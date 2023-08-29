Диетолог Мухина рассказала об опасном сочетании дыни и ряда продуктов

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«Если мы смешаем дыню с кисломолочными продуктами, то может быть диарея. Но если кто-то хочет, то можно воспользоваться таким способом и получить слабительный эффект», — рассказала диетолог.Кроме того, Марият Мухина поведала о крайней опасности сочетания дыни с алкогольными напитками — особенно с пивом. Это может вызвать у человека колики, диарею, метеоризм или тошноту.
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