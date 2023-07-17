Диетолог Павлюк раскрыла, сколько арбуза можно съесть в день без вреда для здоровья

Во второй половине лета россияне любят закупаться арбузами, так как именно в этот период ягода полностью созревает, становится сочной и сладкой. Однако диетолог Наталья Павлюк рассказала «Радио 1», что арбуз может нанести вред организму, если есть его в больших количествах.