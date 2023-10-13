Диетолог объяснил, почему люди толстеют зимой

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«Жиры – это источники липидов, липиды – это холестерин, а холестерин является базовым строительным материалом для всех андрогенных гормонов, а ещё это энергоёмкий продукт. В одном грамме жиров содержится порядка девяти килокалорий, в белках и углеводах — порядка четырёх килокалорий. Если мы добавляем в рацион больше жиров, соответственно, мы и должны отдавать больше энергии. А зимой энергообмен немного увеличивается, за счет того, что телу приходится поддерживать нормальную температуру всегда. Поэтому, как только холодает, мы начинаем больше есть, а при неправильном энергообмене — набирать вес», — сказал Роман Пристанский.Читайте также:
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