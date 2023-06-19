Диетолог Русакова рассказала о влиянии фастфуда и алкоголя на здоровье

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Диетолог Русакова: Фастфуд и алкоголь разрушают сосуды
Самым опасным сочетанием продуктов для сосудов, является сахар и жиры. Об этом рассказала врач-диетолог Дарья Русакова, кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, в беседе с «Вечерней Москвой».
По ее словам, типичным примером сочетания опасных компонентов, является фастфуд. Специалист пояснила, данный вид продукта насыщен холестерином. Она также отметила, что на состояние сосудов влияют некоторые напитки. Газировка и алкоголь пагубно сказываются на здоровье и наносят вред многим органам, отметила она.
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По ее словам, типичным примером сочетания опасных компонентов, является фастфуд. Специалист пояснила, данный вид продукта насыщен холестерином. Она также отметила, что на состояние сосудов влияют некоторые напитки. Газировка и алкоголь пагубно сказываются на здоровье и наносят вред многим органам, отметила она.
Анастасия Крестьянова