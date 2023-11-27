Диетолог Муди подсказала эффективные способы убрать выпирающий живот

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Выпирающий живот может появиться из-за лишних жировых отложений вокруг талии или из-за скопления газов в кишечнике. О способах избавиться от выпирающего живота рассказала диетолог Дестини Муди, пишет Eat This, Not That!
Как объяснила Муди, если на ощупь живот не плотный, а форма меняется в течение суток или нескольких, это является симптомом вздутия. Чтобы избавиться от такого неприятного симптома, диетолог порекомендовала чаще пить чай с имбирем или мятой. Она обяхснила, что эти напитки улучшают работу ЖКТ, из-за чего живот становится меньше.
Также она посоветовала заниматься аэробными нагрузками, чтобы вывести лишнюю жидкость из организма.
Эксперт предупредила, что избавиться от жира на животе сложнее, чем от вздутия. Это связано с тем, что похудеть в каком-то определенном место нельзя и нужно комплексно заниматься всем телом. Она посоветовала избавиться от вредной пиши и заняться спортом, совмещая кардионагрузки с силовыми тренировками.
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