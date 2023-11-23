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Диетолог перечислила помогающие не заболеть в зимний период супы

Диетолог Соломатина призвала зимой есть рыбные и овощные супы для иммунитета
23 ноября 2023, 15:44
Фото: istock / Mariha-kitchen

Фото: istock / Mariha-kitchen

В зимний период стоит для укрепления иммунитета обратить внимание на овощные и рыбные супы.

О пользе супов рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с изданием NEWS.RU.

Диетолог объяснила, что сытные супы-пюре, а также супы из овощей, рыбы, грибов положительно влияют на слизистую оболочку и укрепляют иммунитет. Такие супы содержат много полезных минералов и микроэлементов. Зимой они становятся еще полезней из-за сезона простуд. Она также обратила внимание на специи, которые стоит добавить в суп.

«Зимой подойдут супы с добавлением специй — перец, красный перец, имбирь. Специи улучшают кровообращение и облегчают доставку белков иммунной системы в нужные места. Зимой необходимы витамины A, D, цинк, пусть даже в виде бета-каротина, как тыквенный суп», — дала совет Соломатина.

Также она посоветовала есть с супом цельнозерновой хлеб или добавлять непосредственно в блюдо цельнозерновые крупы для улучшения работы кишечника. Следуя этим простым рекомендациям, по ее словам, можно защитится от вирусных заболеваний и улучшить настроение.

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#хлеб
#диетолог
#витамины
#иммунитет
#еда
#питание
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Программа «Приведи друга» в этом году привлекла в Подмосковье более 300 медработников
23 ноября 2023, 17:30

Фото: Минздрав МО

В Подмосковье по программе «Приведи друга» с начала года устроились на работу 312 врачей. Такие данные привела первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
«Привлечение новых медицинских кадров и поддержка специалистов, которые уже трудятся в Подмосковье – один из наших приоритетов. В прошлом году мы запустили программу «Приведи друга». За это время благодаря ей к нам в регион трудоустроились 565 медработников, в том числе 312 – с начала этого года», – уточнила Стригункова.
Как напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, в Московской области действует комплекс мер социальной поддержки для медицинских работников. По программе «Приведи друга» сотрудник больницы может получить премию за трудоустройство привлечённого им специалиста до 50 тыс рублей за врача и до 25 тыс рублей – за фельдшера или медсестру.
 
Больше всего участников программы работает в Красногорске, Сергиевом Посаде, Раменском, Реутове и Пушкине. 
 
В Подмосковье также развивают программы «Социальная ипотека», «Земля врачам», «Земский доктор». Помимо этого, действуют компенсация аренды жилья, губернаторская доплата врачам первичного звена и другие меры. 
 
Кроме того, в этом году увеличена доплата молодым специалистам. С сентября она составляет 15 тыс рублей для врачей и 7 тыс рублей – для среднего медицинского персонала.
 
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#московская область
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Российские хирурги начали использовать жир для восстановления кровоснабжения
23 ноября 2023, 15:54

Фото: istockphoto.com/Vladimir Borovic

Специалисты РНЦХ им. академика Б.В. Петровского стали используют клетки жировой ткани пациента для запуска процесса регенерации и восстановления кровоснабжения при различных заболеваниях.
Подробнее о методе рассказал заместитель директора по научной работе РНЦХ им. Академика Б.В. Петровского Илья Еремин.

«Сначала забираем небольшую часть подкожного жира из организма, которую потом обрабатываем в стерильных условиях в специальной лаборатории, получаем стромально-васкулярную фракцию клеток и вводим её пациенту уже как терапевтическое средство, запускающее регенерацию тканей. Всю процедуру лечения можно провести под местной анестезией, амбулаторно», – пояснил в беседе с Газета.ру Еремин.

