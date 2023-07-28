Диетолог Мухина назвала заболевания, при которых не стоит пить зелёный чай

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Зелёный чай не стоит пить людям с заболеваниями желудка, с высоким давлением и нарушением сна. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинский наук Марият Мухина.
Напиток повышает кислотность желудка, поэтому люди с гастритом могут усугубить проблему при употреблении этого чая.
Людям с нарушением сна не стоит пить зелёный чай после 16:00, поскольку он содержит бодрящий кофеин, сообщила врач в беседе с Москвой 24
А тем, кто страдает от повышенного артериального давления, также стоит отказаться от этого чая, поскольку кофеин негативно влияет на сердце.
Ранее нутрициолог Светлана Маломуж рассказала, какими напитками можно заменить кофе.
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Людям с нарушением сна не стоит пить зелёный чай после 16:00, поскольку он содержит бодрящий кофеин, сообщила врач в беседе с Москвой 24
Ранее нутрициолог Светлана Маломуж рассказала, какими напитками можно заменить кофе.
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Анастасия Чинкова