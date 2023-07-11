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Диетолог Павлюк развеяла миф о «жиросжигающих» газировках

11 июля 2023, 15:28

Фото: istockphoto / OcusFocus

На полках магазина все чаще можно заметить «жиросжигающие» газированные напитки. В летний период такие «чудо-газировки» все чаще пользуются спросом. О том насколько они эффективны и полезны ли они для здоровья, рассказала «Радио 1» врач-диетолог Наталья Павлюк.
«Жиросжигающей газировки не существует, есть спортивные напитки. Они предназначены для людей, которые занимаются видами спорта, которые развивают общую выносливость. У человека есть определённый запас питательных веществ, углеводы в виде гликогена в печени и в мышцах, если спортсмен очень долго занимается, то эти запасы заканчиваются. И вот в этом случае, такой жиросжигающий напиток в процессе подкормит организм. Но это технология предназначена для серьёзного спорта, а обычному человеку она не подходит», - пояснила диетолог.

Злоупотребление «жиросжигающими» газировками может привести и к обратном результату, к лишнему весу и целлюлиту. Помимо этого, если увлекаться газированными напитками, то могут развиться следующие заболевания: остеопороз, хрупкость костей, кариес.


«В любом случае это вредно, но вопрос в том насколько вредно. Наиболее опасно - это газировка с сахаром, наименее - газировка, в составе которой его нет. Но, такие напитки все равно не приносят пользы, так как сахарозаменители влияют на здоровье другими способами. В связи с тем, что у напитка все равно есть сладкий вкус, организм будет реагировать так, как будто вы съели сладость. То есть сахарозаменители в любом случае оказывают негативное влияние на инсулинорезистентность и на микробиом человека. Также, сахароза и стевия, которые добавляют в напитки для похудения наиболее опасны, чем когда они находятся в твёрдой пище», - заключила врач-диетолог Наталья Павлюк.

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#газировки
#диета
#вред
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Подмосковные врачи провели почти 50 тыс. телемедицинских консультаций для беременных
11 июля 2023, 15:51

Фото: istockphoto / Natalia Kuzina

В Московской области в рамках проекта «Наша женская консультация» беременным женщинам стали доступны консультации с врачами в формате телемедицины.

В режиме онлайн-консультации беременная может скорректировать лечение, проконсультироваться у специалиста, у психолога, познакомиться с врачом, принимающим роды и др, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

«Проект «Наша женская консультация» реализуется в регионе с начала года. Он позволит внедрить единый стандарт работы, ввести новые услуги, в том числе индивидуальное сопровождение беременности и телемедицинские консультации. Благодаря таким онлайн-приемам беременная женщина может сэкономить время на поход в поликлинику к врачу и задать все волнующие ее вопросы онлайн. Всего с начала года врачи провели почти 50 тысяч телемедицинских консультаций для беременных», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Беременность – особый период в жизни любой женщины и не имеет значения, первая она или нет. Важно, чтобы пациентка чувствовала безопасность и комфорт от начала планирования беременности до рождения ребенка.

Такой масштабный проект, как «Наша женская консультация» позволит значительно улучшить качество оказания медицинской помощи, доступность и, что самое главное, скорость ее получения.


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#Телемедицина
#беременность
#здоровье
#роды
#интернет
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Диетолог Соломатина: Пожилым можно пить по четыре чашки чая в день
11 июля 2023, 13:49

Фото: istockphoto.com/WiroKlyngz

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что пожилым людям можно пить четыре чашки чая в день при отсутствии противопоказаний.
При этом, при очень высоком давлении чаем лучше не увлекаться, поскольку из-за веществ в его составе ситуация может усугубиться. Также напиток может быть вреден людям, страдающим т проблем с нервной системой, а также диабетом.

«Чай имеет дубильные вещества – танины. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, например язвах, они могут достаточно жестко воздействовать на слизистую. Особенно если выпить чай на голодный желудок», – добавила в беседе с «Москвой 24» Соломатина.

До этого эксперты поделились, можно ли употреблять клубнику на ночь. Так, выяснилось, что ягода не противопоказана в ночное время суток, поскольку калорий на её переваривание тратится больше, чем в ней находится. Ягода улучшает работу кишечника, обладает мочегонным эффектом, способна участвовать в работе по расщеплению жиров.

Кроме того, как передаёт Общественная Служба Новостей, из клубники можно сделать так называемый «суп», добавлять её в легкие десерты, салаты или употреблять просто в свежем виде.

Однако, с предосторожностью к ягоде стоит относиться людям, страдающим повышенной кислотностью желудка, а также аллергией на клубнику.

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#диетолог
#питание
#чай
#клубника
#здоровье
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Врач Чернышова назвала две самые частые ошибки гипертоников
11 июля 2023, 06:02

Фото: iStock/PIKSEL

Терапевт Надежда Чернышова заявила, что недосып и отказ от физической активности являются частыми ошибками людей, страдающих гипертонической болезнью.
«Частая ошибка гипертоников — это не заниматься физической активностью, не гулять, не делать зарядку или какие-то аэробные нагрузки», — цитирует «Москва 24» слова собеседницы.

Чернышова пояснила, что физическая нагрузка также тренирует и сосуды. Состояние сосудистой стенки улучшается за счет перераспределения крови и активной работы мышц. Однако начинать занятия спортом нужно, когда давление не повышено, добавила специалист.

Второй рапространенной ошибкой гипертоников терапевт назвала недосып.

«Когда человек недостаточно спит, это сильно отражается на его нервной системе. Во многом перенапряжение последней сказывается на тонусе сосудов и может способствовать повышению давления», — заключила Надежда Чернышова.

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Психиатр Куреков: Запор может быть первым симптомом деменции;

Кардиолог Погосова рассказал, как убрать опасные наслоения на стенках сосудов;

Мясников заявил об опасности синдрома Гийена-Барре.

