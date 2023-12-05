Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Диетолог Писарева: Ужин должен быть лёгким

Диетолог Писарева: Ужин должен быть лёгким

05 декабря 2023, 17:51
Фото: istockphoto.com/vaaseenaa

Фото: istockphoto.com/vaaseenaa

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева заявила, что ужин должен быть лёгким для того, чтобы не перегружать пищеварительную систему перед сном.
«В качестве гарнира к основному блюду лучше использовать овощи как источник клетчатки. Их можно есть как в свежем виде, так и приготовленными на гриле. <…> Также специи в рационе особенно важны зимой: они не только раскрывают вкус еды, но и укрепляют иммунитет. Это могут быть перец, куркума или розмарин», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Писарева.

Она также назвала самым оптимальным временем для ужина 18-19 часов.


Ранее россиянам раскрыли рецепт вкусного новогоднего салата. Как передаёт utro.ru, для его приготовления понадобятся картофель, яйца – 3 штуки, куриная копчёная грудка, сыр, огурец и майонез.

Читайте также:

Диетолог Тихомирова развеяла популярный миф о завтраке

Дерматолог Рудыка рекомендовала есть авокадо для здоровой кожи

Диетолог назвал два популярных способа борьбы с похмельем бесполезными
#овощи
#диетолог
#здоровье
#питание
Читайте нас в
Подмосковные росгвардейцы приняли участие в акции «От сердца к сердцу»
05 декабря 2023, 16:25

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

Более 15 литров крови сдали росгвардейцы в рамках акции «От сердца к сердцу» в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Участниками всероссийской донорской акции «От сердца к сердцу» стали сотрудники подразделений Главного управления Росгвардии по Московской области.

Мероприятие прошло 5 декабря  на базе ОМОН «Русич». Свыше 30 росгвардейцев стали в обшей сложности 15 литров донорской крови, которая будет использоваться в подмосковных больницах.

Стоит отметить, что акция направлена на помощь врачам восполнить запасы крови в медицинских учреждениях округа, а также привлечь внимание общественности к значимости донорства.

Кроме этого, по окончанию мероприятия медработники станции переливания крови выразили руководству отрядов и всем росгвардейцам глубокую признательность за регулярную помощь центру.

Читайте также:

Почётными донорами с начала года стали более 400 жителей Подмосковья

В Реутове молодого человека вылечили от нарушения свёртываемости крови

Врач Чиркова заявила о крайней опасности игнорирования симптомов диабета
#помощь
#акция
#медработники
#сотрудники
#станции
#подмосковье
#донорская кровь
Читайте нас в
Составлен рейтинг российских регионов по распространенности ВИЧ-инфекции
05 декабря 2023, 14:46

Фото: istockphoto/Motortion

Аналитический проект «Если быть точным» подготовил ежегодный рейтинг регионов России по уровню распространения ВИЧ-инфекции. За 2022 год (последний год, за который доступна статистика) самая тяжелая ситуация сложилась в Сибири и на Урале.
Регионы Сибири и Урала являются антилидерами на протяжении многих лет, передает «Коммерсант». Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Иркутской и Томской областям, а также Алтайскому, Красноярскому и Пермскому краям присвоен рейтинг Е, то есть самый низкий. Причем Кемеровская и Иркутская области получают рейтинг Е девять лет подряд.

Эксперты также отмечают новую и неожиданную тенденцию: в некоторых регионах выросла заболеваемость среди жителей сельской местности. Также увеличивается количество субъектов, где более 1% беременных женщин заражены ВИЧ. Это говорит о размытости традиционных групп риска.

Самые благополучные с точки зрения распространения ВИЧ-инфекции регионы это Кировская, Липецкая, Белгородская и Тамбовская области, а также республики Калмыкия, Ингушетия и Мордовия. Все они имеют рейтинг А.

Читайте также:

В ВОЗ прокомментировали ситуацию с распространением ВИЧ в Европе

В Подмосковье снизился показатель заболеваемости ВИЧ

Врач-гинеколог рассказала о рисках беременности с ВИЧ
#рейтинг
#вич
#эксперты
#регионы
#инфекция
Читайте нас в
В Подмосковье врачи извлекли из уха девочки пластилин
05 декабря 2023, 13:34

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Пушкинские врачи извлекли из уха девочки пластилин, с которым она проходила 3 года. об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В пушкинскую детскую больницу поступила 9-летней девочка, родители которой заметили у нее снижение слуха. Во время осмотра врачи обнаружили у пациентки инородное тело в слуховом проходе.

