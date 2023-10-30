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Диетолог Русакова посоветовала есть тыкву и манго для защиты от Альцгеймера

30 октября 2023, 19:38
Фото: istockphoto.com/StudioBarcelona

Фото: istockphoto.com/StudioBarcelona

Диетолог Дарья Русакова заявила, что питание может помочь замедлить дегенеративные процессы в головном мозге и отсрочить или предотвратить такие болезни, как, например, Альцгеймер.

Для этого она рекомендовала включать в рацион больше таких продуктов, как томаты, тыква, манго, кукуруза, шафран, морковь и сельдерей.

«Антиоксиданты используются для борьбы с окислительным стрессом, поэтому важно включать их в питание. Это играет важную роль в отсрочке начала, а также в снижении прогрессирования болезни Альцгеймера. Исследования показывают, что в мозге людей с болезнью Альцгеймера значительно ниже уровни лютеина, зеаксантина, ликопина и токоферолов», — прокомментировала в беседе с «Царьградом» Русакова.

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#болезни
#здоровье
#диетолог
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Врач Видяскин: Ринит и синусит могут стать причинами кровотечения из носа
30 октября 2023, 19:05

Фото: istockphoto.com/fizkes

Врач-терапевт Игорь Видяскин заявил, что причинами кровотечений из носа могут быть ринит и синусит, поскольку из-за этих недугов может нарушиться нормальный кровоток.
Также кровь носом может идти из-за артериального давления.

«Высокое артериальное давление может оказывать дополнительную нагрузку на сосуды носа, что может привести к их повреждению и возникновению носовых кровотечений», — пояснил в беседе с NEWS.ru Видяскин.

По словам врача, причинами такого явления могут стать сухость слизистой оболочки носа, а также нарушения, связанные со свертываемостью крови.

Повлиять на кровотечение из носа могут и некоторые лекарственные препараты, принимаемые людьми.

Ранее научный руководитель Клиники восстановительной неврологии, доктор медицинских наук, врач-гериатр Ринат Гимранов заявил, что всем, а в частности людям старше 50 лет, важно общий, а также биохимический анализ крови.

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#препараты
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Вирусолог Альтштейн: Оспа обезьян не грозит для России
30 октября 2023, 18:55

Фото: istockphoto.com/somboon kaeoboonsong

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что оспа обезьян не угрожает России.
«За всё время распространения этого заболевания по всему миру официально сообщалось об одном случая оспы обезьян в России. Нет вероятности, что это заболевание придёт в Россию и будет играть какую-ту серьёзную роль», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Альтштейн.

Учёные установили, что при передаче от человека к человеку патогенность вируса быстро уменьшается. Альтштейн отметил, что в мае прошлого года была объявлена пандемия оспы обезьяны, но она была условной. По его словам, летальность болезни невысокая.

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#болезни
#заболевания
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Онколог Бредер: Печень определяет продолжительность жизни
30 октября 2023, 16:00

Фото: istockphoto.com/Mohammed Haneefa Nizamudeen

Заведующий отделом лекарственного лечения НМИЦ онкологии им. Блохина, президент Междисциплинарного общества специалистов по опухолям печени Валерий Бредер заявил, что именно печень из всех органов человека способна определить то, сколько проживёт человек.
«Это критический орган, который, к сожалению, заменить нечем. Это уникальная фабрика, на которую возложено огромное количество функций в организме. И поломка каждой из этих функций может стать роковой для жизни. Сердце — это простой насос. У него нет сложных функций в отличие от печени», – пояснил в беседе с Газета.ру Бредер.

По его словам, именно в печени синтезируются самые важные биологические элементы. Также этот орган выполняет немаловажную функцию детоксикации организма.

Ранее хирург-онколог, химиотерапевт Антон Елкин заявил. Что для профилактики онкозаболеваний необходимо регулярно проводить определенные исследования.

