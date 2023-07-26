Диетолог Соломатина назвала частые ошибки, которые люди допускают при употреблении кофе

В Московской области в 2023 году от ВИЧ-инфицированных матерей родились 200 здоровых детей. Об этом сообщил главврач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин. Он подчеркнул, что у каждой жительницы региона с ВИЧ есть возможность родить здорового ребёнка.