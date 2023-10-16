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Диетолог назвала самый опасный вид хлеба

Диетолог Писарева рассказала, когда хлеб опасен для организма
16 октября 2023, 15:36
Фото: IStock/foodandstyle

Фото: IStock/foodandstyle

Нас с детства учили, что хлеб всему голова, что его нужно есть с каждым приёмом пищи. Но на самом деле это не так. Взрослому человеку будет достаточно трёх ломтиков хлеба. К тому же изделие должно быть приготовлено из правильных продуктов, рассказала «Радио 1» диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.
Самый опасный хлеб – тот, в составе которого числится рафинированная мука и сахар. Такой продукт противопоказан сразу нескольким категориям людей.
«Противопоказан хлеб тем, у кого есть целиакия (генетически обусловленное нарушение функции тонкого кишечника, — прим. Ред.) или непереносимость глютена, людям, у которых есть сахарный диабет или преддиабет, — им противопоказан именно белый хлеб из рафинированной муки. Такой же хлеб нельзя есть при проблемах с ЖКТ», — сказала Ирина Писарева.

Однако правильно приготовленный хлеб необходим организму, так как является источником сложных углеводов, отметила специалист.
«Есть хлеб из цельнозерновой муки, безглютеновый хлеб, на запаренной зелёной гречке, льняной хлеб, с добавлением семечек, который сделан на закваске, а не на дрожжах. Такой хлеб полезен, так как это сложные углеводы, которые поступают в наш организм. За завтраком мы можем съесть два-три кусочка такого хлеба», — добавила нутрициолог.
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#сахар
#нарушение
#сахарный диабет
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Крупнейший в Подмосковье детский госпиталь будет принимать пациентов со всей России
16 октября 2023, 16:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Крупнейший в Московской области детский госпиталь в Красногорске планируют открыть в первом полугодии будущего года. В этом современном медицинском центре смогут лечиться дети со всей России, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Проект строительства, по его словам, поддержал Владимир Путин.
«Я обратился к президенту в очень непростой момент. Благодарен за то, что, как и во всём остальном, нашёл поддержку. Объяснил Владимиру Владимировичу, что у нас нет большого детского госпиталя, и он поддержал проект», – рассказал Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24».
Он напомнил, что в Московской области живут около двух 2 млн детей в возрасте до 18 лет. В госпитале они смогут лечиться по 18 основным профилям. 
Это будет научный центр, куда привлекут талантливых врачей. Для их комфортной работы создадут все условия.  
«В своё время президент поручил мне реализовать программу обучения детских врачей и врачей общей практики. Нужна особая забота, чтобы не было выгорания, чтобы мы предложили врачам интересные знания, чтобы они совершенствовались», – отметил глава региона. 
Ещё один масштабный проект, который ждет реализации, по словам Воробьёва, – возведение современного госпиталя на Востоке Подмосковья.

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#госпиталь
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#красногорск
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Россиянам назвали опасные последствия зависимости от сосудосуживающих
Врач Зяблова: Это может приводить к операциям по исправлению перегородки
16 октября 2023, 14:20

Фото: istockphoto.com/dragana991

Заместитель главврача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Елена Зяблова заявила, что зависимость от сосудосуживающих капель может оказывать негативное влияние на способность носа дышать.
Из-за неграмотного и бесконтрольного использования капель нос может перестать дышать без внешнего вмешательства. И бывает, что пациенты, не понимая причины заложенности дывхательных путей, даже идут на хирургическое вмешательство.

«Бывает, что человек сам себе назначает сосудосуживающее средство, чтобы победить небольшой насморк при простуде, а затем начинается бесконтрольное применение. Зависимость от сосудосуживающих может оказывать значительное влияние: нос дышит плохо, так как сосуды перестают работать самостоятельно. Бывает, пациент даже не понимает, что причина кроется именно в каплях. Это приводит, например, к операциям по исправлению перегородки, которая здесь вообще не при чем», — пояснила в беседе с «Вестями Подмосковья» Зяблова.

