Диетолог назвала самый опасный вид хлеба

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«Противопоказан хлеб тем, у кого есть целиакия (генетически обусловленное нарушение функции тонкого кишечника, — прим. Ред.) или непереносимость глютена, людям, у которых есть сахарный диабет или преддиабет, — им противопоказан именно белый хлеб из рафинированной муки. Такой же хлеб нельзя есть при проблемах с ЖКТ», — сказала Ирина Писарева.
«Есть хлеб из цельнозерновой муки, безглютеновый хлеб, на запаренной зелёной гречке, льняной хлеб, с добавлением семечек, который сделан на закваске, а не на дрожжах. Такой хлеб полезен, так как это сложные углеводы, которые поступают в наш организм. За завтраком мы можем съесть два-три кусочка такого хлеба», — добавила нутрициолог.Читайте также:
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