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Диетолог Соломатина: Бутерброды и быстрые завтраки вредны для школьников

12 сентября 2023, 17:37
Фото: istockphoto.com/nata_vkusidey

Фото: istockphoto.com/nata_vkusidey

Диетолог Елена Соломатина рекомендовала не давать школьнику на завтрак быстро завариваемые каши, бутерброды, сладкие чай и какао.

Она пояснила, что такие завтраки сохраняют энергию на короткий промежуток времени, и в скором времени ребёнок во время занятий может почувствовать голод и усталость.

«После таких завтраков ребенок просыпается быстро и становится бодрым, его повели в школу, но к концу первого урока он начинает терять энергию, засыпать, голова плохо соображает. А все потому, что от сладкого и булочек подскакивает уровень глюкозы в крови, а потом происходит обратная реакция. Резервы организма исчерпались, выработалось много инсулина», — пояснила в беседе с NEWS.ru Соломатина.

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#здоровье
#энергия
#школа
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Проверку Института качества Росздравнадзора прошли уже 13 подмосковных больниц
12 сентября 2023, 17:33

Фото: Минздрав МО

13 больниц Подмосковья уже прошли сертификацию Института качества Росздравнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Все эти медицинские организации прошли аудит стационарной и поликлинической службы. Такая работа необходима для того, чтобы привести к единым стандартам качества оказание медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
 
Первым в регионе был сертифицирован Московский областной противотуберкулёзный диспансер. В проекте сотрудничества с Институтом качества в рамках приоритетного проекта «Стационар перезагрузка» участвуют МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Балашихинская, Одинцовская, Люберецкая, Электростальская, Домодедовская, Видновская, Жуковская, Химкинская, Красногорская, Шаховская, Сергиево-Посадская и Ногинская больницы.
 
Как отметили в министерстве, в дальнейшем проект планируют расширить на все областные стационары.

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#здравоохранение
#здоровье
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FiN: Пиво полезнее для здоровья кишечника, чем кефиры и йогурты
12 сентября 2023, 17:22

Фото: istock / nitrub

Китайские ученые провели исследование, в котором сообщают о большей пользе пива для кишечника в сравнении с кефирами и йогуртами. Работу ученые Даляньского медицинского университета опубликовали в крупном научном издании Frontiers in Nutrition.
По словам исследователей, микроэлементы и аминокислоты, содержащиеся в пиве, благотворно влияют на микробиом кишечника. В хмельном напитке содержится больше полезных микроэлементов, чем в йогурте, сыре, кефире и остальных кисломолочных продуктах. Также употребление пива в небольших количествах может регулировать «плохой» холестерин в организме человека и предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

«Полифенолы, клетчатка и другие полезные компоненты пива, расщепляются кишечным микробиомом, стимулируя иммунную защиту слизистой оболочки кишечника, и таким образом участвуют в регуляции иммунной системы», — сообщается в материале.
Напомним, что речь идет о малых количествах алкогольных хмельных напитков, избыточное потребление может навредить здоровью. 

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#исследование
#развитие
#алкоголь
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Врачи МОНИКИ спасли беременную пациентку и ее рёбенка
12 сентября 2023, 14:38

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского поступила 39-летняя женщина на 10-й неделе беременности с диагностированным ранее холедохолитиазом.

Такая патология обусловлена камнями в желчных протоках и механической желтухой, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачи провели обследование и выявили, что камень смещен в выходящий отдел желчного протока и застрял там, затрудняя отток желчи, которая всасывалась напрямую в кровь и кожа пациентки приоребрела характерный жёлтый оттенок. 

«У пациентки камень вклинился в большой дуоденальный сосочек, тем самым перекрыв ток желчи и сока из поджелудочной железы. Это и стало причиной интенсивных болей в животе с развитием механической желтухи. Мы вовремя извлекли камень диаметром 1 см эндоскопическим способом, не произведя ни единого разреза на коже пациентки. Затягивание лечения при данной патологии также грозит развитием острого деструктивного панкреатита — крайне опасной патологии», — рассказал заведующий отделением эндоскопии МОНИКИ Александр Вербовский.

Состояние пациентки улучшилось, она уже выписана из больницы под наблюдение врачей.

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#больницы
#кожа
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Биолог Ижевский заявил об опасности красных муравьёв
12 сентября 2023, 14:01

Фото: istockphoto.com/lirtlon

Доктор биологических наук Сергей Ижевский заявил, что муравей огненный импортный красный, является одним из самых опасных видов насекомых в мире.
Яд насекомого крайне опасен для человека и может грозить даже смертью.

«При укусе человека муравей впрыскивает в кожу с помощью жала яд из железы, которая находится в задней части брюшной зоны насекомого. А для некоторых людей, страдающих аллергическими реакциями, такая встреча может завершиться смертельным исходом», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Ижевский.

Кроме того, муравьи могут навредить не только человеку, но и окружающей среде и технике. Изветсно, что насекомые способны выводить из строя электрооборудование, автомобили и компьютеры, повреждать посевы.
Сейчас красные муравьи обитают в Италии, однако есть угроза их распространения по всей территории ЕС из-за потепления.

Ранее в интернете распространилось видео с крайне харизматичным котом. Как передаёт utro.ru, питомец буквально гипнотизировал столь приглянувшийся ему бургер хозяина.