Ранее диетолог Марият Мухина заявила, что для поддержания нормального состояния здоровья в день достаточно употреблять не более 100 г орехов. Как передаёт utro.ru со ссылкой на Роскачество, по словам врача, большее количество продукта организму трудно усвоить.

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Ученые объяснили, как кофеин помогает при похудении
Nutrients: Кофе полезен для похудения за счет окисления жиров
16 октября 2023, 14:17

Фото: istock / Anna Kim

Испанские ученые из Университета Франсиско де Витории обнаружили связь между употреблением кофеина и процессом похудения. Оказалось, кофеин окисляет жиры, что способствует потере веса. Результаты исследования опубликовали в журнале Nutrients.
Ученые в составе научного коллектива проанализировали ранние исследования на тему роли кофеина в расщеплении жиров и заметили, что употребление кофеина стимулирует симпатическую нервную систему. В общей сумме они проверили 182 документа, среди которых 157 научных статей и 25 обзорных. Из-за стимуляции нервной системы ускоряется сердцебиение, повышается потоотделение и кровяное давление, расширяются бронхиальные проходы, усиливается перистальтика в пищеводе, а также расширяются зрачки. 

По словам специалистов, кофеин увеличивает высвобождение жирных кислот и повышает качество липолиза. Этот метаболический процесс расщепляет жиры на составляющие их жирные кислоты, из-за чего и происходит снижение веса. Эксперты отметили, что в ходе исследований они также проверили употребление энергетиков, содержащих кофеин, а также кофеиносодержащие добавки в виде таблеток.

Они также обратили внимание на то, что употребление кофеина должны быть умеренным, так как, например, людям с высоким давлением он может навредить и вызвать бессонницу.

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#кофе
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Стартовали клинические испытания адаптированных под новый штамм COVID-19 вакцин
16 октября 2023, 14:00

Фото: istockphoto.com/Godji10

В Москве начались клинические испытания двух вакцин, адаптированных под новый штамм коронавируса XBB-1.
Речь идёт о вакцина «Спутник V» и «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом.

«Сегодня совместно с институтом имени Гамалеи мы первыми начинаем исследование уже зарекомендовавших себя препаратов, адаптированных под новый штамм коронавирусной инфекции XBB-1. Это уже всем привычные двухкомпонентный «Спутник V» и однокомпонентный «Спутник Лайт» с обновлённым антигенным составом», – приводит АГН «Москва» слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отмечается, что исследования будут проведены на базе двух столичных поликлиник и Первого московского государственного медицинского университета им. Сеченова.

Ранее пластический хирург, профессор, доктор медицинских наук Тигран Алексанян перечислил те табу врача. При которых он может отказать пациенту в проведении пластики. Как передают «Дни.ру», причинами этому могут стать скандальные и недовольные пациенты, состояние здоровья человека и противопоказания к операциям, отсутствие показаний к хирургическому вмешательству, психологическая незрелость человека, его сомнения и неосознанное понимание процесса, а также неготовность пациента к ограничениям не только до и во время операции, но и в период восстановления.

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#штамм
#коронавирус
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«Ешь и худей»: Врач объяснил, какие бананы помогут похудеть
Huffington Post: Врач Радж посоветовал худеющим есть зеленые бананы
16 октября 2023, 13:42

Фото: istock / cegli

Людям, которые ограничивают себя в питании ради похудения, не стоит отказываться от бананов из-за высокой калорийности. О пользе и вреде бананов для диеты рассказал хирург Каран Радж, его слова передает издание Huffington Post.
Как объяснил врач, худеющим лучше всего есть недоспелые бананы, так как в зеленых плодах содержится резистентный крахмал, который по принципу действия похож на работу пищевых волокон.

