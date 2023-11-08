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Диетолог Рау: «Тыква – действительно очень полезный овощ»

08 ноября 2023, 13:19
Фото: istockphoto.com/StudioBarcelona

Фото: istockphoto.com/StudioBarcelona

Врач-диетолог, эндокринолог, преподаватель Московского института психоанализа Майра Рау заявила о пользе тыквы, в частности, для сердечно-сосудистой системы и ЖКТ
«Тыква – действительно очень полезный овощ. При небольшой калорийности она содержит множество полезных веществ. Так, оранжевый цвет тыквы обусловлен высокой концентрацией бета-каротина, который защищает клетки организма от повреждения свободными радикалами. Также есть витамины В1, В6, С, калий и магний. Такие продукты рекомендуются как компонент здорового питания и полезны для здоровья сердца. Тыква содержит пищевые волокна, которые позитивно влияют на работу кишечника», – поделилась в беседе с АГН «Москва» Рау.

При этом, она отметила, что рацион должен быть разнообразен, так как ни один продукт в одиноску не може обеспечить должный уровень иммунитета и здоровья организму.


Ранее доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян рассказал, что среди моделей пользуются спросом такие услуги, как липофилинг и булхорн. В беседе с «Дни.ру» специалист подчеркнул, что несмотря ни на что, мужчины сейчас всё-такие предпочитают больше естественную красоту, а не искусственную.

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#тыква
#здоровье
#продукты
#питание
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Диетолог Мухина: Баклажаны нельзя есть сырыми
08 ноября 2023, 13:31

Фото: istockphoto.com/RasselOK

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина объяснила, что баклажаны нельзя есть сырыми из-за содержащемся в них соланине, который может вызывать боли в желудке.
«Сырые баклажаны содержат большое количество соланина. При их употреблении у человека могут появиться такие симптомы, как боль в желудке и тошнота», — заявила в беседе с «Москвой 24» Мухина.

Кроме баклажанов врач не рекомендовала употреблять в сыром виде спаржу и шпинат.

А гастроэнтеролог Сергей Вялов предупредил, что боли в спине нельзя игнорировать, поскольку они могут свидетельствовать о развитии панкреатита – воспаления поджелудочной железы.

«Болит вокруг, так как рядом с поджелудочной железой находится большое нервное сплетение и если оно попадает в очаг воспаления, то тогда боль разливается по всему животу. Тут появляется ощущение обруча или круга», — приводит utro.ru объяснение врача.

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#здоровье
#диетолог
#симптомы
#питание
#овощи
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В России выявлено 10 случаев заражения новым подвидом COVID-19 «Пирола»
08 ноября 2023, 12:37

Фото: istockphoto/Pornpak Khunatorn

На текущий момент в России выявлено 10 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Пирола». Об этом сообщила Глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Руководитель ведомства также добавила, что следует ожидать его распространения в стране в ближайшее время, передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Первые случаи заболевания новым вариантом коронавирусной инфекции «Пирола» (BA.2.86) были выявлены во Франции. К концу августа 2023 года эпизоды заражения были зафиксированы в Дании, США, Великобритании, Израиле, а также в странах на юге африканского континента. 

После этого Всемирная организация здравоохранения взяла этот подвид заболевания под наблюдение. Выяснилось, что данная модификация коронавируса имеет ряд мутаций, которая делает ее более заразной.

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#коронавирус
#заражение
#болезнь
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Россиянам «разрешили» не прививаться от коронавируса
Попова объяснила, почему в этом сезоне не требуется вакцинация от COVID-19
08 ноября 2023, 12:31

Фото: istock / Jacob Wackerhausen

Вакцинация от коронавируса в этом сезоне не требуется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе выступления на «правительственном часе» в Совете Федерации, сообщает РИА Новости.

«Сегодня они (риски - прим.ред.) таковы, что мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне», — цитирует Попову издание.
Отмечается, что глава ведомства все же рекомендует сделать сезонную прививку против вируса гриппа. 

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России обновило рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Данный документ размещен на официальном сайте ведомства.

Кроме того, вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что текущая ситуация с ковидом не похожа на угрожающую, хотя рост заболеваемости периодически наблюдается. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вакцинация
#анна попова
#новости
#коронавирус
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«Еще 5 минуточек»: Привычку ставить несколько будильников назвали опасной
Профессор психиатрии Баснер: Ставить несколько будильников для пробуждения вредно
08 ноября 2023, 09:29

Фото: istock / morgan23

Профессор психиатрии отделения сна и хронобиологии Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета Матиас Баснер рассказал, в чем заключается опасность пробуждения от нескольких будильников. Об этом пишет HuffPost.

Эксперт рассказал, что установка будильников через определенный промежуток времени негативно влияет на качество сна. Он объяснил, что для восстановления организма важна непрерывность сна.

Баснер порекомендовал ставить один будильник, чтобы проснуться, так как из-за повторного пробуждения человек может себя чувствовать уставшим и это состоянии может сохраняться весь день. Он объяснил, что это происходит из-за прерывания быстрой фазы сна, в которую мозг погружается перед пробуждением.

«Те полчаса, которые вы дремлете после первого сигнала будильника, принесут меньше пользы, чем если бы вы спали, не просыпаясь», — заявил профессор.

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#человек
#сон
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Мужчинам назвали три способа усилить оргазм
Men's Health: Сексологи рассказали мужчинам о трех способах усилить оргазм
08 ноября 2023, 06:58

Фото: istock / Andrii Lysenko

Сексолог Арлин Голдман и сексопатолог Алекс Роббой рассказали о трех способах, которые могут мужчинам испытать более яркий оргазм. Об этом пишет издание Men's Health.