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#животные
#безопасность
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Жители Подмосковья оформили онлайн свыше 100 тысяч медицинских справок
12 сентября 2023, 11:58

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Электронные сервисы позволяют получить необходимую справку через интернет, не посещая поликлинику. На данный момент в Подмосковье можно заказать девять видов медицинских справок в рамках проекта «Онлайн-поликлиника».
Справки, которые можно получить онлайн:

— справка об отсутствии контактов с инфекционными больными;
— сертификат о профилактических прививках;
— справка 086/у, которая необходима абитуриентам;
— справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение - 070/у; 
— справка для детского лагеря - 079/у;
— выписка из амбулаторной карты;
— санаторно-курортная карта для детей (076/у);
 — санаторно-курортная карта для взрослых (072/у);
— справка для предоставления в спортивную секцию.
«Перевод ряда услуг в цифровой вид позволяет упростить получение необходимых документов для жителей. Потому что теперь в ряде случаев пациенту нет необходимости идти в поликлинику за документом — получить некоторые виды справок можно онлайн, оставив заявку. Медицинская справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг «Здоровье», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Самой популярной справкой, которую заказывали онлайн стала справка об отсутствии контактов.

Чтобы оформить справки необходимо оставить заявку в личном кабинете на региональном портале «Госуслуги». В течение трёх рабочих дней документ появится в личном кабинете.

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Электростальские травматологи прооперировали пожилую женщину с переломом бедренной кости
12 сентября 2023, 09:49

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

В травматологическое отделение Электростальской больницы поступила 91-летняя женщина после неудачного падения.

Травматологи Электростальской больницы выяснили, что пожилая женщина упала дома. Врачи провели обследование, в ходе которого диагностировали пациентке перелом бедренной кости, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациентке требовалась операция, на котору она долго не могла решится из-за из-за возраста и сопутствующих заболеваний, которых было очень много. Однако после проведенного обследования, удостоверившись в отсутствии критических противопоказаний, врачи уговорили пациентку на операционное вмешательство.  

«Мы сопоставили костные отломки на специальном ортопедическом столе, после чего через небольшие доступы по 3 см установили металлоконструкцию для фиксации перелома. Такая техника позволяет малоинвазивно осуществлять все этапы операции, что очень актуально для пожилых пациентов, и позволяет вернуться к привычному образу жизни за короткие сроки», — рассказал заведующий травматологического отделения Андрей Мелешкин.    

На сегодняшний день пациентка хорошо себя чувствует, её уже выписали из больницы. 

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#врачи
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#операции
#дома
#служба
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Терапевт Иванова рассказала, как помочь человеку при анафилактическом шоке
Терапевт Иванова: При анафилактическом шоке нужно прервать контакт с аллергеном
12 сентября 2023, 01:37

Фото: iStock/Drazen Zigic

Терапевт Виктория Иванова рассказала, как помочь человеку при анафилактическом шоке. Об этом пишет NEWS.ru.
По словам специалиста, в первую очередь нужно устранить контакт с аллергеном и до приезда медиков контролировать состояние человека

«Если аллерген попал внутривенно — скорость распространения острой реакции займет 30–60 секунд. Если аллергия на пищу — реакция появится через 15–90 минут», — цитирует издание слова собеседника.

Иванова добавила, что в случае укуса насекомым нужно вынуть жало, после чего приложить к месту укуса лёд. В случае, если аллергическая реакция вызвана пищей, больному нужно прополоскать рот и по возможности промыть желудок.

Кроме того, терапевт посоветовала расстегнуть тесную одежду и открыть окно, а если человека тошнит — перевернуть его на левый бок. При этом ноги нужно зафиксировать приподнятыми примерно на 45°.

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#аллергия
#терапевт
#здоровье
#помощь
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Врач Гальперин усомнился в способности ИИ заменить диагноста
11 сентября 2023, 19:05

Фото: istockphoto.com/Svitlana Hulko

Врач-невролог, кандидат медицинских наук, президент «Лиги защиты врачей» Семён Гальперин заявил, что при нынешнем развитии технологий искусственный интеллект не способен заменить врача-диагноста в медицине.
«Сегодня об ИИ в здравоохранении известно только то, что в него вложены огромные деньги. Есть сферы, где автоматизация действительно помогает врачам – это различные методы рентген-диагностики. Что касается постановки окончательного диагноза, то доказательств того, что это можно делать с помощью таких автоматизированных методов – нет», – высказал мнение в беседе с Общественной Службой Новостей Гальперин.

А председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов объяснила Ольга Вострикова поддержала внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в систему здравоохранения.

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#ии
#технологии
#здравоохранение
#медицина
#врачи
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В Союзе пациентов объяснили пользу внедрения ИИ в здравоохранение
Председатель Союза Вострикова заявила о пользе ИИ в здравоохранении
11 сентября 2023, 18:55

Фото: istockphoto.com/peshkov

Председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов объяснила Ольга Вострикова поддержала внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в систему здравоохранения.
«У нас много образованных врачей, но один человек не может обладать тем объемом знаний, чтобы выявить редкое заболевание и поставить окончательный диагноз, для этого назначают консилиум. А ИИ уже работает автономно по многим направлением в медицине, например, можно загрузить в специальную программу фотографию, чтобы она определила злокачественная родинка или нет», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Вострикова.

При этом, она подчеркнула, что негативным последствием такого внедрение является сокращение кадров медучреждений.

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#больницы
#ии
#здравоохранение
#технологии
#медицина
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