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#хирург
#здоровье
#жизнь
#врач
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Онколог назвал исследования, помогающие обнаружить рак на ранней стадии
Онколог Елкин: Скрининг грудной клетки и ЖКТ поможет выявить ранние стадии рака
30 октября 2023, 15:38

Фото: istock / utah778

Для профилактики онкозаболеваний необходимо регулярно проводить определенные исследования.
Об анализах, помогающих выявить рак на начальных стадиях, рассказал хирург-онколог, химиотерапевт Антон Елкин в беседе с «Вечерней Москвой».

Врач обратил внимание, что людям, у которых родственники болели раком, нужно обязательно делать их из-за предрасположенности к опасной болезни.

Елкин заявил, что необходимо делать рентген органов грудной клетки, гастроскопию, УЗИ брюшной полости и органов малого таза. Также он порекомендовал проводить колоноскопию с интервалом в соответствии с возрастом и имеющимися болезнями кишечника.

Также, женщинам нужно делать УЗИ молочных желез каждые 2 года и проходить осмотр у гинеколога с применением кольпоскопии и взятием пап-теста каждый год. А мужчинам нужно проверять уровень ПСА  с урологическим осмотром

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#рак
#рентген
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Кардиолог рассказала об неочевидной причине инфаркта
Кардиолог Кореневич: глубинной причиной инфаркта является психосоматика
30 октября 2023, 14:16

Фото: istock / wildpixel

Врач-кардиолог Анна Кореневич заявила, что глубинной причиной сердечных приступов является психосоматика. Об этом она рассказала в беседе с изданием РИА Новости.
Она объяснила, что многие люди считают лишний вес, вредные привычки и малоактивный образ жизни причинами сердечных приступов. Но при этом, среди больных, которые перенесли инфаркт, часто встречаются приверженцы здорового образа жизни. Кореневич заявила, что причина кроется в психосоматике.

Врач пояснила, что причиной является  так называемый «конфликт потери территории», запускающих в организме ряд биохимических и патофизиологических реакций. Например, у мужчин эти «потерянные территории» выражаются угрозой потери денег, репутации или работы, а у женщин может быть потеря члена семьи.

«Если вы перенесли сердечный приступ, то, помимо лечения у кардиолога, расширения физической активности, здорового питания и прочих важных моментов, надо обнаружить конфликт «потери территории» и проработать его. Это необходимо для быстрого восстановления сердечной мышцы и снижения риска рецидива болезни», — написала врач телеграм-канале.
Врач также предупредила, что первыми признаками, сигнализирующими об инфаркте, являются жжение или давление в грудной клетке при ходьбе, ощущение жжения за грудью на холоде, а также сдавливание в груди утром.

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#конфликт
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#болезни
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#сердце
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Врач Гимранов заявил о важности общего анализа крови
30 октября 2023, 14:03

Фото: istockphoto.com/PBFloyd

Научный руководитель Клиники восстановительной неврологии, доктор медицинских наук, врач-гериатр Ринат Гимранов заявил, что всем, а в частности людям старше 50 лет, важно общий, а также биохимический анализ крови.
«Общий помогает оценить состояние здоровья, включая уровни красных и белых кровяных клеток, гемоглобина, тромбоцитов и других показателей. В биохимический входит измерение уровней глюкозы, холестерина, триглицеридов, функций почек и печени. Это нужно для оценки риска развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний», — пояснил в беседе с «Вестями Подмосковья» Гимранов.

Также он рекомендовал делать анализ мочи для проверки здоровья почек и мочевыводящей системы.

А эндоскопист, главный врач, хирург, травматолог-ортопед Михаил Крынин рассказал о том, как диагностировать такие заболевания суставов, как остеоартроз, гонартроз, полиостеоартроз и др., а также профилактировать их. В беседе с utro.ru он отметил, что для этого необходимо консультироваться у травматолога-ортопеда, ревматолога, а также делать рентгенодиагностику для определения состояния суставов. В части терапии надо разгружать суставы, проходить физиотерапию и укреплять мышечную структуру. В качестве профилактики болезней суставов специалист рекомендовал ограничивать нагрузки, лечить травмы, регулярно заниматься физической активности и поддерживать массу тела.

