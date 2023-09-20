Диетолог Сабат назвала важные утренние привычки для людей после 40

Академик РАН, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что на данный момент нового варианта коронавируса BA.2.86, также известного как «Пирола», в России нет. Об этом сообщает Общественная служба новостей.