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#ученые
#лаборатории
#медицина
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Врач Тихонова заявила об опасности мыла и геля для душа для мытья головы
23 ноября 2023, 15:44

Фото: istockphoto.com/Igor Vershinsky

Врач-трихолог, дерматолог Анастасия Тихонова предупредила, что мытьё головы гелем для души и мылом чревато инфекциями.
«Гели для душа и жидкое мыло проблематично вымываются из волос. Такие средства создают плёнку на поверхности волосяного стержня, которая не смывается жесткой водой, из-за чего волосы становятся непослушными, спутываются. Также на фоне такого «ухода», кожа головы будет загрязняться в два раза быстрее, а волосы приобретут жирный блеск, вынуждая прибегать к мытью головы чаще», — добавила в беседе с Газета.ру врач.

Кроме этого, такой уход за волосами может привести к сухости кожи головы, зуду, а при длительном использовании таких средств даже к преждевременному выпадению волос.

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#волосы
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Диетолог назвал полезный кисломолочный продукт, помогающий при простуде
Диетолог Аптон: Кефир помогает при профилактике и лечении простудных заболеваний
23 ноября 2023, 13:44

Фото: istock / Choreograph

Кефир помогает иммунной системе противостоять вирусам в сезон простуды и гриппа. О пользе кефира рассказала диетолог Джули Аптон в беседе с изданием Eat This, Not That.

Диетолог объяснила, что пребиотики, содержащиеся в кефире, помогают  поддерживать баланс микробиоты желудочно-кишечного тракта. По мнению Аптон, это благотворно влияет на иммунитет. 

 «Кефир обладает антиоксидантными, противомикробными, противовоспалительными, ранозаживляющими и многими другими преимуществами для здоровья», — отметила диетолог.
В качестве профилактики вирусных болезней она также посоветовал пить зеленый чай, чай с имбирем и медом и простую воду. Вода помогает усваивать полезные вещества и поддерживать защитную функцию слизистых оболочек носа, рта и горла, которые являются естественным барьером для инфекций.

Помимо этого, при простуде она порекомендовала пить соки из апельсинов или помидоров. Аптон объяснила, что эти натуральные соки содержат больше количество витамина С, который обладает антибактериальным действием.
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#иммунитет
#здоровье
#еда
#продукты
#питание
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Диетолог Садовская: «Не стоит демонизировать сахар»
23 ноября 2023, 13:40

Фото: istockphoto.com/Tamara Chuchkova

Врач, эндокринолог-диетолог Виктория Садовская заявила, что любой сахар в организме превращается в глюкозу, и если людям без значимых заболеваний употреблять продукты с его содержанием в допустимых количествах, то никакого вреда здоровью это не принесёт.
«Не стоит совсем демонизировать сахар, неважно, будет это обычный сахар, тростниковый или даже фруктоза. При употреблении его в допустимых количествах, до 10% от вашего суточного рациона, негативного воздействия на организм человека не наблюдается», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Садовская.

При этом, по её словам, лучше есть продукты с натуральным источником сахара. К таким продуктам относятся фрукты, овощи, молочные продукты.

До этого россиянам раскрыли полезный ингредиент для салатов. Как передаёт utro.ru, в блюдо можно добавлять свежую морковь. Таким образом, по мнению специалистов, салат может получится и вкусным, и достаточно полезным за счёт витамином неотваренного овоща.

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#продукты
#овощи
#сахар
#питание
#здоровье
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Врач Хухрев раскрыл, как избежать повторного инфаркта
23 ноября 2023, 13:26

Фото: istockphoto.com/wildpixel

Врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что во избежание повторного инфаркта необходимо понять, что привело к первому, и устранить эту первопричину.
Он также добавил, что для снижения риска повторного инфаркта нужно наблюдаться у врача-кардиолога, вести здоровый образ жизни и контролировать своё состояние.

«Нужно бросить курить, похудеть, начать правильно питаться, аккуратно принимать все лекарства, которые выписал врач. Заниматься физкультурой, контролировать холестерин и уровень витамина D», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Хухрев.

Ранее нейрохирурги из Долгопрудного удалили пациентке опухоль размером с теннисный мяч в оболочках головного мозга.

