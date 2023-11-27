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Диетолог Редина: Самый полезный хлеб – изготовленный из высококачественной муки

27 ноября 2023, 16:37
Фото: istockphoto.com/foodandstyle

Фото: istockphoto.com/foodandstyle

Диетолог Ольга Редина заявила, что самым полезным хлебом будет тот, что изготовлен из натуральных ингредиентов и натуральных продуктов.
Поэтому, отметила врач, важно перед покупкой изучать состав хлеба.

«Дорогой хлеб часто изготавливают с использованием натуральных ингредиентов, высококачественной муки и без добавления консервантов и ароматизаторов. Такой продукт может иметь более богатый вкус, а также содержать дополнительные ингредиенты, например семена и орехи. Также цена хлеба может быть выше, если его изготавливали вручную», — поделилась в беседе с «Вечерней Москвой» Редина.


При этом, к употреблению хлеба аккуратно надо относится людям с аллергиями на ингредиенты в нём. По словам специалиста хлеб, в составе которого много сахара, может быть вреден для детей.

А врач общей практики Сергей Алендеев заявил о вреде перекуса, поскольку он может приводить к падению уровня специального гормона и притуплению чувства голода.

«При малом потреблении калорий во время перекуса, может возникнуть недоедание. Но есть и обратная ситуация, когда ваш перекус был слишком велик и вы переели. Более того, перекус — это постоянная нагрузка на зубы и весь желудочно-кишечный тракт, ведь вы всё время жуёте, смущая собственный организм», — пояснил в беседе с «Царьградом» Алендеев.

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#здоровье
#питание
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«Никаких ночников»: Андролог назвал правила здорового сна
Андролог Марк Годзиян: Отказ от ночников является одним из правил здорового сна
27 ноября 2023, 17:23

Отказ от ночников и включенного телевизора ночью — одно из правил здорового сна. Об этом рассказал андролог Марк Годзиян в своем телеграм-канале.
Он объяснил, что эпифиз, или  шишковидная железа, в разное время суток работает по-разному. При свете она обеспечивает организм гормоном радости серотонином, а ночью — гормоном сна мелатонином.

«Наиболее активно мелатонин вырабатывается в период с 0 до 4 часов ночи. В эти часы надо не просто отдыхать, а именно спать, чтобы организм выработал достаточно мелатонина для своего восстановления», — объяснил андролог. 
Годзиян также отметил, что дневной сон не компенсирует отсутствие сна в ночное время.

Чтобы спать качественно, необходимо избавить от  лишней освещенности:  задергивать на ночь окна плотными шторами, выключать телевизор и не пользоваться ночниками или пользоваться тусклыми лапочками. 

Также тем, кто ложится поздно, эксперт посоветовал приглушать освещения. Он также призвал засыпать не позже полуночи, чтобы получить максимальную дозу мелатонина.

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Neurology: Ученые обнаружили самый ранний признак болезни Альцгеймера
27 ноября 2023, 16:09

Фото: istockphoto/SIphotography

Ученые Калифорнийского университета выявили ранний симптом, который свидетельствует о высоком риске развития болезни Альцгеймера. Это сокращение гиппокампа — области мозга, которая отвечает за эмоции, память и пространственную навигацию.
Экспериментальным путем было установлено, что с возрастом гиппокамп уменьшается у всех людей, но при некоторых заболеваниях его сокращение происходит быстрее. Этот симптом часто выявлялся на ранних стадиях у пациентов, подверженных болезнью Альцгеймера и сопровождался снижением когнитивных функций, сообщает Neurology.

Исследователи провели эксперимент, в котором участвовали 128 добровольцев, которых специалисты наблюдали в течение десяти лет. Итоги исследования показали, что уменьшение гиппокампа напрямую было связано со снижением когнитивных функций организма. Теперь на основании данных эксперимента можно считать, что уменьшение гиппокампа является биомаркером ранних стадий болезни Альцгеймера и прочих нейродегенеративных заболеваний.

