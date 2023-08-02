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Диетолог Писарева: «Гречку точно нельзя сочетать с молоком»

02 августа 2023, 19:32

Фото: istockphoto.com/Olena Vasylieva

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рекомендовала отказаться от совмещения гречки с молочными продуктами, поскольку в таком случае пища теряет все полезные свойства.

«Гречку точно нельзя сочетать с молоком и молочными продуктами, ведь они содержат кальций. А кальций мешает усвоению железа, которое есть в гречке, следовательно, блюдо теряет свою пользу», — отметила в беседе с Pravda.Ru Писарева.

Кроме того, она заявила, что в рационе вредно сочетать рис с мясом, поскольку это может вызвать проблемы пищеварительной системы. Вместо этого, эксперт рекомендовала добавлять к рису морепродукты, овощи или грибы.

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#здоровье
#питание
#врач
#гречка
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Дерматолог Богатова назвала 5 ошибок в домашнем уходе за кожей
02 августа 2023, 20:30

Фото: iStock/mi-viri

Елена Богатова советует не использовать для ухода за кожей агрессивные средства, например, скрабы и тоники.
Данные средства могут нарушить естественный барьер кожи, вызвать сухость, раздражение и покраснение. Нужно использовать мягкие очищающие средства, которые соответствуют типу кожи. Дерматолог рекомендует женщинам регулярно наносить солнцезащитный крем и в пасмурные дни.
 
Также Елена Богатова рассказала «Ленте. Ру», что женщины неправильно используют увлажняющие средства, которые необходимо наносить на очищенную и влажную кожу, а не на сухую.
 
«Женщины могут неправильно обращаться с кожей лица, трогая ее слишком сильно, растягивая или натирая при нанесении косметических средств. Это повреждает её структуру, приводит к образованию морщин и потере упругости», — утверждает Елена Богатова.
Также неправильное питание, нехватка витаминов, минералов и воды негативно влияют на состояние кожи.

Тренер по естественному омоложению Надежда Трескова рассказала Общественной службе новостей (ОСН) о привычках, которые приводят к быстрому старению. Например, недосып. Ведь сон даёт организму отдых, восстановление и способствует регенерации коллагена – основного компонента упругой кожи. Если сна недостаточно, то организм не получает необходимого и быстрее изнашивается.

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#кожа
#здоровье
#женщины
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Врач Шеляков назвал укусы ос и шмелей очень коварными
02 августа 2023, 19:05

Фото: istockphoto.com/Valengilda

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что укусы пчёл, шмелей и ос в области груди, шеи и лица может закончится летальным исходом из-за большого количества сосудов в этих местах.
«Укус этих насекомых очень коварная вещь. На самом деле, много людей умирает от укуса осы, особенно если укус пришелся в шею или лицо. Были ситуации, когда люди осуществляли прогулки на велосипеде и осы залетали в рот и жалили прямо в горло», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Шеляков.

Для того, чтобы обезопасить себя от укусов, врач рекомендовал использовать средства защиты.

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#животные
#насекомые
#безопасность
#здоровье
#врач
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Россиянам рассказали, как справиться с аллергией на солнце
Дерматолог Галлямова рекомендовала использовать SPF-крем с высоким фактором защиты
02 августа 2023, 18:50

Фото: istockphoto.com/verona_S

Врач-дерматолог, профессора Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова заявила, что людям, у которых проявляется аллергическая реакция на солнце, необходимо в первую очередь использовать SPF-крем с высоким фактором защиты.
«Единственное, что остается пациенту, так это использование SPF-крема с высоким фактором защиты. Частично спасти ситуацию может переход на правильное питание и исключение продуктов-аллергенов из своего рациона», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Галлямова.

Она отметила, что аллергическая реакция на ультрафиолетовые лучи может проявиться как в лёгкой форме в виде незначительного зуда, так и в тяжёлой с температурой и волдырями.

По словам специалиста, аллергия на солнце может возникать либо сразу, либо через 30 минут после нахождения на солнце.

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#здоровье
#кожа
#врач
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Диетолог Круглова: В жару не рекомендуется пить более двух чашек кофе в день
02 августа 2023, 18:22

Фото: istockphoto.com/Elena Pavlova

Врач-диетолог, член Национального общества диетологов Наталья Круглова заявила, что в жаркую погоду не стоит пить больше двух чашек кофе в день, поскольку кофеиносодержащие напитки и продукты способствуют обезвоживанию.
«Одной-двух чашек кофе в день будет достаточно. Лучше пить кофе с молоком, чтобы это был менее концентрированный напиток. Стоит включать напитки, которые будут восполнять водный баланс: обычная вода, минеральная, напитки с добавлением фруктовых соков. Для вкуса можно добавлять мяту и базилик», — отметила в беседе с RT Круглова.

Кроме того, в жару можно включить в рацион овощи и фрукты в виде салатов, а также холодные супы.

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#питание
#лето
#жара
#кофе
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Врач Соколова назвала самые опасные для здоровья позвоночника профессии
Врач Соколова: от проблем с позвоночником чаще страдают преподаватели и врачи
02 августа 2023, 16:00

Фото: iStock/humonia

Член Европейской медицинской ассоциации, Национальной ассоциации народной медицины и оздоровительных практик, автор метода «Остеогимнастика» Наталья Соколова заявила, что долгое пребывание в неудобном положении приводит к мышечным зажимам, из-за которых ухудшается осанка и появляются другие проблемы с позвоночником. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Соколова считает, что самые опасные для спины профессии — это те, которые связаны с продолжительным нахождением в статичном положении. Это относится к работе, связанной с регулярном нахождением за компьютером в неправильном положении.