«Операция по удалению крупного новообразования в оболочках головного мозга длилась два часа. Менингиома сдавливала те зоны, которые отвечают за движение в левых конечностях. Доступ был осуществлён путём костно-пластической трепанации черепа, вынутый костный фрагмент после удаления опухоли был поставлен на место и зафиксирован специальными клипсами. Сложность случая была в том, что менингиома была очень большого размера и глубоко проросла в костную ткань», – приводит АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Подмосковья слова заведующего нейрохирургическим отделением Долгопрудненской больницы Павла Савинкова.

Уточняется, что пациентка поступила в больницу с жалобами на головную боль, слабость и затрудненность движений в левых руке и ноге. После операции женщина чувствовала себя намного лучше и была выписана уже на десятый день под наблюдение невролога.

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#врачи
#операция
#здоровье
#инфаркт
#рекомендации
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Врачи детской поликлиники в Кашире отметили праздник с особыми поздравлениями
23 ноября 2023, 12:53

Фото: администрация городского округа Кашира

В детской поликлинике Каширской больницы тепло и трогательно поздравили врачей в День педиатра.
Маленькие пациенты поблагодарили врачей. Они оставили в праздничном  почтовом ящике свои поздравительные открытки, рисунки и пожелания.

«Для врачей нет ничего более ценного, чем видеть результаты нашей работы в улыбках и здоровье наших пациентов. Получать от них искренние и теплые слова благодарности – это для нас настоящее волшебство, источник вдохновения и силы», - отметила заведующая детской поликлиникой Татьяна Пономарева.  
Для детей поход к доктору – это стресс и волнение, но поздравления от детей утверждают обратное. Отзывы и пожелания пациентов, их родителей, детские рисунки подтвердили профессионализм и чуткость врачей.   

Всемирный день педиатра отметили в Каширской больнице и вновь напомнили, что медицина – это не только наука и искусство лечения, но и умение быть рядом, слышать и понимать маленьких пациентов.

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#кашира
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#больница
#врачи
#педиатр
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В Подмосковье нейрохирурги удалили опухоль величиной с теннисный мяч
23 ноября 2023, 11:06

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Долгопрудненские врачи удалили опухоль головной оболочки размером с теннисный мяч. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
64-летняя жительница Долгопрудного обратилась в больницу с головной болью, слабостью и затруднённостью движений левой части тела. Ранее у пациентки было выявлено наличие объёмного образования в правой части головы.

«Операция по удалению менингиомы длилась два часа. Новообразование сдавливало зоны органа, которые отвечают за движение в левых конечностях. Доступ был осуществлён путём костно-пластической трепанации черепа, когда вынутый костный фрагмент после удаления образования был поставлен на своё место и зафиксирован специальными клипсами<…>», - поделился заведующий нейрохирургическим отделением Павел Савинков.

Кроме этого, опухоль была размерами шесть на шесть сантиметров и глубоко проросла в костную ткань, что усложнило работу хирургов.

Стоит отметить, что на данный момент ​женщина уже выписана и находится под наблюдение невролога.

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#хирург
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Россиян предупредили об ускоряющем старение популярном блюде на завтрак
Врач Павлова: Бекон на завтрак ускоряет старение и вредит здоровью
23 ноября 2023, 10:49

Фото: istock / monticelllo

Жареный бекон и апельсиновый сок на завтрак вредны для здоровья и фигуры. Об ошибках, которые совершают люди во время завтрака, рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

Врач отметила, что стройная фигура и хорошее самочувствие на 90% зависят от рациона питания. Павлова заявила, что много людей, которые ограничивают калории и стараются правильно питаться, совершают одни и те же ошибки. Например, привычка пить апельсиновый сок по утрам может привести к получению избыточного количества фруктозы, а жареный бекон содержит очень много жира.

«Чтобы насыщение было долгим, организм должен в один прием получать и белки, и жиры, и углеводы. Поэтому к творогу и кефиру (белок) нужны овощи или кусочек хлеба. Тогда чувство сытости будет более полным», — отметила Павлова.
Она советует отказаться от жареной пищи, чтобы сохранить свой организм здоровым как можно дольше.

Ранее терапевт Андрей  Рябков рекомендовал зимой есть супы для защиты от простуды. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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