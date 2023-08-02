Диетолог Писарева: «Гречку точно нельзя сочетать с молоком»

Член Европейской медицинской ассоциации, Национальной ассоциации народной медицины и оздоровительных практик, автор метода «Остеогимнастика» Наталья Соколова заявила, что долгое пребывание в неудобном положении приводит к мышечным зажимам, из-за которых ухудшается осанка и появляются другие проблемы с позвоночником. Об этом сообщает «Газета.Ru».