Врач приводит в пример врачей, мастеров маникюра, преподавателей, массажистов, а также косметологов. Соколова также дополнила, что болями в спине страдают бухгалтеры, администраторы и госслужащие. 

По мнению медика, мышечные зажимы приводят к изменению фигуры, проблемам с пищеварением и лимфатической системой. 

«Упражнения на вытягивание позвоночника, открытие грудного отдела и улучшение мобильности — ежедневная зарядка для улучшения осанки поможет избавиться от боли в спине и предотвратить возможные повреждения», — цитирует Соколову «Газета.Ru».

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#врач
#профессии
#болезнь
#здоровье
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Королёвские врачи извлекли из пищевода малыша искусственный камень
02 августа 2023, 15:42

Фото: Минздрав МО

Врачи Королёвской городской больницы достали из пищевода трёхлетнего ребёнка искусственный камень. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. В приёмное отделение обратились родители малыша – у мальчика наблюдалось затруднённое дыхание.
Родители рассказали, что во время игры Артём проглотил искусственный камень.  Рентген-исследование показало, что в пищеводе мальчика действительно находится инородное тело диаметром около 1,5 см. Медики решили незамедлительно провести гастроскопию, чтобы извлечь его.

Процедура прошла успешно. Малыш уже выписан из больницы.

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Подмосковные врачи спасли подростка, сломавшего ногу после неудачного прыжка с тарзанки

Подмосковные травматологи спасли руку подростку, на которого упала стеклянная дверь.

Подмосковные врачи удалили из глаза пациента пулю, с которой он прожил 6 лет.

 

#здравоохранение
#ребёнок
#королёв
#врачи
#пациент
#подмосковье
#московская область
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В Минздраве РФ заявили, что все виды медпомощи в России останутся бесплатными
02 августа 2023, 15:11

Фото: iStock/David Gyung

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов назвал ложной информацию о том, что медицинская помощь в России станет платной. Об этом Кузнецов сообщил журналистам.
По словам Кузнецова, данные о том, что медпомощь будет платной — неквалифицированная оценка содержания нормативного акта.

Отмечается, что все виды медицинской помощи: экстренная, неотложная и плановая, которая оказывается в стационаре или амбулаторно, а также лекарственное обеспечение в стационарах будут продолжать оказываться бесплатно в рамках программы государственных гарантий.

Напомним, в Московской области продолжается работа по оснащению больниц, поликлиник и амбулаторий современной медицинской техникой по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. В больницах заменили устаревшее оборудование, на новые современные электрокардиографы, в том числе портативные, холтеры и аппараты для суточного мониторирования артериального давления.

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#врачи
#данные
#оборудование
#больницы
#спрос
#минздрав рф
#медицина
#помощь
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Нутрициолог Коробейникова рассказала, как правильно пить воду
Нутрициолог Коробейникова призвала пить воду за 20 минут до еды
02 августа 2023, 14:55

Фото: IStock/seb_ra

Утверждение, что в день нужно выпивать два литра воды, ошибочное. Об этом «Радио 1» рассказала нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова.
По словам специалиста, рассчитывать объем необходимой жидкости нужно по формуле 30-40 мл воды на 1 кг веса, однако не все смогут высчитать воду из фруктов или овощей. Поэтому нутрициолог рекомендовала прислушиваться к своему организму и пить столько, сколько вам кажется правильным.
«Потребность в воде зависит от множества факторов: если у вас температура, если вы в сауне, если переели солёной пищи, если целый день лежали на диване и никуда не ходили. Только ваш организм знает, сколько нужно воды: прислушивайтесь к нему и чувству жажды. Но помните, что за 15-20 минут до приема пищи нужно выпивать стакан тёплой, а лучше даже горячей воды. Это нормализует кислотность и подготовит ЖКТ к приему пищи. Также не напивайтесь на ночь, иначе отёки с утра вам будут гарантированы», — заключила нутрициолог.
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#вода
#правила
#здоровье
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Врачи рассказали об опасностях напитков со льдом в отпуске
02 августа 2023, 13:28

Фото: istockphoto.com/Olga Gagarova

Лёд для напитков может содержать возбудителей холеры, а шлепанцы приведут к серьёзным травмам.
Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на экспертов. В некоторых частях Азии и Африки питьевая вода может быть загрязнена фекалиями. Кишечная палочка, сальмонелла и холерный вибрион могут таиться в кубиках льда для коктейлей и мороженом, которое приготовили, используя грязную воду.
 
При оттаивании микробы попадают в напитки и вызывают серьёзные кишечные инфекции, рассказала микробиолог из Университетского колледжа Лондона Джоанн Сантини. Есть большой риск заболеть и при мытье фруктов или чистке зубов. Чтобы защитить себя, нужно использовать бутилированную воду, кипятить водопроводную.
 
Эксперты советуют купаться в соленых водоемы, которые обычно содержат меньше опасных патогенов, чем пресные. Плавание в загрязнённой воде приводит к дизентерии, инфекциям дыхательных путей, ушей, носа и горла, пишет Immunodeficiency UK.
 
Также подолог-ортопед из Королевского колледжа Лондона Эмма МакКоннахи предупреждает, что обувь без задника приводит к растяжению связок лодыжек и переломам, если их носить будучи в алкогольном опьянении или на длительных прогулках. Шлепанцы нужно носить только у бассейна.

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#здоровье
#отпуск
#инфекция
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