#гипертоники
#недосып
#врач
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Психиатр Куреков: Запор может быть первым симптомом деменции
11 июля 2023, 03:41

Фото: iStock/PIKSEL

Врач-психиатр Игорь Куреков рассказал о симптомах деменции и о том, как бороться с этим заболеванием. Об этом пишет RT.
По словам специалиста, деменция связана с органическими поражениями головного мозга при болезни Альцгеймера, сосудистых заболеваниях,  черепно-мозговых травмах или опухолях.

К симптомам деменции относятся проблемы с памятью, дезориентированность, навязчивые мысли, чрезмерное отвлечение, ложные воспоминания, неряшливость, нарушение сна, трудности с произношением слов, безразличие или перепады настроения, а в отдельных случаях зрительные и слуховые галлюцинации.

Куреков добавил, что болезнь может также проявляться в проблемах с пищеварением и запорах.

«Но если состояние — это результат травмы головы или дефицита витаминов, то восстановление когнитивных функций возможно», — отметил психиатр.

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#деменция
#симптомы
#психиатр
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Вирусолог Чумаков: Излечение рака коронавирусом возможно
11 июля 2023, 02:13

Фото: iStock/Chan2545

Вирусолог Петр Чумаков рассказал отметил, что некоторые из онкологических больных, с которыми он работал, почувствовали значительное улучшения после того, как переболели COVID-19. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
По словам Чумакова, сейчас ученые все чаще обращают внимание на потенциал использования коронавируса при лечении рака после того, как двое онкобольных пациентов почувствовали серьезные улучшения, вылечившись от коронавируса. Это открывает новые перспективы для исследований и разработки инновационных методов онкологических заболеваний.

Вместе с тем, как подчеркнул вирусолог, использование коронавируса в лечении рака находится на ранней стадии и требует дальнейших исследований, которые помогут лучше понять потенциал COVID-19, а затем разработать соответствующие терапевтические стратегии.

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#вирусологи
#онкология
#рак
#коронавирус
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Кардиолог Погосова рассказал, как убрать опасные наслоения на стенках сосудов
11 июля 2023, 02:09

Фото: iStock/Ivan-balvan

Врач-кардиолог Нана Погосова рассказала, как избавиться от опасных наслоений на сосудах. Об этом пишет портал «Здоровое питание».
По словам специалиста, у большинства людей наблюдается недостаточная физическая активность, что приводит и к недостаточному расходу энергии. Из-за этого увеличивается риск образования на стенках сосудов липидных наслоений, способных привести к их закупорке в любой момент. Так, человек может оказаться в больничной палате с инфарктом или инсультом, предупредила Погосова.

Еще больше усугубляет ситуацию наличие в рационе большого количества жирной пищи, соли и сахара. Кроме того, опасность представляет оливковое и другие растительные масла, которые отличаются высоким содержанием калорий, добавила кардиолог.

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#кардиолог
#сосуды
#врач
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Кардиолог Шехян перечислил ошибки, которые превращают каши в «яд» для сердца
10 июля 2023, 20:20

Фото: iStock/Arx0nt

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Грант Шехян назвал самые распространенные ошибки при приготовлении каши. Об этом пишет «Доктор Питер».
Как отмечает специалист, каши из любой крупы наделены полезными свойствами. Особенно кардиолог выделяет овсяную, гречневую и пшенную каши. Шехян дополнил, что любую полезную крупу можно легко можно сделать вредной.

По словам врача, из-за существующей культуры приготовления каш, в процессе готовки крупы теряют свои полезные свойства, так как к ним добавляют сливочное масло, зажарку и другие добавки.

Шехян утверждает, что людям, у которых есть проблемы с сердцем, не стоит употреблять каши со сливочным маслом, так как повышается риск притока холестерина в сосуды.

Специалист дополняет, что добавление соли к кашам может привести к задержке жидкости в организме и развитию гипертонии. Употреблять каши с жирными видами мяса Шехян также не рекомендует.

Кардиолог советует не варить каши, поскольку часть полезных веществ разрушается из-за термической обработки.

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#сердце
#завтрак
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Мясников заявил об опасности синдрома Гийена-Барре
10 июля 2023, 18:20

Фото: istockphoto.com/Chainarong Prasertthai

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявило, что синдром Гийена-Барре опасен тем, поражая периферические нервы, может вызвать паралич мышц, в том числе и дыхательных.
В последнем случае человека подключают к аппарату ИВЛ.

По словам эксперта заболевание может стать следствием бактериальной или вирусной инфекции, а также причиной недуга может стать вакцинация.

Синдром Гийена-Барре длиться от двух недель. Заболевание лечат при помощи инъекций иммуноглобулина, обмена плазмой и обеспечения дыхания в случае паралича дыхательной мускулатуры.

«Гийен-Барре есть в России постоянно. Вспышек быть не может, это не инфекционное заболевание, а реакция на инфекции. Иногда мы не знаем, почему нервы начинают страдать. Случаи есть постоянно. В своей больнице я вижу 1-3 случая синдрома Гийена-Барре ежемесячно на протяжении многих лет», — заключил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

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#здоровье
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#синдром
#болезнь
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Врач Мясников рассказал, какие лекарства могут вызвать болезнь Альцгеймера
10 июля 2023, 18:14

Фото: istockphoto/fizkes

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что антигистаминные препараты могут спровоцировать развитие болезни Альцгеймера.
По словам врача, факторами риска этой болезни являются генетическая предрасположенность, отсутствие физических нагрузок, лишний вес, курение и диабет.

Также фактором риска может стать прием некоторых лекарств: бензодиазепинов, опиоидов и даже антигистаминных препаратов.

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#здоровье
#лекарства
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