Диетолог рассказала, при каких болезнях нельзя есть майонез и кетчуп

В проект бюджета Московской области на 2024 год планируют заложить более 20 млрд рублей на льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. Об этом сообщил глава комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.