина: Кофе нельзя сочетать с алкоголем и пряностями

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Кроме того, по словам специалиста не рекомендуется пить кофе вместе с продуктами, в которых содержится железо.
«Вещества в кофе затрудняют всасывание железа, которое содержится в орехах, гречке, чечевице, бобовых. Оно очень плохо всасывается, и человек не получает ту пользу от продуктов, которую должен получить», – пояснила в беседе с «Москвой 24» Мухина.
До этого врачи перечислили пять продуктов, которые не стоит хранить в холодильнике. Как передаёт utro.ru, к ним относятся приправы, тропические фрукты, заваренная лапша, солёные овощи и лекарственные травы.
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