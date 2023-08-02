Диетолог Писарева: «Гречку точно нельзя сочетать с молоком»

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Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рекомендовала отказаться от совмещения гречки с молочными продуктами, поскольку в таком случае пища теряет все полезные свойства.
«Гречку точно нельзя сочетать с молоком и молочными продуктами, ведь они содержат кальций. А кальций мешает усвоению железа, которое есть в гречке, следовательно, блюдо теряет свою пользу», — отметила в беседе с Pravda.Ru Писарева.
Кроме того, она заявила, что в рационе вредно сочетать рис с мясом, поскольку это может вызвать проблемы пищеварительной системы. Вместо этого, эксперт рекомендовала добавлять к рису морепродукты, овощи или грибы.
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