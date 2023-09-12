Диетолог Соломатина: Бутерброды и быстрые завтраки вредны для школьников

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«После таких завтраков ребенок просыпается быстро и становится бодрым, его повели в школу, но к концу первого урока он начинает терять энергию, засыпать, голова плохо соображает. А все потому, что от сладкого и булочек подскакивает уровень глюкозы в крови, а потом происходит обратная реакция. Резервы организма исчерпались, выработалось много инсулина», — пояснила в беседе с NEWS.ru Соломатина.
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