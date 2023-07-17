Диетолог Павлюк раскрыла, сколько арбуза можно съесть в день без вреда для здоровья

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Во второй половине лета россияне любят закупаться арбузами, так как именно в этот период ягода полностью созревает, становится сочной и сладкой. Однако диетолог Наталья Павлюк рассказала «Радио 1», что арбуз может нанести вред организму, если есть его в больших количествах.
«В арбузе много ликопина (это форма витамина А). Так, в 600-700 граммах арбуза содержится около 30 миллиграмм ликопина, а это может привести к нарушению со стороны желудочно-кишечного тракта. При этом, стоит учитывать, что с точки зрения диетологии арбуз – это фрукт. А дневная норма фруктов – это 300-400 грамм. Поэтому рекомендуется есть 200-600 грамм арбуза в день», — отметила Наталья Павлюк.Читайте также:
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