Диетолог Писарева заявила о пользе цикория для пожилых

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Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева заявила, что цикорий является наиболее известной и полезной альтернативой кофе, особенно для пожилых людей.
«В цикории отсутствуют кофеин и танин, из-за чего он не возбуждает нервную систему, а наоборот, способствует успокоению. Также он полезен для микрофлоры кишечника из-за пребиотиков в составе», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Писарева.
Кроме того, цикорий способен укреплять иммунитет, благодаря ему организм становится более защищённым от вирусов и болезней.
В то же время от употребления напитка диетолог предостерегла людей, страдающих аллергией.
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