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Диетолог раскрыла диету, которая поможет справиться с депрессией

Диетолог Павлюк призвала есть при депрессии орехи и хлеб
12 октября 2023, 15:44
Фото: IStock/yacobchuk

Фото: IStock/yacobchuk

Справиться со стрессом может помочь еда. Но чтобы не навредить организму, нужно правильно подойти к выбору питания. Врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала «Радио 1», какие продукты помогут снизить уровень стресса.
По словам специалиста, благоприятно влияет на организм во время стресса и депрессии средиземноморская диета. Она наполнена фруктами цельнозерновыми продуктами и орехами.
«Средиземноморская диета с орехами связана с благотворным влиянием при стрессе, при депрессии. Нужно, чтобы была какая-то цельнозерновая каша или хлеб, овощи, фрукты разные, грамм 30-40 орехов в день», — сказала диетолог.

Наталья Павлюк отметила, что часто при стрессе человек перестает чувствовать удовлетворение от еды. В этот период человек может «скатиться» в переедание.
«В этой ситуации мы уже стараемся либо вредную еду заменить полезной, либо просто ограничить эту еду, например, можно разрешить съесть себе любимую конфету, но она должна быть одна. Если человек запрещает себе что-то – это только усугубляет ситуацию», — сказала специалист.
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Компенсацию аренды жилья получили более 16 тыс подмосковных медиков
12 октября 2023, 14:30

Фото: Минздрав МО

Компенсацию аренды жилья в Московской области оформили уже более 16 тыс медицинских работников государственных учреждений здравоохранения. Об этом рассказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.
Компенсация составляет 20 тыс рублей и выплачивается каждый месяц. Получить её могут представители 18 специальностей.
«Целый комплекс мер соцподдержки доступен медработникам Подмосковья. Это программы «Социальная ипотека», «Приведи друга», «Земский доктор» и другие. Но компенсация аренды жилья – самая востребованной. С начала года благодаря программе в наши учреждения трудоустроились более 1,2 тыс медработников», – уточнила Стригункова.  
Чтобы воспользоваться мерой поддержки, нужно подать заявление на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru. Заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней.
 
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#московская область
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Более полумиллиона детей сделали прививку от гриппа в Подмосковье
12 октября 2023, 14:20

Фото: Минздрав МО

В Подмосковье вакцинацию от гриппа с начала кампании прошли уже более 500 тыс детей. Такие данные привела первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
«Для удобства дети могут сделать прививку в медицинском кабинете в школе или детсаду. Пере этим врач проведёт осмотр на предмет отсутствия противопоказаний», – отметила Стригункова, которую цитирует пресс-служба подмосковного Минздрава.    
В ведомстве напомнили, что записаться на приём к врачу можно по телефону 122, через портал госуслуг или инфомат в поликлинике. 
 
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#минздрав мо
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#московская область
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Врач назвал главные симптомы трудновыявляемого вида рака груди
Онколог-маммолог Федосейкин рассказал россиянкам о первых симптомах рака груди
12 октября 2023, 13:55

Фото: istock /spukkato

Хирург, онколог-маммолог Виктор Федосейкин в беседе с изданием «Аргументы и факты» рассказал россиянкам о первых симптомах трудновыявляемого на начальных стадиях онкологии груди.
Врач объяснил, что редкие боли в груди могут быть связаны со скорым началом менструации, маститом, мастопатией, болезнями позвоночника, травмами, а также некачественными или неподходящим нижним бельем. Но изредка это может свидетельствовать об онкологии молочных желез.

«Большинство­ уплотнений в молочной железе добро­качественные. Чаще всего это мастопатия, липома (скопление жировых клеток), киста, фиброаденома (доброкачественная опухоль в виде плотной и безболезненной подвижной горошины», — успокоил врач.
Врач объяснил, что действительно тревожными признаками являются выделения из сосков жидкости желто-оранжевого или кровянистого цвета, изменение формы груди, изменения внешнего вида сосков, изменения кожи груди, а также возникновение сыпи или покраснений. 

Федосейкин также напомнил, что женщинам от 18 до 80 лет необходимо проходить осмотр у маммолога каждый год. 

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#опухоль
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#онкология
#женщины
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Россиян предупредили об опасности спать ночью при свете
Учёные доказали, что свет ночью повышает риск психических расстройств
12 октября 2023, 12:51

Фото: istockphoto.com/fizkes

Австралийские ученые под руководством профессора Шона Кейна из Школы психологических наук Университета Монаша и Института мозга и психического здоровья Тернера в Мельбурне провели исследование и доказали, что ночной сон при свете способен повысит риск психических расстройств.
Так, исследование было посвящено влиянию света на психику человека. Учёные пришли к выводам, что свет в принципе влияет не только на здоровье, но и на психику. Как передаёт научный обозреватель «Москвы 24» Николай Гринько, у тех, кто вынужден проводить ночи при свете (искусственном или естественном), повышается риск депрессии, психозов, биполярных и посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР). И наоборот, те, кто в основном производит активную деятельность в дневное время, а ночью спит, риск расстройств значительно снижается.

В этой связи людям рекомендовали проводить больше времени днём на свету, а ночью, наоборот, снижать освещение до минимальных значений.

Ранее владелица продюсерского центра, общественный деятель Ханна Изотова объяснила феномен одиноких селебрити. В беседе с «Дни.ру» она заявила, что зачастую образ, созданный для публики, не соответствует истинному состоянию популярных людей, поэтому многих может удивлять отсутствие отношений или пары у их кумиров.

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#здоровье
#исследование
#свет
#наука
#психология
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В Домодедово спасли врачи спасли женщину с гнойным панкреатитом
12 октября 2023, 11:36

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В домодедовскую больницу поступила пациентка с сильными болями брюшной полости и явными признаками интоксикации. По словам врачей она три дня лечилась дома «от отравления».
На момент поступления в приемный покой женщина находилась в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава МО.


