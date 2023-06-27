Диетолог Пирсон рассказала об опасности дыма во время приготовления шашлыка

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По словам диетолога, дым шашлыка содержит конечные продукты гликирования (КПГ) — это белки, которые после реакции с углеводами, поджаривают ткани изнутри и ускоряют старение. По словам Пирсон, содержание КПГ увеличивается, когда мясо пригорает.
Ранее диетолог Гридина рассказала о пользе и вреде меда. Мёд содержит большое количество фруктозы и сахарозы и может повысить сахар в крови. Также мед является углеводом, поэтому с его потреблением не нужно перебарщивать, пишет «Газета.Ru», ссылаясь на диетолога Наталию Гридину.
Мед богат витаминами и микроэлементами. Он укрепляет иммунитет и обладает антиоксидантным действием. Но он почти равен сахару. Рекомендованная норма меда в день – 1 чайная ложка, максимум – 3.