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Диетолог Мухина назвала заболевания, при которых не стоит пить зелёный чай

28 июля 2023, 10:58

Фото: iStock/mescioglu

Зелёный чай не стоит пить людям с заболеваниями желудка, с высоким давлением и нарушением сна. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинский наук Марият Мухина.
Напиток повышает кислотность желудка, поэтому люди с гастритом могут усугубить проблему при употреблении этого чая.

Людям с нарушением сна не стоит пить зелёный чай после 16:00, поскольку он содержит бодрящий кофеин, сообщила врач в беседе с Москвой 24


А тем, кто страдает от повышенного артериального давления, также стоит отказаться от этого чая, поскольку кофеин негативно влияет на сердце.

Ранее нутрициолог Светлана Маломуж рассказала, какими напитками можно заменить кофе.

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#медицина
#чай
#диета
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Учёные из Сиднея доказали пользу вегетарианства
28 июля 2023, 10:32

Фото: iStock/Daria Kulkova

Австралийские учёные выяснили, что вегетарианство может улучшить здоровье людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Журнал JAMA Network Open опубликовал результаты исследования.
В обследовании приняли участие около 1900 взрослых людей в возрасте от 28 до 64 лет. Их состояние анализировалось от двух месяцев до двух лет. Каждый анализ был опубликован в период с 1990 по 2021 год в США, Европе, Азии и Новой Зеландии. Участники были подобраны с учётом уже имеющихся проблем с сердечно-сосудистой системой или с риском заболевания.

Для каждого человека была подобрана индивидуальная диета, начиная от веганской низкожировой с полным отказом от животных продуктов до более легкой формы диеты, разрешающей употребление молочных продуктов и яиц.

Результатом анализа стало то, что у людей снижался уровень холестерина, сахара в крови и наблюдалось снижение веса – это всё положительно сказалось на сердечно-сосудистой системе.

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#ученые
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Гинеколог Фисюк: Некоторые женщины узнают о беременности только перед родами
Гинеколог Фисюк: Беременность может протекать скрыто вплоть до родов
28 июля 2023, 07:51

Фото: iStock/SerrNovik

Акушер-гинеколог Виктория Фисюк заявила, что будущие мамы в большинстве случаев узнают о своей беременности на начальных сроках. Но иногда о беременности становится известно только ближе к родам, пишут «Известия».
Специалист отметила, что скрытая беременность встречается достаточно редко, однако такое бывает.

«Иногда на фоне беременности могут возникать кровянистые выделения, которые женщина может принять за менструацию. В особенности это возможно, если она не следит за циклом. В таких случаях можно не догадываться о своей беременности до 20 недель, а иногда — вплоть до самых родов», — цитирует издание слова собеседницы.

Фисюк добавила, что беременность иногда наступает на фоне аменореи (отсутствия менструаций в течение полугода). 

«В таких случаях женщина может не обратить внимание на наступление беременности, так как отсутствие менструации не будет вызывать ее подозрений», — объяснила гинеколог.

Кроме того, женщины, у которых имеется большая жировая прослойка, могут не обращать внимание на растущий живот и не ощущать шевеления ребенка, рассказала Виктория Фисюк.

По ее словам, некоторые женщины могут испытывать страх перед беременностью и, испытывая психоэмоциональное расстройство, сознательно отрицать ее наличие.

«Однако это явление встречается крайне редко», — заключила врач.

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Гинеколог Прядухина: Психосоматика и лекарства могут стать причиной отсутствия оргазма у мужчин
#женщина
#врач
#женщины
#гинеколог
#беременность
#роды
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Гинеколог Прядухина: Психосоматика и лекарства могут стать причиной отсутствия оргазма у мужчин
28 июля 2023, 06:23

Фото: iStock/toeytoey2530

Акушер-гинеколог Ольга Прядухина рассказала изданию «Лента.ру» о самых распространенных причинах мужской аноргазмии. По словам специалиста, к отсутствию оргазма могут привести проблемы с физическим либо ментальным здоровьем, психосоматические явления или же прием лекарств.
Большинство врачей, по словам Прядухиной, сходятся во мнении, что главная причина мужской аноргазмии — психосоматика. Если мальчик пережил в детстве сексуальное насилие или неправильное половое воспитание, то любой секс и все, что с ним связано, он будет всю жизнь воспринимать как нечто грязное, неправильное и постыдное.

Еще одна группа причин для отсутствия оргазма — это неудачный первый сексуальный опыт, воспоминания о котором будут не давать мужчине расслабиться во время следующих актов любви.