«Это пребиотик, который любят потреблять кишечные бактерии», — уточнил Радж.
Кроме того, резистентный крахмал имеет низкую калорийность и не повышает уровень глюкозы в крови. Недоспелые бананы полезно будет употреблять не только худеющим, но и людям с диабетом.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала о продуктах, которые поможет справиться со стрессом. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#фрукты
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Видновские хирурги извлекли из уха пациентки живого таракана
16 октября 2023, 12:14

Фото: Минздрав МО

Врачи Видновской больницы извлекли из уха женщины живого таракана. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой обратилась 40-летняя женщина. Она жаловалась на шум и ощущение шевеления в левом ухе. При осмотре врачи обнаружили у неё в наружном слуховом проходе насекомое.  

С помощью микрохирургических ушных щипцов оно было удалено. Оказалось, что это живой таракан. Как он забрался к женщине в ухо, неизвестно.

Извлечение инородного тела прошло без осложнений. Барабанная перепонка и слуховой проход повреждены не были.  

Сейчас пацинтка чувствует себя хорошо и уже выписана. А специалисты попросили не пытаться самостоятельно доставать инородные тела из уха - так можно протолкнуть их ещё дальше.

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#московская область
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Свыше тысячи детей прошли лечение в отделении детской эндокринологии
16 октября 2023, 11:04

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В отделении детской эндокринологии прошли лечение более тысячи детей с сахарным диабетом,болезнями щитовидной железы и другими заболеваниями. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

 «За год работы отделения медицинскую помощь здесь получили уже порядка 1,1 тыс. маленьких пациентов. В отделении проводятся высокотехнологичные лабораторные исследования и инструментальная диагностика», - рассказала заведующая отделением эндокринологии НИКИ Асиет Тлиф. 

Также для родителей и детей в отделении проводится «Школа», благодаря которой при помощи врачей можно научится самостоятельно корректировать инсулинотерапию и самоконтроле диабета в домашних условиях.

 Стоит отметить, что специалисты отделения проводят осмотры детей с эндокринологическими заболеваниями в городских округах на постоянной основе.


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#московская область
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В Подмосковье снизилась заболеваемость туберкулезом
16 октября 2023, 10:27

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

С начала года в Подмосковье заболеваемость туберкулезом снизилась и составила 15,5 случаев на 100 тысяч человек, сообщила пресс-служба Минздава МО.
Кроме этого, в прошлом году было выявлено 16,4 случаев за такой же период.

«В Подмосковье выстроена комплексная работа по раннему выявлению туберкулеза, снижению заболеваемости и смертности. Это и активная информационная работа, и широкий охват диагностическими исследованиями, и эффективное лечение. За 9 месяцев этого года заболеваемость туберкулезом  в регионе снизилась на 5,5%», -отметил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр Московской области Сергей Смердин.

Стоит отметить, что  стационарная помощь туберкулезным больным оказывается круглосуточно в шести отделениях на 900 коек в общей сложности.


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Врач рассказала о рисках секса в пожилом возрасте
The Healthy: Врач Липпс предупредил о главном риске секса в пожилом возрасте
16 октября 2023, 07:52

Фото: istock / monkeybusinessimages

Люди старше 50 лет, по сравнению с молодыми, больше рискуют заболеть инфекциями, передающимися половым путем. Об этом рассказала инфекционист Эшли Липпс, пишет The Healthy.
Врач обратила внимание на то, что пожилые люди не переживают о незапланированной беременности, поэтому могут не пользоваться средствами контрацепции и ставить под угрозу свое здоровье.

Также они могут меньше знать о безопасности и правилах, так как медики ошибочно думают, что люди старше 50 лет не занимаются сексом, из-за чего не рассказывают им о важности защиты. Также, из-за ошибочного мнения людей в возрасте реже проверяют на наличие ЗППП.

Также Липпс уточнила, что у пожилых людей симптомы венерических болезней могут проявляться достаточно специфически. Например, сифилис может проявиться в виде кожной сыпи и зуда, а гонорея может вызывать боль в горле или суставах. Из-за этого становится сложнее поставить диагноз и вовремя начать лечение.

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