Диетолог назвал продукты, которые сравнимы по эффекту с инъекциями для похудения

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Нейробиолог и диетолог Фрэнк Дук рассказал, что есть продукты, которые содержат особый тип клетчатки, подавляющие аппетит и работающие как инъекции для лечения диабета, используемые многими для похудения. Об этих продуктах он рассказал в эфире NPR.
Как утверждает Дук, его коллеги во время исследования выяснили, что бета-глюкан, который является ферментированной клетчаткой, подавляет аппетит и способствует похудению. Он рассказал, что данный итип волоно содержится в овсе, ржи и ячмене.
При попадании в организм эти продукты способствуют выработке глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) — гормона, который сигнализирует мозгу о насыщении и замедляет перемещение еды из желудка в кишечник. Схожим эффектом обладают препараты от диабета, такие как Ozempic или Wegovy.
Врач также добавил, что бета-глюкан хорошо продемонстрировал себя в качестве средства от ожирения у мышей, над которыми проводили опыты.
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