Диетолог Рау: «Тыква – действительно очень полезный овощ»

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Врач-диетолог, эндокринолог, преподаватель Московского института психоанализа Майра Рау заявила о пользе тыквы, в частности, для сердечно-сосудистой системы и ЖКТ
«Тыква – действительно очень полезный овощ. При небольшой калорийности она содержит множество полезных веществ. Так, оранжевый цвет тыквы обусловлен высокой концентрацией бета-каротина, который защищает клетки организма от повреждения свободными радикалами. Также есть витамины В1, В6, С, калий и магний. Такие продукты рекомендуются как компонент здорового питания и полезны для здоровья сердца. Тыква содержит пищевые волокна, которые позитивно влияют на работу кишечника», – поделилась в беседе с АГН «Москва» Рау.
При этом, она отметила, что рацион должен быть разнообразен, так как ни один продукт в одиноску не може обеспечить должный уровень иммунитета и здоровья организму.
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