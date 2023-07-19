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Диетолог Соломатина рассказала, какие продукты улучшают работу мозга

19 июля 2023, 16:09

Фото: iStock/Bohdan Bevz

Враг-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в интервью Pravda.ru назвала продукты, улучшающие работу мозга.
На первом месте стоит дикая голубика. Она улучшает микроциркуляцию, благодаря своим антиоксидантным действиям.

Также необходимо пить зелёный чай, поскольку он содержит антиоксиданты, предотвращающие окисление. Они не допустят разрушение клеток мозга, пояснила Соломатина в беседе с Pravda.ru.


Кроме того, диетолог советует употреблять в пищу рыбу, богатую омега-3. В первую очередь стоит обратить внимание на жирную рыбу, такую как сёмга, лосось, форель, но диетолог порекомендовала есть и свежемороженую сельдь, скумбрию и сардины.

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#здоровье
#продукты
#сердце
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Учёные разработали безоперационный метод диагностирования рака
19 июля 2023, 16:26

Фото: iStock/tonefotografia

Учёные нашли способ определять тип рака без хирургического вмешательства. Об этом сообщил руководитель Центра нейросетевых технологий Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета, доктор медицинских наук Евгений Сирота в беседе с Газета.ru.
В МГМУ им. Сеченова начали применять «цифровую биопсию» – это способ, который без вмешательства хирурга позволяет определить тип опухоли, а также помогает понять доброкачественное или злокачественное новообразование у пациента.

«Это метод, который извлекает большое количество разнообразных признаков из медицинских изображений с использованием специализированных алгоритмов. Рентгенологические или КТ-снимки состоят из черных и белых точек, которые имеют свою интенсивность. Любое изображение в 2D-режиме состоит из мельчайших точек, где единицей является пиксель. В 3D-режиме — это воксель. Эти точки формируют какой-то узор. Этот узор можно сопоставить с картой тела, — расположением нервов, сосудов и сделать вывод», — объяснил Сирота в интервью «Газете.ru».

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#здоровье
#рак
#биопсия
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В Волоколамске спасли пациента с трёхсантиметровым подвижным тромбом
19 июля 2023, 15:37

Фото: Istockphoto / Svitlana Hulko

Врачи Волоколамской центральной районной больницы спасли жизнь пациенту с подвижным тромбом. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В больницу обратился 60-летний мужчина, который жаловался на боль в ноге. Ему сделали УЗИ и выявили флотирующий тромб в общей бедренной вене. Состояние пациента было опасным и грозило смертью, так как тромб мог оторваться в любую минуту. Врачи приняли решение провести экстренную операцию.  

Хирурги через небольшой разрез удалили тромб, восстановив кровообращение в ноге. Размер тромба достигал 3 см. Операция прошла успешно, мужчина уже выписан из больницы. 
 
По данным Минздрава региона, гипертромбообразование обычно наблюдается в жаркую погоду. Людям, страдающим гипертонической или ишемической болезнью сердца, нужно постоянно принимать кроверазжижающие препараты.
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Минздрав МО
#здравоохранение
#пациент
#тромб
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Детские хирурги МОНИКИ спасли детей с тяжелым осложнением болезни легких
19 июля 2023, 14:20

Фото: istockphoto / SeventyFour

В МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского поступили двое детей – брат и сестра - 5 и 6 лет с диагностированной ранее бактериальной деструкцией лёгких.
Бактериальная деструкция лёгких может развиться в организме на фоне вирусно-бактериальных инфекций, таких как ОРВИ или пневмония. Патология приводит к некрозу, гнойному расплавлению легочной ткани и разным другим осложнениям. Несвоевременное лечение приведет больных к летальному исходу.
«Мальчик поступил с клинико-рентгенологическими признаками абсцесса легкого — очагом скопления гноя в легком. Мы выполнили бронхоскопию для санации абсцесса, а вторым этапом под ультразвуковым контролем провели его дренирование, то есть установили дренаж в месте скопления гноя для его оттока. В дальнейшем он был удален», — рассказала заведующая отделением детской хирургии МОНИКИ Евгения Полуконова.
Сестра мальчика поступила в МОНИКИ с обильным скоплением гноя в плевральной полости, что привело к изменениям легочной ткани. 

Маленьким пациентам была необходима антибактериальная и дезинтоксикационная терапия. 

Врачи проводили детям ингаляции кислорода для эффективного лечения. 

На сегодняшний день маленькие пациенты чувствуют себя хорошо и выписаны из больницы. 

Минздрав не рекомендует заниматься самолечением, а своевременно обращаться за квалифицированной помощь. 

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#МОНИКИ
#болезнь легких
#детский хирург
#пневмония
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Минздрав Египта заявил, что лихорадка денге не заразна
19 июля 2023, 13:59

Фото: iStock/demaerre

Найденная в Египте лихорадка денге не передаётся между людьми. Об этом сообщает Минздрав страны.
«Выявленный тип вируса лихорадки денге может передаваться только через укусы комаров, в частности одного из их видов в провинции Кена», — подчеркнул помощник министра здравоохранения и народонаселения Египта по профилактической медицине Амр Кандиль.

Он также уточнил, что карантин в стране не вводится. А главная проблема заключается в многочисленных фейках, которых он попросил не распространять, чтобы не провоцировать панику у населения Египта.

Однако Роспотребнадзор порекомендовал туристам, отдыхающим в Египте, соблюдать меры предосторожности.

