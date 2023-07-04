Диетолог Мухина: вода с лимоном и ореховое молоко разжижают кровь

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала «Комсомольской правде» о том, какие напитки могут помочь в разжижении крови и профилактике тромбозов. По словам специалиста, это могут быть вода с лимоном или медом, чесночная настойка и ореховое молоко.