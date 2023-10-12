Диетолог раскрыла диету, которая поможет справиться с депрессией

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Справиться со стрессом может помочь еда. Но чтобы не навредить организму, нужно правильно подойти к выбору питания. Врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала «Радио 1», какие продукты помогут снизить уровень стресса.
По словам специалиста, благоприятно влияет на организм во время стресса и депрессии средиземноморская диета. Она наполнена фруктами цельнозерновыми продуктами и орехами.
Наталья Павлюк отметила, что часто при стрессе человек перестает чувствовать удовлетворение от еды. В этот период человек может «скатиться» в переедание.
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«Средиземноморская диета с орехами связана с благотворным влиянием при стрессе, при депрессии. Нужно, чтобы была какая-то цельнозерновая каша или хлеб, овощи, фрукты разные, грамм 30-40 орехов в день», — сказала диетолог.
«В этой ситуации мы уже стараемся либо вредную еду заменить полезной, либо просто ограничить эту еду, например, можно разрешить съесть себе любимую конфету, но она должна быть одна. Если человек запрещает себе что-то – это только усугубляет ситуацию», — сказала специалист.Читайте также:
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Екатерина Шмакова