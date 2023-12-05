Диетолог Писарева: Ужин должен быть лёгким

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Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева заявила, что ужин должен быть лёгким для того, чтобы не перегружать пищеварительную систему перед сном.
«В качестве гарнира к основному блюду лучше использовать овощи как источник клетчатки. Их можно есть как в свежем виде, так и приготовленными на гриле. <…> Также специи в рационе особенно важны зимой: они не только раскрывают вкус еды, но и укрепляют иммунитет. Это могут быть перец, куркума или розмарин», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Писарева.
Она также назвала самым оптимальным временем для ужина 18-19 часов.
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