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Эксперт рассказал, чем опасен просмотр порнографии
Врач Кондон объяснил, в чем заключается главная опасность порнографии
27 ноября 2023, 15:34

Фото: istock / M-Production

Фильмы для взрослых устанавливают нереалистичные стандарты в сексе, которые вызывают у людей беспокойство и снижают интерес к сексу. Об опасности порнографии предупредил хирург и медицинский консультант Бен Кондон, сообщает агентство news.com.au.

Кондон заявил, что главной опасностью порнографии является  навязывание неправильных убеждений о сексе.  

«Несоответствие реальности и ожиданий нередко возникает из-за воздействия порнографии и провоцирует стыд, беспокойство, а также нездоровое и неуважительное поведение по отношению к партнеру», — заверил эксперт.
К примеру, средняя продолжительность  полового акта составляет пять с половиной минут, но в порнографических фильмах длительность гораздо больше. Он отметил, что со временем человек воспринимает происходящее в таких фильмах как норму, а реальный секс уже не кажется таким интересным и не приносит должного удовольствия. 

Кондон призвал ограничить просмотр  контента для взрослых и чаще обсуждать тему секса со своим партнером.

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#эксперт
#человек
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Врач Уланкина заявила о серьёзных проблемах энергетиков
27 ноября 2023, 15:28

Фото: istockphoto.com/Stockah

Врач-эксперт Ольга Уланкина заявила, что энергетики могут повышать артериальное давление, учащать сердцебиение, а также формировать зависимость.
Она отметила, что напиток не рекомендуется употреблять людям с сердечно-сосудистыми проблемами.

«На первый взгляд в составе энергетических напитков нет каких-то критически опасных ингредиентов. Как правило, в них входят кофеин и сахар, а также некоторые аминокислоты, которые в нормальном состоянии присутствуют в организме, и природные компоненты. Как и во многих других продуктах промышленного производства, в составе энергетиков присутствуют красители и консерванты», — добавила в беседе с RT Уланкина.

Она отметила, что заменить энергетики для придания организму бодрости можно натуральными соками и смузи из овощей, ягод и фруктов.

А в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области заявили, что в регионе в этом году снизилась смертность пациентов с заболеванием системы кровообращения. Как передают «Вести Подмосковья», число таких случаев сократилось на 5%, в том числе, из-за развития кардиологической службы и проведения профилактической работы среди населения.

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#напитки
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Подмосковные врачи спасли от смерти мужчину с инфарктом миокарда
27 ноября 2023, 14:32

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Балашихинские врачи предотвратили летальный исход мужчины с инфарктом миокарда.Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
55-летний мужчина поступил в кардиологическое отделение больницы с гипертоническим кризом. По результатам ЭКГ ему диагностировали инфаркт нижней стенки миокарда.

«Пока ждали скорую, пациенту провели тромболитическую терапию – ввели лекарственный препарат для растворения тромба и открытия кровотока в сердечную мышцу. За это время он дважды пережил клиническую смерть на фоне инфаркта. Ему несколько раз делали дефибрилляцию сердца – до возобновления нормального сердцебиения.<…> В итоге мы смогли выиграть время и спасти человеку жизнь», - поделился заведующий кардиологическим отделением Илья Мануйлов.
Стоит отметить, что благодаря своевременной помощи врачей мужчину смогли стабилизировать и отвезти в сосудистый центр, где ему провели необходимое лечение. Кроме этого, после восстановления пациент вернулся в кардиологическое отделение Балашихинской больницы, что бы поблагодарить врачей за помощь и подарить им цветы. 

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Инфекционист Жильцов рассказал о новой простуде с затяжным эффектом
27 ноября 2023, 14:30

Фото: istockphoto / fizkes

Инфекционист НИКИ Антон Жильцов детства рассказал о новом затяжном ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В России были зафиксированы случаи затяжной простуды до трех месяцев. Основными симптомами были выявлены  кашель, боли в животе, расстройство кишечника и повышенное потоотделение.

