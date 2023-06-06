Диетолог рассказала, полезно ли есть хлеб перед сном

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Диетолог Соломатина назвала привычку есть хлеб на ночь причиной набора лишних килограммов
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Москве 24», что привычка употреблять хлеб перед сном может привести к набору лишних килограммов. По ее словам, хлеб содержит углеводы, которые дают энергию организму. Если эту энергию не использовать активно, она будет откладываться в форме жира. Так как человек спит ночью и не активен, углеводы, поступившие в организм с хлебом, не расходуются и ведут к набору веса.
Соломатина уточнила, что употребление хлеба перед сном может быть вредно независимо от его типа, будь то белый, ржаной или даже цельнозерновой хлеб. Хотя цельнозерновой хлеб содержит клетчатку, которая постепенно передает углеводы в организм, эти углеводы все равно будут откладываться в жир, хоть и не так быстро, как при употреблении белого хлеба.
Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, что для хорошей работы кишечника надо употреблять овощи, богатые грубыми пищевыми волокнами.
Соломатина уточнила, что употребление хлеба перед сном может быть вредно независимо от его типа, будь то белый, ржаной или даже цельнозерновой хлеб. Хотя цельнозерновой хлеб содержит клетчатку, которая постепенно передает углеводы в организм, эти углеводы все равно будут откладываться в жир, хоть и не так быстро, как при употреблении белого хлеба.
Артем Кузьмин