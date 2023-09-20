Диетолог Сабат назвала важные утренние привычки для людей после 40

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Сабат также сообщила, что сбалансированный завтрак, который должен состоять из нежирных белков, цельного зерна, полезных жиров и большого количества фруктов и овощей, предотвратит энергетический сбой, замедляющий метаболизм.
«Хронический стресс опасен гормональным дисбалансом, например повышенным уровнем кортизола, который негативно сказывается на обмене веществ и способствует увеличению веса», — приводит слова диетолога «Вечерняя Москва».
Сабат порекомендовала включить в распорядок дня медитации или любимое хобби, которое позволит снизить нагрузку на эмоциональный фон.
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