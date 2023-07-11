Диетолог Павлюк развеяла миф о «жиросжигающих» газировках

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«Жиросжигающей газировки не существует, есть спортивные напитки. Они предназначены для людей, которые занимаются видами спорта, которые развивают общую выносливость. У человека есть определённый запас питательных веществ, углеводы в виде гликогена в печени и в мышцах, если спортсмен очень долго занимается, то эти запасы заканчиваются. И вот в этом случае, такой жиросжигающий напиток в процессе подкормит организм. Но это технология предназначена для серьёзного спорта, а обычному человеку она не подходит», - пояснила диетолог.Злоупотребление «жиросжигающими» газировками может привести и к обратном результату, к лишнему весу и целлюлиту. Помимо этого, если увлекаться газированными напитками, то могут развиться следующие заболевания: остеопороз, хрупкость костей, кариес.
«В любом случае это вредно, но вопрос в том насколько вредно. Наиболее опасно - это газировка с сахаром, наименее - газировка, в составе которой его нет. Но, такие напитки все равно не приносят пользы, так как сахарозаменители влияют на здоровье другими способами. В связи с тем, что у напитка все равно есть сладкий вкус, организм будет реагировать так, как будто вы съели сладость. То есть сахарозаменители в любом случае оказывают негативное влияние на инсулинорезистентность и на микробиом человека. Также, сахароза и стевия, которые добавляют в напитки для похудения наиболее опасны, чем когда они находятся в твёрдой пище», - заключила врач-диетолог Наталья Павлюк.
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