« <…> Клинические проявления болезни чем-то напоминают коклюш. Часто в начале заболевания пропадает голос на несколько дней. Температура поднимается не выше 37,5 градусов, но при этом заболевшие чувствуют слабость, вялость, ломоту в суставах и усталость, как будто пробежали марафон. А потом начинается выматывающий кашель, который длится неделями и даже месяцами», - поделился заместителя главврача по медицинской части НИКИ детства, врача-инфекциониста Антон Жильцов.

Стоит отметить, что данная инфекция отличается от обычного гриппа даже симптомами. По словам врача, точно понять что это за болезнь можно будет только с появлением тест-системы.

Кроме этого, данную длительную форму респираторной вирусной инфекции обнаружили ученые Лондона. 

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Диетолог Королева рекомендовала женщинам съедать не более 280 мл пищи за раз
27 ноября 2023, 14:05

Фото: istockphoto.com/Dreamer Company

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что для того, чтобы держать свой вес в норме и даже скинуть его, женщинам лучше не съедать за один раз более 280 мл пищи.
По словам врача, для мужчин эта норма составляет 350 мл.

Специалист напомнила, что количество энергии, полученной с питанием, должно быть равно количеству растраченной в течение дня энергии, в противном случае будут откладываться жир.

«Порции не должны быть очень большими. Женщинам нужно не более чем 250-280 мл еды на прием, а мужчинам – не более 350 мл. Именно литраж здесь имеет значение, потому как важно сохранить объем желудка, не растягивая его едой», — отметила в беседе с «Москвой 24» Королева.

Она добавила, что не менее значимым для поддержания нормального веса является сочетание ингредиентов употребляемых в пищу блюд.

Ранее сообщалось, что учёные нашли особое соединении MIC, способное замедлять процессы старения. Оно поддерживает хорошую работу митохондрий в организме, а также удаляет продукты распада после воздействия митохондрий на другие клетки. Как передаёт utro.ru, MIC может препятствовать образованию тромбов, развитию бактериальных и грибковых инфекций, опухолей и вирусов, а также защите нервной системы.

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#питание
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Эндокринолог Тлиф рассказала о профилактике ожирения у детей
27 ноября 2023, 12:50

Фото: istockphoto / yacobchuk

Эндокринолог НИКИ детства Асиет Тлиф рассказала, как возникает проблема избыточного веса и ожирения у детей и как с этим бороться. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
По словам врача, у детей в 15-20% случаев возникают проблемы с лишним весом.

«Среди главных причин: несоответствие калорий, поступающих в организм и их расход, переедание и недостаточность двигательной активности. И конечно, эндокринные нарушения или генетические заболевания, способствующие чрезмерному набору веса, но они встречаются лишь в 5% случаев. <…> Лечение и индивидуальные рекомендации по образу жизни должен назначить только врач. Оно включает в себя максимально комфортные изменения для ребенка, требующие определенных усилий, ограничений и постоянного контроля», - подчеркнула специалист.
Стоит отметить, что в борьбе с лишним весом у ребенка основную роль играет ​семья. Для этого нужно начать менять питание дома. ​Врач отметила, что начать стоит с отказа от вредных продуктов и увеличить физическую активность, больше гулять/играть на свежем воздухе всей семьей.

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Смертность от болезней системы кровообращения в Подмосковье за год снизилась на 5%
27 ноября 2023, 12:15

Фото: Минздрав МО

В Московской области снизилась смертность пациентов с заболеванием системы кровообращения. Одна из главных причин – развитие кардиологической службы и профилактическая работа среди населения. Об этом сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
«В этом году смертность от болезней кровообращения снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало возможным благодаря развитой сети из 16 региональных сосудистых центров, 18 первичных сосудистых отделений, а также чёткой маршрутизации пациентов с подозрением на инфаркты и инсульты, большой работе по профилактике заболеваний», – пояснила Стригункова. 
Как напомнили в министерстве, пройти диспансеризацию и проверить здоровье в Подмосковье можно как в будние дни, так и по субботам. Для этого нужно обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на региональном портале госуслуг «Здоровье», по телефону 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот.  
 
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