«Зачастую мужчина не может достичь кульминации, если ему для получения удовлетворения недостаточно обычного полового акта, а сексуальная партнерша не разделяет его предпочтений и фетишей», — отмечает Прядухина.

Разумеется, могут мешать достижению оргазма и серьезные физические недомогания и болезни, как-то: травмы и опухоли спинного и головного мозга, периферических нервных окончаний, «скачки» гормонов либо болезни мочеполовой и кровеносной систем организма. Невозможность достичь сексуальной разрядки может быть вызвана даже приемом тех или иных медицинских препаратов — антидепрессантов, барбитуратов, нейролептиков и т.д.

Ранее врач-сексолог Артур Салахов назвал причины отсутствия оргазма у женщин. К физиологическим причинам относятся снижение уровня гормонов тестостерона и эстрогена, хронические заболевания или прием лекарственных средств. Кроме того, к отсутствию оргазма могут привести депрессия, чувство вины, стресс, тревога и опыт сексуального или эмоционального насилия.

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#секс
#воспитание
#мужчина
#гинеколог
#женщины
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Гастроэнтеролог Вялов объяснил, почему нельзя плавать сразу после еды
Гастроэнтеролог Вялов предупредил о риске аритмии и спазма бронхов при плавании после еды
28 июля 2023, 05:11

Фото: iStock/master1305

Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявила, что плавать сразу после еды вредно для здоровья, поэтому необходимо какое-то время подождать. Об этом пишет Sputnik.
Врач пояснил, что мышцы, задействованные в плавании, должны в достаточной степени снабжаться кровью, однако после приема пищи кровь в большей степени наполняет кишечник. 

«Если мы поели, во время плавания на мышцы будет приходиться недостаточно кровотока, они будут находиться в плохих условиях с точки зрения снабжения кислородом и другими питательными веществами», — цитирует издание слова собеседника.

Вялов отметил, что физические нагрузки при плавании приносят пищеварительным органам особенный вред. Из-за напряжения диафрагмы и межреберных мышц могут возникнуть отрыжка и изжога. Сочетание таких недугов в некотрых случаях приводит к непищеводным проявлениям — например, спазму бронхов или аритмии.

«Человек даже рискует утонуть, если непищеводные проявления застигнут его в воде», — предупредил гастроэнтеролог.

После мягкой еды и плаванием должно пройти минимум 30 минут, а после приема твердой или жирной пищи — полтора-два часа, заключил Сергей Вялов.

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#вред
#врач
#плавание
#еда
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Стоматолог Беггс предупредил о неприятных последствиях курения вейпов
Стоматолог Беггс: Из-за курения вейпов пропадает способность различать вкусы
28 июля 2023, 03:07

Фото: iStock/inside-studio

Стоматолог Стюарт Беггс заявила, что из-за частого курения вейпов и электронных сигаретэлектронных сигарет может пропасть способность различать вкусы. Об этом пишет Daily Mail.
По словам специалиста, потеря вкуса — не единственное неприятное последствие курения электронных сигарет. Он отметил, что пристрастившиеся к вейпу люди зачастую жалуются на обезвоживаниео и сухость во рту.

«Это действительно очень вредно для здоровья», — цитирует издание слова Беггса.

Он подчеркнул, что единственный способ вернуть прежние ощущения вкуса — это отказ от электронных сигарет. Помимо этого, следует пить больше воды и внимательно следить за гигиеной ротовой полости — чистить язык и использовать зубную нить, посоветовал стоматолог.

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#стоматолог
#врач
#зубы
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Диетолог Гинзбург рекомендовал есть рыбу для профилактики старения
27 июля 2023, 21:09

Фото: istockphoto/Olesia Shadrina

Врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, которые наиболее полезны для людей «серебряного возраста» — старше 50 лет. В первую очередь специалист назвал рыбу.
Кроме того, молодость мозга помогают сохранить орехи и овощи, отметил врач. Очень важно есть жирную морскую рыбу, содержащую жирные кислоты омега-3, йод и витамин D. Желательно вводить ее в рацион ежедневно, сообщает «Лента.ру».

Не менее важны кисломолочные продукты, положительно влияющие на работу желудочно-кишечного тракта. Воспалительные процессы и сбои в работе кишечника могут привести к ухудшению работы мозга, ускорению процессов его старения и повышению риска развития депрессии. Также в рацион необходимо включать фрукты, ягоды и овощи. В день следует съедать не менее двух фруктов, 50 граммов ягод, пучок зелени и полкилограмма овощей.
Полезны для сохранения молодости орехи, лук, чеснок и приправы: перец, имбирь и куркума.

