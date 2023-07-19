Диетолог Соломатина рассказала, какие продукты улучшают работу мозга

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Враг-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в интервью Pravda.ru назвала продукты, улучшающие работу мозга.
На первом месте стоит дикая голубика. Она улучшает микроциркуляцию, благодаря своим антиоксидантным действиям.
Также необходимо пить зелёный чай, поскольку он содержит антиоксиданты, предотвращающие окисление. Они не допустят разрушение клеток мозга, пояснила Соломатина в беседе с Pravda.ru.
Кроме того, диетолог советует употреблять в пищу рыбу, богатую омега-3. В первую очередь стоит обратить внимание на жирную рыбу, такую как сёмга, лосось, форель, но диетолог порекомендовала есть и свежемороженую сельдь, скумбрию и сардины.
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Также необходимо пить зелёный чай, поскольку он содержит антиоксиданты, предотвращающие окисление. Они не допустят разрушение клеток мозга, пояснила Соломатина в беседе с Pravda.ru.
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Анастасия Чинкова