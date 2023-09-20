Диетолог Русакова рассказала, кому не стоит есть орехи

Фото: iStock/eternalcreative
Диетолог медицинской лаборатории «ЛабКвест» и «Q-Клиника», кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала в беседе с Правда.Ру о пользе и вреде орехов.
По словам специалиста, орехи действительно обладают пользой для организма человека. В них содержатся незаменимые аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины группы А, В, С и Е, а также орехи являются хорошими антиоксидантами.
Однако, как утверждает Русакова, есть орехи необходимо в умеренном количестве, поскольку они обладают повышенной калорийностью. Норма для взрослого человека составляет порядка 20-30 грамм орехов в день, для детей от 6 лет — не более 50-100 грамм в неделю.
Диетолог отмечает, что большинство орехов — это сильный аллерген, по этой причине людям с заболеваниями ЖКТ их необходимо употреблять с осторожностью, а маленьким детям их вовсе не следует давать.
Читайте также:
Россиянам рассказали, чем могут быть опасны орехи
Врач-диетолог назвала вредные для здоровья орехи
Нутрициолог Гусакова рассказала, гниет ли в ЖКТ съеденная перед сном пища
Однако, как утверждает Русакова, есть орехи необходимо в умеренном количестве, поскольку они обладают повышенной калорийностью. Норма для взрослого человека составляет порядка 20-30 грамм орехов в день, для детей от 6 лет — не более 50-100 грамм в неделю.
«Полезнее употреблять орехи сырыми, а не обжаренными, солёными и тем более — в глазури или шоколаде. В процессе жарки орехи теряют полезные свойства жиров, а соль, которую в избытке используют в пищевой промышленности, способствует задержке воды в организме и возникновению отеков. Также можно замачивать орехи в воде перед употреблением», — цитирует Русакову Правда.Ру.
Читайте также:
Россиянам рассказали, чем могут быть опасны орехи
Врач-диетолог назвала вредные для здоровья орехи
Нутрициолог Гусакова рассказала, гниет ли в ЖКТ съеденная перед сном пища
Екатерина Коршунова