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#продукты
#ягоды
#овощи
#врач
#фрукты
#лук
#рыба
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Терапевт Тан перечислил неожиданные признаки развития сахарного диабета
27 июля 2023, 20:04

Фото: istockphoto/Tonpor Kasa

Обращая внимание на любые изменения в моче или стуле, можно выявить серьезные проблемы со здоровьем, включая диабет. Об этом сообщил врач-терапевт, глава британского медицинского центра Pall Mall Чун Тан.
Одним из таких признаков могут стать проблемы со стулом. Колебания уровня сахара в крови могут повлиять на работу желудочно-кишечного тракта и вызвать запоры, передает слова специалиста британское издание Express.Еще одним симптомом сахарного диабета является частое мочеиспускание, известное также как полиурия. Доктор Тан пояснил, что когда уровень сахара в крови высок, почки начинают активно работать над удалением его излишков из кровотока.

Кроме того, при диабете могут возникнуть проблемы с мочеиспусканием. Случается, что при постоянном желании пойти в туалет, начать процесс мочеиспускания никак не удается. Это связано с тем, что повышенный уровень сахара в крови вызывает поражение нервов, контролирующих мочевой пузырь. Это может вызвать трудности с запуском или остановкой потока мочи, заключил врач.

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Нутрициолог Маломуж назвала альтернативу кофе
27 июля 2023, 19:04

Фото: iStock/Maridav

Нутрициолог Светлана Маломуж в беседе с Общественной службой новостей (ОСН) назвала напитки, которые помогут заменить кофе.
Людям, которые испытывают стресс, сталкиваются с высоким давлением, отёками, проблемами с печенью и кишечником, а также имеющим аутоиммунные заболевания, лучше отказаться от кофе. А тем, у кого нет таких проблем, тоже стоит подобрать альтернативу полюбившему напитку, поскольку из-за его большого спроса на плантациях часто используют пестициды, которые вредят здоровью.
Нутрициолог в интервью ОСН назвала шесть напитков, которые помогут забыть кофе и укрепить своё здоровье.

1. Зелёный чай

Он содержит в себе кофеин, который поможет почувствовать бодрость, но здесь его гораздо меньше, чем в кофе, поэтому вреда для здоровья не последует. Этот напиток богат антиоксидантами и укрепляет стенки кровеносных сосудов.

2. Матча

Этот японский напиток набирает популярность. Он способствует снижению веса и ускоряет обмен веществ. Также он поднимает настроение и регулирует уровень сахара в крови. Маломуж подчеркнула, что, в отличие от кофе, японский чай позволит сохранить заряд энергии дольше, примерно на 4-6 часов.

3. Мятный чай

Напиток способен освежить и почувствовать умиротворение. Он оказывает положительное влияние на ЖКТ, помогает избавиться от головных болей и спазма.

4. Шиповник

Заваренные плоды шиповника, который богат витамином С, помогают укрепить иммунитет, нормализовать давление и работу ЖКТ.

5. Чай мате

Этот чай даёт прилив бодрости и энергии, не зря он так полюбился известным футболистом Лионелем Месси. Он способствует сжиганию жира, укрепляет иммунитет, улучшает концентрацию и действует как антидепрессант.

6. Вода с лимоном

Этот напиток часто советуют тем, кто желает похудеть, потому что он улучшает метаболизм, укрепляет иммунитет, сохраняет тонус кожи. Кроме того, вода с лимоном поможет быстро проснуться и запастись необходимой энергией.

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#здоровье
#продукты
#кофе
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Акушерский корпус Можайской больницы ждёт капремонт
27 июля 2023, 18:39

Фото: Минздрав МО

Капитальный ремонт здания бывшего акушерского корпуса Можайской центральной районной больницы планируется провести в 2024 и 2025 годах. Об этом сообщается на сайте администрации Можайского городского округа.
Капремонт необходим для размещения в здании хирургического стационара.
 
Акушерское отделение будет перепрофилировано, туда переведут отделение хирургии. Старое же здание хирургического отделения больницы капитально отремонтируют, после чего разместят там туберкулёзный диспансер, женскую консультацию и лаборатории. 
 
Также будут предусмотрены кабинеты для администрации больницы, что позволит разгрузить часть помещений в здании поликлиники. Не переедет только кабинет флюорографии, который останется на прежнем месте – в торце здания. Также обсуждается вопрос благоустройства территории ЦРБ.  
 
Можайская центральная районная больница – старейшее учреждение здравоохранения Московской области. Первый документ, в котором она упоминается, датируется 1831 годом. Акушерский корпус был построен в 1989-м.

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#городской округ можайск
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