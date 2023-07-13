Диетолог Разаренова дала советы по выбору качественной клубники

Фото: iStock/StephanieFrey
Диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова в интервью «Радио 1» рассказала о полезных свойствах клубники, а также дала советы, как правильно выбрать свежие ягоды.
«Клубника обладает неплохим мочегонным эффектом. В ней содержится большое количество антиоксидантов. Клубника на фоне других ягод и фруктов содержит в себе меньше фруктозы и сахара. Поэтому её можно есть больше, чем яблок, груш или других фруктов. В день можно себе позволять употреблять около от 200 до 400 г клубники», - рассказала Разаренова.
По её словам, клубника также является источником фолиевой кислоты, поэтому очень полезна для женщин.
«Также стоит обратить внимание на зелень возле ягодки, которая также должна быть свежая без признаков заветривания и увядания. В зависимости от сорта она может быть, как крупная, так и мелкая. Поэтому сладость клубники не определяется её размером. При этом несвежая клубника может нести потенциальный вред», - объяснила гастроэнтеролог.
Она также призвала потребителей покупать клубнику в местах официальной торговли. Это могут быть магазины, ярмарки, рынки, где у продавца имеются сопроводительные документы. Это обезопасит покупателя от приобретения клубники, которая выращивалась в ненадлежащих условиях, например, с использованием запрещенных удобрений, заключила Разаренова.
Читайте также:
Диетолог Разаренова предупредила об опасности ранних арбузов
Диетолог Арзамасцев: «Для борьбы с отёками нужны компоненты, улучшающие вывод жидкости»
Нутрициолог Гусакова: Авокадо и брокколи способствуют красивому загару
Элина Позднякова