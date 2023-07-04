Диетолог Панова рассказала о полезном летнем завтраке

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Диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Оксана Панова заявила, что летом завтрак не должен быть горячим, в жаркую погоду рекомендуется есть холодную кашу и смузи с орехами.
«Каша считается одним из самых популярных и полезных вариантов завтрака. В жаркую погоду блюдо можно модифицировать и сделать холодным. Овсяные хлопья заливают водой или йогуртом и убирают на ночь в холодильник. <…> В знойную погоду в качестве завтрака подойдет фруктовый смузи», – прокомментировала в беседе с Газета.ру.
Она также отметила, что для хорошего летнего завтрака подойдёт и омлет, яичница с добавлением зелени, свежих томатов или молодых кабачков.
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