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Диетолог Соломатина назвала продукты, которые помогают в профилактике инфаркта

Диетолог Соломатина: жирная рыба и овощи помогают в профилактике инфаркта
27 сентября 2023, 10:47
Фото: iStock/ilona titova

Фото: iStock/ilona titova

Диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» о том, какие продукты оказывают благоприятное воздействие на работу сердечно-сосудистой системы.
Соломатина сообщила, что первая причина, нарушающая работу сердечно-сосудистой системы, это развитие атеросклероза. Чтобы его избежать, необходимо употреблять в пищу такие продукты, как жирная рыба, печень трески и льняное масло.

«Также жирные кислоты входят в состав клеточной мембраны. От ее пластичности зависит фильтрация полезных веществ в организме. А миелиновая оболочка в омеге-3 управляет скоростью нервных импульсов», — приводит слова диетолога «Вечерняя Москва».


По мнению специалиста, люди старше 50 лет могут испытывать проблемы с сердечно-сосудистой системой из-за сгущения крови. Чеснок, лук и болгарский перец способствуют профилактике разжижения крови.

Работа печени также влияет на состояние сердца. Яйца, йогурт и творог помогут обеспечить выработку здорового холестерина. Соломатина утверждает, что с возрастом у человека замедляется работа обменных процессов, по этой причине в рацион необходимо включать корицу, цельнозерновые каши, тыкву и белую фасоль.

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Каширские врачи спасли жизнь молодому человеку после сильного отравления алкоголем
27 сентября 2023, 11:15

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В отделение хирургии Каширской центральной районной больницы поступил мужчина, 24 года, после распития различных алкогольных напитков в большом количестве у него развился тяжелый панкреатит с клинической картиной, требующей немедленного врачебного вмешательства.

Консервативная терапия не принесла никаких результатов лечения, поэтому врачи решили проводить операцию, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачи проводили пациенту лапароскопическое дренирование сальниковой сумки и брюшной полости.
В процессе операция врачи обнаружили, что у пациента развился тяжелый деструктивный панкреатит и наблюдался ферментативный перитонит.
«Командой хирургов, операция была успешно выполнена», —  рассказал заведующий хирургическим отделением Каширской больницы Александр Страчук.
Врачи проводили операцию миниивазимным методом, благодаря которому удалось избежать сильного хирургического вмешательства, после которого потребовалась бы долгая реабилитация и восстановление.

Молодой возраст пациента сыграл хорошую роль, благодаря сильному организму, пациент сможет вернуться в обычной жизни, 

На сегодняшний день пациент проходит восстановление. 

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#больницы
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В подмосковных детских поликлиниках открылись кабинеты доврачебной проверки зрения
27 сентября 2023, 10:19

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московской области для повышения доступности медицинской помощи детскому населению в поликлиниках региона открыли кабинеты доврачебной проверки зрения, где медицинский специалист проведет диагностику и при необходимости направит на более углублённое исследование у офтальмолога.
«Для того, чтобы проверить остроту зрения нет необходимости записываться на прием к врачу-офтальмологу. Достаточно посетить медицинского специалиста в кабинете доврачебной проверки зрения. Конечно, при подозрении на патологию пациент будет направлен на осмотр к врачу-офтальмологу», — сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина.
Елена Зинатулина отметила, что в кабинет доврачебной проверки зрения записываются для плановой проверки зрения, а если у человека наблюдается острая патология, то необходимо обращаться сразу в кабинет неотложной помощи.

Записаться на приём можно на портале государственных и муниципальных услуг, через инфоматы в медорагнизациях, по номеру 122, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

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#здоровье
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Малышева и Гандельман предупредили об опасности одной из привычек дачников
27 сентября 2023, 09:27

Фото: iStock/jacoblund

Врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказали, чем может обернуться популярная у дачников привычка сжигать листья.
«Во время нахождения в области, где вы жжете листья, есть шанс получить инфаркт», —заявил Герман Гандельман.
По его словам, дым содержит вещества, которые при вдыхании повышают свертываемость крови. Из-за чего в сосуде сердца возможно образование тромба, приводящее к инфаркту миокарда.
 
Елена Малышева уточнила, что большей опасности при вдыхании дыма подвержены люди старшего возраста.

Ранее сообщалось, что в Калининграде власти захотели снести дома дачников, чтобы построить новую улицу. Инцидент произошёл в садовом некоммерческом товариществе «Заря». Власти захотели изъять землю у дачников и расширить таким образом улицу Генерала Толстикова. Под снос могли  попасть  54 участка с 27 домами, где живут порядка 80 человек.

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#дача
#дачники
#здоровье
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В Люберецкой больнице раскрыли, что спасло пациента с 90% поражением лёгких
27 сентября 2023, 09:01

Фото: IStock/Gumpanat

В Люберцах реаниматологи спасли пациента, который не мог самостоятельно дышать. Мужчину 39 лет в крайне-тяжелом состоянии доставили на скорой в стационар № 3 Люберецкой областной больницы в посёлке Красково. Так как больной задыхался, его сразу подняли в реанимацию, где ему была оказана экстренная медицинская помощь. У пациента диагностировали обширное поражение легочной ткани в результате тяжелой пневмонии — почти 90%.
Заведующий реанимацией стационара № 3 Люберецкой областной больницы Павел Яшуков рассказал «Радио 1», что подобные случаи нередки. Люди не знают о проблеме до тех пор, пока она не станет критической. 
«Очень часто такие состояния достаточно быстро развиваются. И тем, кто далек от медицины, тяжело понять, что такая дыхательная недостаточность может развиться за 5-10 минут. В этом случае важна скорость. Наше отделение для того и работает, чтобы оказывать незамедлительную помощь таким пациентам. Отделение полностью обеспечено всем необходимым», — рассказал Яшуков. 
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#больницы
#пневмония
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Нутрициолог раскрыла главную опасность отсутствия завтрака
Нутрициолог Разаренова объяснила, почему нельзя пропускать завтрак
27 сентября 2023, 08:01