«У пациентки была диагностирована острая форма панкреатита - болезни поджелудочной железы - с разрушением окружающих тканей и гнойным процессом в жировой клетчатке. В течение двух месяцев наши хирурги совместно с анестезиологами-реаниматологами, которые вывели пациентку из критического состояния панкреатогенного шока, провели 5 операций по удалению омертвевших тканей.<…> », – комментирует заведующий хирургическим отделением № 1 стационара № 2, врач-хирург высшей квалификационной категории Кирилл Овчинников.


Стоит отметить, что сейчас женщина находится на реабилитационном лечение под наблюдением врачей. Специалисты настоятельно рекомендуют систематически проходить диспансеризацию, а при хронических болезнях посещать профильного врача на регулярной основе.


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#домодедово
#подмосковье
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Ученые выяснили, как работа по ночам влияет на здоровье
Communications Biology: Работа в ночную смену приводит к лишнему весу
12 октября 2023, 09:06

Фото: istock / bunditinay

Ученые из Бристоля и Университета гигиены труда и окружающей среды в Японии изучили влияние работы ночью на работу организма. Они пришли к выводу, что нарушение циркадных ритмов из-за активности ночью может приводить повышению аппетита в темное время суток. Результаты исследования опубликовали в журнале Communications Biology.

Исследователи определить, что работа ночью влияет на на регуляцию глюкокортикоидные гормонов надпочечников, которые связаны с обменом веществ. Глюкокортикоиды регулируют группу пептидов мозга, которые контролируют аппетит. Ученые проверяли эксперимент на лабораторных мышах, часть которых нарушала биоритмы. Мыши, которые активничали в то время, когда должны спать, употребляли 53,8% ежедневных калорий во время неактивной фазы. Этот показатель практически в 5 раз выше, чем у контрольной группы , которая питалась в активной фазе. 

Доктор Бекки Конвей-Кэмпбелл порекомендовала людям, работающим по ночам, не забывать про солнечный свет, физические упражнения и прием пищи в определенное время. Она также обратила внимание на то, что внутренние сигналы головного мозга, повышающие  аппетит, трудно игнорировать с помощью «дисциплины».

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#свет
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Российские ученые разработали фитопрепарат для лечения поздних стадий рака
РИА Новости: В РФ разработали экстракт аврана для лечения поздних стадий рака
12 октября 2023, 08:10

Фото: istock / BrianAJackson

Противоопухолевый инновационный фитопрепарат на основе аврана разработали ученые Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского. Информацию об этом сообщает РИА Новости.
Исследования проводились на протяжении десяти лет и сейчас показали хорошие результаты. Министерство здравоохранения РФ уже выдал разрешение на проведение клинических исследований первой фазы. 

Авран лекарственный является дикорастущим многолетником, который распространен во многих регионах России. Он считается ядовитым и применялся в народной медицине в составе отваров.

Проректор университета по научной работе Александр Федонников в беседе с «РИА Новости» рассказал, что многие лекарства от онкологических образований вызывают массивное разрушение опухолевых клеток, что вызывает сильную интоксикацию организма. Лекарство на основе аврана же активирует апоптоз – программируемую клеточную смерть, которая происходит в нормальных условиях работы организма. Таким образом, человек легче переносит его.

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#ученые
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#новости
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Врач Алентов рассказал о причинах возникновения артритов
Терапевт Алентов: Артрит может развиваться из-за травм, инфекций и вирусов
12 октября 2023, 05:02

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Врач-терапевт Игорь Алентов заявил, что артрит — это воспаление тканей сустава, сопровождаемое сильной болью и ограничением физических возможностей. Об этом пишут «Известия».
Специалист объяснил, что артрит может возникать из-за травм, инфекций, аутоиммунных заболеваний, остеоартроза, нарушение обмена веществ. При этом основными симптомами являются боль, отёк, покраснение, а также ограничение движения в суставах, которые могут встречаться отдельно или в совокупности.

Кроме того, артрит может развиться из-за попадания инфекций в суставы, тогда речь идёт об инфекционном артрите. 

«Также причиной артрита может стать гнойное воспаление рядом с суставом мягких тканей или тканей кости. Бактериальный артрит очень опасен и может разрушить сустав очень быстро, иногда буквально за часы. В таком случае следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью», — заключил Алентов.

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Врач Яруллов рассказал, как подготовить организм к зиме и не заболеть
Врач Яруллов: Бег и здоровое питание помогут укрепить иммунитет
12 октября 2023, 01:54

Фото: iStock/fizkes

Врач-терапевт Линар Яруллов заявил, что зимой можно меньше беспокоиться о вирусных заболеваниях если заранее позаботиться о здоровье, скорректировать питание и сделать прививки. Об этом пишет «Лента.ру».
Яруллов отметил, что вакцинация помогает защитить организм от ненужных инфекций, активно распространяющихся в холодное время.

«Для людей старшего возраста прививка может быть важнее, потому что у них выше потенциал тяжелого течения инфекционных заболеваний, однако сезонная вакцинация показана всем», — цитирует издание слова собеседника.

Врач добавил, что улучшить самочувствие помогут ежедневные умеренные физические нагрузки продолжительностью от тридцати минут — например, бег, танцы, плавание, баскетбол, обыкновенная ходьба или работа по дому. Кроме того, на иммунитете положительно сказывается здоровое питание.

«Питайтесь разнообразно, в соответствии с принципом гарвардской тарелки, где 50 процентов растительной, 25 процентов белковой и 25 процентов углеводной пищи», — заключил терапевт.

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