Диетолог Русакова посоветовала есть тыкву и манго для защиты от Альцгеймера

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Диетолог Дарья Русакова заявила, что питание может помочь замедлить дегенеративные процессы в головном мозге и отсрочить или предотвратить такие болезни, как, например, Альцгеймер.
«Антиоксиданты используются для борьбы с окислительным стрессом, поэтому важно включать их в питание. Это играет важную роль в отсрочке начала, а также в снижении прогрессирования болезни Альцгеймера. Исследования показывают, что в мозге людей с болезнью Альцгеймера значительно ниже уровни лютеина, зеаксантина, ликопина и токоферолов», — прокомментировала в беседе с «Царьградом» Русакова.
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