Фото: IStock/Arx0nt

Отсутствие завтрака грозит набором лишнего веса и отсутствием сил. Об этом «Радио 1» рассказала терапевт, врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова.
По словам специалиста, завтрак даёт энергию на весь последующий день. Так, если пропустить приём пищи с утра, организму неоткуда брать силы для физической и умственной работы.
«Утром нас будит гормон кортизол, которому нужна энергия. Поэтому, когда мы пропускаем завтрак, мы оставляем наше тело без того источника энергии, который даст нам силы для реализации всех задуманных планов, процессов, двигательной активности, интеллектуальной деятельности. То есть завтрак необходим для построения модели идеального дня с высокой продуктивностью», — сказала Разаренова.
Отсутствие завтрака опасно и набором лишнего веса, отметила нутрициолог. Из-за нехватки энергии организму приходится перебиваться перекусами, в том числе вечерними. В последующем эти калории отложатся в жир.
«Когда мы не завтракаем, мы провоцируем в последующем дне повышенный аппетит, повышенную потребность в энергии. Нас больше тянет на перекусы, на пищевые приключения. И то, что мы не доели утром, тело всё равно доберёт в вечернее время. Так как наша пищеварительная система более активна днём, завтрак даёт нам профит в виде энергии. А та еда, которую мы съедаем вечером или поздно вечером имеет больше шансов отложиться в жировое депо и рассеяться в виде тепла. Это очень вредно для организма», — подчеркнула Разаренова.
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#энергия
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Минздрав: 267 человек лечатся от COVID-19
В Минздраве рассказали о «ковидной обстановке» в Ростовской области
27 сентября 2023, 06:30

Фото: iStock/Gargonia

В Ростовской области 267 человек лечатся от коронавируса. Из них 96,3% проходят лечение в поликлинике, пишет 161.RU со ссылкой на региональный Минздрав.
Отмечается, что десять пациентов находятся в стационаре. В настоящее время Министерство здравоохранения Ростовской области закупает вакцину для профилактики COVID-19.

«После поставки в регион ее оперативно направят в медорганизации», — проинформировали в ведомстве.

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#маски
#терапевт
#коронавирус
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Гастроэнтеролог Белоусов объяснил отличие симптомов переедания от отравления
27 сентября 2023, 06:29

Фото: iStock/dragana991

Переедание и пищевое отравление имеют разные причины и симптомы. О том, как можно быстро отличить одно от другого, популярно объяснил российский врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов
В беседе с РИАМО специалист пояснил, что переедание после обильного застолья характеризуется четкой закономерностью: чем больше съедено, тем сильнее чувство тяжести в желудке, Причем этот дискомфорт проявляется почти сразу, спустя максимум несколько часов спустя активного употребления еды.

При пищевом отравлении же картина совершенно иная. Из-за наличия в организме человека инфекционного агента у него начинают проявляться такие симптомы, как тошнота, рвота, озноб или, напротив, жар, головокружение, резкая боль в желудке, повышение температуры и расстройство пищеварения. При этом проявляться они могут довольно долго — до четырех или пяти дней. В это время, подчеркнул доктор Белоусов, очень важно обязательно восполнять дефицит жидкости, пить простую воду, а при ухудшении состояния — вызвать скорую помощь для возможной госпитализации.

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#врачи
#отравление
#еда
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Эндокринолог Павлова посоветовала меньше есть, чтобы не заболеть осенью
27 сентября 2023, 05:22

Фото: iStock/Germanovich

Эндокринолог Зухра Павлова в своём Телеграм-канале дала рекомендации для защиты от осенних простуд.
Врач посоветовала держать в тепле не только ноги, но также и нос, чтобы он мог полноценно защищать организм от вирусов.

«В холода кровообращение замедляется и до ноздрей добирается меньше иммунных клеток. Промывайте нос солевым раствором. Так микробы не успеют закрепиться», — говорится в публикации.

Павлова добавила, что следует есть меньше сладкого, так как иммунные клетки при избытке сахара работают хуже. Кроме того, нужно спать не меньше восьми часов, следить за уровнем витамина D, а интенсивные тренировки заменить растяжкой, ходьбой и другими лёгкими нагрузками, чтобы организм не блокировал иммунные реакции из-за испытанного стресса и перенапряжения.

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Врач Малиновская назвала способ улучшить работу кишечника
Врач Малиновская: Для нормализации работы кишечника необходима клетчатка
27 сентября 2023, 01:52

Фото: iStock/Sewcream

Врач Ольга Малиновская рассказала, как улучшить работу кишечника. Об этом пишет «Мослента».
«Для нормальной работы кишечника в рацион необходимо ввести продукты, содержащие разные виды клетчатки. Она необходима для улучшения работы кишечника и полезна для пищеварения. Клетчатка содержится в овощах и фруктах, цельнозерновом хлебе, пасте из твердых сортов пшеницы, буром рисе», — цитирует издание слова собеседницы

Специалист добавила, что важно потреблять достаточное количество жидкости и добавить в рацион продукты с пробиотиками — например, соленья, ​и йогурты. Людям, которые страдают от проблем ​с пищеварением, стоит обратиться к врачу для назначения пробиотических добавок, порекомендовала Малиновская.

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