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#лихорадка
#Египет
#Минздрав
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Кардиолог Хачирова рассказала о пользе абрикосов для сердца
19 июля 2023, 07:45

Фото: istockphoto/ruksutakarn

Абрикосы полезны для здоровья человека, хотя и не обладают лечебным эффектом. Об этом рассказала врач-кардиолог Асият Хачирова
Считается, что людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, следует обязательно включать абрикосы в свой рацион. Дело в том, что этот фрукт содержит витамины и микроэлементы, необходимые для нормальной работы сердечной мышцы, передает РИА Новости. Абрикос богат калием и магнием, а эти минералы являются важными элементами для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы.

Кардиолог также прокомментировала гипотезу о вреде фруктов для тех, кто имеет избыточный вес. Специалист отметила, что тучные люди имеют склонность к диабету, поэтому для них рекомендованная суточная доза фруктов не должна превышать 400 граммов, чтобы не подвергать организм большой углеводной нагрузке. В любом случае, рацион должен быть сбалансированным и наполовину состоять из овощей и фруктов, заключила врач.

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#абрикос
#сердце
#калий
#магний
#организм
#рацион
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Кардиолог Хачирова рассказала, чем абрикосы полезны для сердца
19 июля 2023, 07:23

Фото: iStock/ruksutakarn

Абрикосы содержат много витаминов и минеральных веществ, в числе которых калий и магний. Последние крайне необходимы для сердечно-сосудистой системы элементы, которые помогают эффективно работать сердечной мышце. Об этом рассказала кардиолог и диетолог Асият Хачирова в беседе с радио Sputnik.
«Поэтому есть мнение, что абрикосы обязательно нужно употреблять людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Это и правда, и неправда», — подчеркнула она.

Хачирова объяснила: абрикосы вылечить заболевание сердца, если оно уже есть у человека, однако могут быть очень полезны в качестве дополнительного источника калия и магния. Правда, необходимо учитывать, что одними лишь фруктами необходимую дозу этих элементов набрать не удастся.

Также существует гипотеза о вреде фруктов для людей с избыточным весом, поскольку они склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям и к сахарному диабету. Им, как рассказала Асият Хачирова, суммарно можно употреблять не больше 400 граммов любых фруктов в день, а все, что больше этой цифры — это уже излишняя углеводная нагрузка.

По словам кардиолога, средняя порция употребляемых за день абрикосов не должна быть больше 100 — 150 граммов. Она напомнила, что фрукты и овощи должны составлять лишь 50% здорового рациона человека, в то время как вторая половина должна состоять примерно поровну из белков и углеводов.

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#кардиологи
#абрикосы
#советы врача
#сердце
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В отделении гемодиализа Дубненской больницы создадут комфорт для пациентов и медиков
18 июля 2023, 21:54

Фото: Istockphoto / porpeller

Отделение гемодиализа Дубненской городской больницы переедет на второй этаж её хирургического корпуса. Располагавшая там ранее административная служба переведена в другой корпус, сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров.
По его словам, в новых кабинетах создадут более комфортные условия для пациентов и медперсонала. Кроме того, Минздрав Московской области направит в Дубну шесть современных аппаратов для гемодиализа.
«Отделение было открыто 27 лет назад. Оно находится на первом этаже старого лечебного корпуса №1, и в помещениях ни разу не было ремонта. Помощь больным с острой почечной недостаточностью организована в две смены», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
Он добавил, что в отделении сейчас четыре аппарата для гемодиализа. Длительность процедуры для каждого пациента – не менее четырёх часов. Проводить процедуру требуется трижды в неделю.
 
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#Дубна
#Московская область
#Подмосковье
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Стоматолог Патлатая назвала главные причины развития кариеса
18 июля 2023, 18:26

Фото: istockphoto / Harbucks

Стоматолог Патлатая рассказала, что главными причинами кариеса являются инфекции в полости рта и нарушение слюноотделения.
Кариес — это разрушающаятвердые ткани зуба патология. Ее появление провоцирует инфекция в полости рта, сообщила NEWS.ru хирург-стоматолог Надежда Патлатая. 
 
Специалист отметила, что кариес напрямую связан с плохой гигиеной, а также с нарушениями слюноотделения на фоне проблем с ЖКТ и хронических заболеваний, то есть, чем слюна обильнее, тем лучше она вымывает зубы от микроорганизмов. 

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#кариес
#причины
#здоровье
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Финская фармацевтическая компания Orion Pharma ушла с российского рынка
18 июля 2023, 17:41

Фото: istockphoto/Caiaimage/Agnieszka Wozniak

Компания считается основным производителем гормонального противовоспалительного препарата «Метипреда», который входит в перечень жизненно важных лекарств.
Orion уточняет, что после ухода из России прибыль снизилась на €25 млн. В пресс-службе компании сообщается, что оборот в России по итогам 2023 года будет резко сокращен по сравнению с прошлым годом. Но о полном прекращении поставок в тексте не сказано.
 
Также компания отметила, что с мая 2022 года перестала поставлять в Россию «Дивигель»: его используют для заместительной гормональной терапии.

Ранее сообщалось, что британская корпорация «Рекитт Бенкизер», которой принадлежат бренды «Дюрекс», «Нурофен», «Стрепсилс» , передумала покидать российский рынок. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Как сообщают источники, на данный момент все категории товаров производятся и поставляются в обычном режиме. Компания не планирует передавать права или закрывать свой бизнес. Напомним, что в апреле прошлого года «Рекитт Бенкизер» объявила о намерении передать свои права на бизнес.

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#лекарство
#аптеки
#фармацевтика
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