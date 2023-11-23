Диетолог назвал полезный кисломолочный продукт, помогающий при простуде

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Кефир помогает иммунной системе противостоять вирусам в сезон простуды и гриппа. О пользе кефира рассказала диетолог Джули Аптон в беседе с изданием Eat This, Not That.
Диетолог объяснила, что пребиотики, содержащиеся в кефире, помогают поддерживать баланс микробиоты желудочно-кишечного тракта. По мнению Аптон, это благотворно влияет на иммунитет.
«Кефир обладает антиоксидантными, противомикробными, противовоспалительными, ранозаживляющими и многими другими преимуществами для здоровья», — отметила диетолог.
Помимо этого, при простуде она порекомендовала пить соки из апельсинов или помидоров. Аптон объяснила, что эти натуральные соки содержат больше количество витамина С, который обладает антибактериальным действием.
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Алина Юрчак