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#кровь
#врач
#травмы
#хирург
#заболевания
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Ухудшается качество жизни: Психолог раскрыла, почему нельзя возвращаться к бывшим
Психолог Сухова рассказала, как перестать писать бывшему
30 октября 2023, 13:44

Фото: IStock/fizkes

Желание написать бывшему молодому человеку – это стремление напомнить о себе и признать, что девушка не до конца простилась с прошлыми отношениями. Как рассказала «Радио 1» психолог-практик и гипнолог Анна Сухова, чаще всего такие истории имеют негативные последствия.
«Возвращаться к бывшему – это признавать, что вы до сих пор о нём думаете, что он до сих пор для вас важен, ценен, и вы в своей жизни оставляете ему какое-то место. То есть вы слишком много придаете значимости этому бывшему. Если вы ему нужны, интересны, пусть он объявляется сам», — сказала психолог.
Если возвращение к бывшему стало привычкой, то это может говорить о токсичности отношений. В этом случае, уверена психолог, может понадобиться специалист.
«Эти токсичные отношения не дают вам двигаться вперёд и развиваться, вы находитесь в состоянии эмоциональной зависимости. В идеальном варианте вам нужен специалист, который поможет преодолеть это состояние “всё понимаю, но сделать ничего не могу”. Если вы всё-таки хотите сделать это самостоятельно, то надо принять, что чем дольше вы находились в состоянии эмоциональной зависимости, тем длительнее будет период негативного переживания, когда вы уходите из этого состояния самостоятельно. Находясь снова и снова в токсичных отношениях, вы ухудшаете качество своей жизни», — сказала Анна Сухова.
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#психолог
#отношения
#любовь
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Врач хосписа рассказала об ощущениях, которые испытывает человек перед смертью
Врач Мэнникс рассказала об ощущениях человека в последние минуты жизни
30 октября 2023, 11:32

gorodenkoff

Врач паллиативной помощи Кэтрин Мэнникс рассказала об ощущениях человека перед смертью. Мэнникс проработала в хосписе 30 лет.
Медик в эфире передачи Women's Hour на телеканале BBC RADIO 4 рассказала, что перед кончиной человек много спит. 

«Происходящее можно сравнить с работой старого мобильного телефона, у которого не заряжается батарея даже после подключения к зарядке», — рассказала Мэнникс.
Также она заявила, что люди перестают ощущать страх или какие-либо сожаления.

Кроме того, близкие больных могут пугаться хриплого дыхания, так как может казаться что человек задыхается или ему больно. На самом деле это связано с работой мозга. В конце жизни у человека обычно наступает  фаза медленного дыхания. Перед смертью человек выдыхает и больше не делает вдох. 

Она также отметила, что знание фактов о последних минутах жизни не делает их менее печальными, но, возможно, это поможет избавиться от страха.

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#человек
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#смерть
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Подмосковные врачи провели уникальную внутриутробную операцию
30 октября 2023, 10:42

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московском областном перинатальном центре врачи уникальную внутриутробную операцию беременной близнецами. Об этом сообщила пресс-служба здравоохранения Московской области.
34-летняя женщина поступила в больницу на 16-й неделе беременности. У близнецов было выявлено редкое заболевание, при котором один ребенок страдает от переизбытка крови,а в второй от её нехватки.

«При возникновении  фето-фетального трансфузионного синдрома на ранних сроках беременности самым эффективным методом лечения является лазерная коагуляция сосудистых анастомозов, которая даёт детям шанс на здоровую жизнь. В ходе такого вмешательства сквозь переднюю брюшную стенку в полость матки под контролем УЗИ вводится фетоскоп с лазером, с помощью которого выполняется пережигание анастомозов – мест соединения сосудов, по которым кровь перетекает от одного плода к другому<…>», - объяснила заместитель главного врача по медицинской части Людмила Седая.

Стоит отметить, что ​в настоящий момент ​врачи продолжают уследить за протеканием беременности у женщины и состоянием детей.

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