Диетолог назвал два популярных способа борьбы с похмельем бесполезными

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Диетолог Клиффорд Стефан и терапевт Хусейн Ахмад считают, что есть только один надежный способ избежать похмелья. И это полный отказ от спиртного. Но если человек все таки выпил, то последствия пройдут только через время. В беседе с Daily Mail они подвергли критике 2 распространенных метода борьбы с похмельем.
Ахмад заявил, что организму нужно 2-3 дня, что алкоголь полностью вышел из организма. Он отметил, что еда или сытный обед на следующий день не ускорят процесс.
«Обычно рекомендуют больше закусывать, потому что еда помогает не пьянеть, но вместе с этим она замедляет выведение алкоголя из организма», — рассказал Ахмад.
Стефан отметил, что при похмелье нет смысла пить кофе, ведь он может даже усугубить симптомы алкогольной интоксикации и травмировать поврежденную слизистую оболочку желудка. Он порекомендовал пить воду с лимоном и морской солью.
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Алина Юрчак