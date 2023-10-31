Диетолог назвала самый вредный для фигуры ужин

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«Это одни из опаснейших ужинов, которые содержат огромное количество калорий, много жира и простых углеводов, превращающихся в организме жировую массу и сохраняются про запас на многие годы на нашей талии», — предупредила врач.
Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург предупредил, что переедание может привести к инфаркту. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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