«Только спустя три года семья обратилась в детскую поликлинику. Кусочек пластилина прекрасно размещался около ушной перепонки. Инородное тело мы сразу же извлекли, причем без анестезии. <…> Перепонка и слуховой проход за это время не пострадали<…> », - отметил заведующий лор-отделением Пушкинской больницы Богдан Кулешов.
Читайте нас в
Подмосковные травматологи вылечили мужчину с редким переломом кости
05 декабря 2023, 12:28

Фото: istockphoto /Gumpanat

В Балашихе травматологи вылечили мужчину с редким переломом кости после падения со стремянки. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В травматологию мужчина поступил с жалобами на на острую боль в правом голеностопе и отек стопы, которые появились после падения с высоты двух метров. В ходе диагностики врачи выявили  шишку величиной больше сантиметра с отломком сместившейся таранной кости.

«Данная травма является прямым показанием к оперативному лечению. Во время почти двухчасовой операции мы вернули костный отломок в нормальное анатомическое положение и выполнили остеосинтез - хирургический метод сращивания кости при тяжелых оскольчатых переломах, зафиксировав части расколовшейся кости двумя винтами», - отметил и.о. заведующего травматологическим отделением Далер Раджабов.

Стоит отметить, что мужчину уже выписали домой с рекомендациями по уходу за травмированной ногой. Врач также добавил, что при обращении впервые часы после травмы пациент может избежать таких осложнений, как несращение и некроз костей, которые приводят к инвалидности.

Читайте также:

Сергиево-Посадские врачи сняли пациентке боль в коленных суставах новым методом

Дубненские врачи спасли женщину в критическом состоянии после ДТП

Долгопрудненские хирурги спасли пациентку с 10-сантиметровым тромбом в ноге
#врачи
#пациент
#травма
#травмы
#мужчина
#операции
#балашиха
Читайте нас в
Заболеваемость коронавирусом в России за неделю возросла почти на 23 процента
05 декабря 2023, 12:19

Фото: istockphoto/Pornpak Khunatorn

В России зафиксирован очередной рост заболеваемости COVID-19. За неделю показатель прироста числа заболевших увеличился на 22,8%.
Как сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, за минувшую неделю число заболевших на 100 тысяч населения составило 66,92. Этот показатель, по сравнению с предыдущей неделей, возрос на 22,8%. Увеличение заболеваемости зафиксировано в 73 субъектах Российской Федерации. В 23 регионах этот показатель превышает средние значения по стране.

Госпитализированы на прошлой неделе с диагнозом COVID-19 были 8 981 человек, что на 12% больше, чем на предыдущей неделе. За семь дней выздоровели 69 636 человек, перенесших коронавирус. Скончались за 48-ю неделю 135 человек.

Читайте также:

Онищенко призвал не расслабляться из-за коронавируса

Оперштаб: Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла почти на треть

«Старый дедовский способ»: Ученые нашли метод, предотвращающий тяжёлое течение ковида
#человек
#коронавирус
#covid-19
#регион
#заболевания
#инфекция
Читайте нас в
В Подмосковье робот Светлана обработала шесть миллионов звонков
05 декабря 2023, 10:08

Фото: istockphoto / Pinkypills

Более 6 млн звонков вызова врача обработала робот Светлана с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Подмосковный робот Светлана умеет вызывать врача на дом, записывать к медицинскому специалисту на прием, а также напоминать о визитах к врачу пациентам, которые состоят на диспансерном учете.

«Робот Светлана стала первым этапом внедрения искусственного интеллекта в сферу здравоохранения региона. Сначала она работала на прием вызов врача на дом или запись к специалистам, постепенно мы расширяли ее функционал. <…> Она работает в круглосуточном режиме, одновременно может принимать 600 звонков <…>», - отметила первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что теперь жители Подмосковья могут записаться на прием к врачу не только по номеру 122 и региональный портал Госуслуг, но и через чат-бот Денис в Telegram.