Голдман посоветовала во время интима стимулировать область между половым членом и анусом. Она объяснила, что данная зона содержит край много нервных окончаний и она достаточно чувствительна. Эксперт также рекомендовала сконцентрироваться на дыхании и физических ощущениях.  

«Дышите медленно и глубоко. Это усилит поступление кислорода в область гениталий, что сделает кульминацию сильнее», — дала совет Голдман.
Роббой же рассказал про множественный оргазм. Он дал совет мужчинам при приближении оргазма делать упражнения Кегеля, а именно напрягать и расслаблять лобково-копчиковую мышцу. Эксперт сказал, что это похоже на остановку мочеиспускания. Сексопатолог утверждает, что данный метод поможет разнообразить половую жизнь. 

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#эксперт
#жизнь
#секс
#мужчины
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Россиян предупредили о приближении пика заболеваемости коронавирусом
Иммунолог Крючков: пик заболеваемости коронавирусом в России будет в декабре
08 ноября 2023, 06:24

Фото: iStock/zetat

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков считает, что максимальное число случаев заболевания коронавирусом в России в текущем году следует ожидать в декабре. Он предупредил о приближении к этому пику в беседе с изданием «Лента.ру».
Крючков отметил, что на данный момент наблюдается начало осенне-зимне-весеннего периода, который обычно охватывает период с октября по середину апреля в разные годы.

Иммунолог добавил, что в текущем году реальное число заболевших, скорее всего, будет ниже, чем в предыдущем и значительно ниже, чем в прошлых волнах, таких как омикрон. Тем не менее, всплеск заболеваемости будет заметным.

Крючков также отметил, что в России сейчас проводится значительно меньше тестирования на COVID-19, и по этой причине официальные данные о росте числа заболевших могут быть недооценены.
Иммунолог заключил, что пик заболеваемости ожидается в декабре и может совпасть с сезонностью распространения «пиролы», традиционно активной в этом месяце.

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Врач Худякова: Отсутствие либидо может быть симптомом неожиданного заболевания
Врач Худякова: Отсутствие либидо может говорить о болезни щитовидки
08 ноября 2023, 05:58

Фото: iStock/BongkarnThanyakij

Врач-эндокринолог Мария Худякова заявила, что жители мегаполисов часто сталкиваются с повышенной утомляемостью, тревожностью, слабостью, снижением внимания и бессонницей. Такие симптомы могут возникать не только из-за интенсивного ритма жизни, но и из-за нарушения гормонов щитовидной железы, отметила специалист.
«Проблемы в сфере репродуктивной системы, такие как снижение потенции, отсутствие либидо, нарушение менструального цикла, расстройство стула по типу запоров или поносов, сухость кожи, выпадение волос — тоже могут быть вызваны неправильной работой гормонов», — цитирует «Газета.Ru» слова собеседницы.

Если человек спит не менее семи часов, не перерабатывает и придерживается правильного питания, ​однако перечисленные симптомы сохраняются — ​стоит незамедлительно обратиться к врачу, ​подчеркнула Мария Худякова.

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#симптомы
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Daily Mail: Учёные выяснили, что приём некоторых витаминов может вызвать рак
Daily Mail: Употребление добавок кальция и бета-каротин может спровоцировать рак
08 ноября 2023, 05:22

Фото: iStock/Yana Tatevosian

Американские учёные из университета Тафтса выяснили, что приём высоких доз добавок кальция удваивает риск летального исхода при онкологических заболеваниях. Кроме того, их коллеги из университета Цинхуа обнаружили, что бета-каротин повышает вероятность возникновения рака лёгких, пишет Daily Mail.
Принято считать, что бета-каротин положительно влияет на работу мозга, улучшает память и внимание. Однако в результате проведения исследователями анализа 18 научных работ на соответствующую тему, оказалось, что эта пищевая добавка примерно на 16% повышает риск онкологических заболеваний лёгких  у курильщиков.

Их коллеги из университета Тафтса в США также изучили связь между увеличением вероятности появления различных видов рака и употреблением пищевых добавок. По словам учёных, приём более 1000 мг добавок кальция ежедневно в два раза увеличивает риск летального исхода при любом типе онкологии.

Профессор диетологии Майк Лин пояснил, что организм человека не способен перерабатывать избыточное количество витаминов.

«Люди эволюционировали, потребляя очень ограниченное количества витаминов из пищи», — отметил специалист.

Потребность организма в различных витаминах может обеспечить сбалансированный рацион, а пищевые добавки не стоит употреблять без назначения врача, заключил Майк Лин.

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#здоровье
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#ученые
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Врач Лагутин назвал неожиданный фактор, влияющий на здоровье горла
Врач Лагутин заявил о вреде стресса для здоровья горла
07 ноября 2023, 16:38

Фото: istockphoto.com/Koldunov

Врач-оториноларинголог Валентин Лагутин заявил, что стрессы могут пагубно повлиять на здоровье горла и даже привести к осиплости.
«Стрессы могут вести к недосмыканию голосовых связок и развитию гипотонусной дисфонии либо к избыточному пересмыканию и, соответственно, к гипертонусной дисфонии. Это проявляется как осиплость и огрубление голоса», — пояснил в беседе с Газета.ру врач.

Он также отметил, что на горло оказывают пагубное влияние курение, а иссушающие и холодные напитки, а также слишком кислые, жареные, острые и пряные продукты питания. Эти факторы могут вызвать осиплость, першение и боли в горле.

Кроме того, специалист рекомендовал полоскать горло после каждого приёма пищи для профилактики.

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