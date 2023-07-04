Диетолог Разаренова предупредила об опасности ранних арбузов

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Врач диетолог, нутрициолог, терапевт, автор курса «Стройная жизнь» Александра Разаренова в интервью «Радио 1» предупредила о вреде ранних арбузов и рассказала, как правильно его выбрать, если очень сильно захотелось.
«Стоит покупать арбузы в официальных точках продажи. В таком случае человек может ознакомиться с сопроводительной документацией. Наши сезонные арбузы начинаются позже, а те, которые сейчас, они имеют высокий риск быть отягощенными нитратами. Для того чтобы обезопасить себя и приобрести более-менее полезный арбуз, необходимо соотносить размер арбуза с его тяжестью», - рассказала специалист.
Она объяснила, что, если арбуз большой, но при этом легкий, значит он не успел набрать необходимого количества воды и созрел при помощи дополнительной химии, которой его обогащали для того, чтобы он поспел раньше срока.
«При покупке некачественного арбуза человек может столкнуться с отравлением, поскольку использование химических удобрений и ускорителей роста может так или иначе отразиться на состоянии здоровья человека. Особенно это касается детей, потому что концентрация высокая, а масса тела – низкая», - подчеркнула Разаренова.
При этом нутрициолог посоветовала дождаться сезонных арбузов, качественно выращенных на бахче. Они появятся в конце августа.
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