Читайте также:

Сергиево-Посадские врачи сняли пациентке боль в коленных суставах новым методом

Терапевт Лапа назвала самую частую болезнь россиян зимой

4,6 миллиона подмосковных жителей сделали прививку от гриппа
#врачи
#робот
#жители
#приём
#светлана стригункова
#подмосковье
Читайте нас в
«Нравится седина»: Мужчины назвали привлекающие их особенности внешности женщин
Reddit: Мужчины назвали седину и маленькую грудь привлекательными в женщинах
05 декабря 2023, 07:02

Фото: istock / Primorac91

Читатели форума Reddit в разделе AskReddit рассказали, что привлекает их во внешности партнерш.

Большое количество мужчин признались, что им нравится седина, появляющаяся или всегда присутствовавшая в волосах избранниц. Один их пользователей рассказал, что у его супруги есть седая прядь из-за родинки, какая женщине очень не нравится. 

 «чНо именно из-за него я пялился на нее в восхищении в день нашего знакомства. На прошлой неделе была 29-я годовщина нашего первого свидания«», — поделился читатель. 
Другой мужчина написал, что ему нравится слегка кривой передний зуб его жены. Он назвал эту особенность одной из самых красивых, уникальных и милых в своей спутнице.  

Также большинство мужчин признались, что им неважно какой размер груди у женщины, если она любимая. 

«Моя жена ненавидит свою маленькую грудь. Она даже не первого размера, и она носит эти дурацкие бюстгальтеры пушап, чтобы грудь казалась больше. А мне она нравится такой, какой есть, я любую возможность использую, чтобы потрогать, поцеловать, сжать ее груди и похвалить ей их. Но она все равно не верит мне», — рассказал мужчина. 
Читайте также: 
Дерматолог Рудыка рекомендовала есть авокадо для здоровой кожи

Кардиолог Конев: Метеозависимым людям не надо нагружать себя в магнитные бури

Диетолог Тихомирова развеяла популярный миф о завтраке
#женщины
#супруги
#мужчина
#отношения
Читайте нас в
Диетолог Тихомирова развеяла популярный миф о завтраке
Диетолог Тихомирова заявила, что не всем людям обязательно завтракать
04 декабря 2023, 22:51

Фото: iStock/Arx0nt

​Врач-диетолог Елена Тихомирова заявила, что необязательно завтракать, если у человека отсутствует чувство голода.
В беседе с «Газетой.ру» специалист сказала, что вреда для здоровья не будет, если человек поест не сразу после пробуждения, а спустя пару часов, когда появится чувство голода. По словам Тихомировой, каждый организм индивидуален, поэтому правило, гласящее, что для запуска метаболизма необходимо осуществлять первый прием пищи рано, подходит не всем.

Диетолог добавила, что человек, не привыкший рано завтракать, после еды может вместо прилива энергии почувствовать себя сонливым и вялым.

«Но если он знает, что, пропустив завтрак, потом пропустит и обед, а после наестся на ночь, то это плохо», — предупредила врач.

Читайте также:

Кардиолог Конев: Метеозависимым людям не надо нагружать себя в магнитные бури

Дерматолог Рудыка рекомендовала есть авокадо для здоровой кожи

Врач Принц заявила об опасности сидячей работы
#врач
#диетолог
#человек
#пища
Читайте нас в
Кардиолог Конев: Метеозависимым людям не надо нагружать себя в магнитные бури
04 декабря 2023, 19:13

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев заявил, что в периоды магнитных бурь метеозависимым людям следует вести более спокойный образ жизни.
«Пораньше ложиться спать, не нагружать себя физически и эмоционально, не злоупотреблять табаком и алкоголем, и в случае, если речь идет о больном человеке, подкорректировать приём некоторых назначенных лекарств», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Конев.

Он особо отметил, что беречь себя в такие периоды нужно в первую очередь пожилым, поскольку с возрастом метеозависимость повышается.

Ранее заслуженный врач РФ, профессор Оксана Драпкина заявила о признаке высокого риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, который можно обнаружить на ухе человека.

Читайте также:

Врач Драпкина рассказала, как можно определить риск инфаркта по внешнему виду ушей

Смертность от болезней системы кровообращения в Подмосковье за год снизилась на 5%

Врач Хухрев раскрыл, как избежать повторного инфаркта
#врач
#здоровье
#погода
Читайте нас в
Достижения.рф