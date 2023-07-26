Диетолог Соломатина назвала частые ошибки, которые люди допускают при употреблении кофе

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«Кофе повышает кислотность. Поэтому тем, у кого уже есть какие-то предрасположенности или нарушения, да и в принципе здоровому человеку пить его натощак нельзя», — цитирует Соломатину Москва 24.
Диетолог отметила, что когда человек не высыпается, то у него повышается гормон стресса. Кофе своими свойствами усиливает тревожность человека.
Напомним, ранее в Твери сварили самую большую в России чашку кофе. На приготовление душистого тонизирующего напитка ушло около 100 килограммов арабики. Кофейная чашка высотой более двух метров была установлена на набережной Афанасия Никитина.
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