Диетолог Соломатина назвала продукты, которые помогают в профилактике инфаркта.

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Диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» о том, какие продукты оказывают благоприятное воздействие на работу сердечно-сосудистой системы.
Соломатина сообщила, что первая причина, нарушающая работу сердечно-сосудистой системы, это развитие атеросклероза. Чтобы его избежать, необходимо употреблять в пищу такие продукты, как жирная рыба, печень трески и льняное масло.
По мнению специалиста, люди старше 50 лет могут испытывать проблемы с сердечно-сосудистой системой из-за сгущения крови. Чеснок, лук и болгарский перец способствуют профилактике разжижения крови.
Работа печени также влияет на состояние сердца. Яйца, йогурт и творог помогут обеспечить выработку здорового холестерина. Соломатина утверждает, что с возрастом у человека замедляется работа обменных процессов, по этой причине в рацион необходимо включать корицу, цельнозерновые каши, тыкву и белую фасоль.
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«Также жирные кислоты входят в состав клеточной мембраны. От ее пластичности зависит фильтрация полезных веществ в организме. А миелиновая оболочка в омеге-3 управляет скоростью нервных импульсов», — приводит слова диетолога «Вечерняя Москва».
Работа печени также влияет на состояние сердца. Яйца, йогурт и творог помогут обеспечить выработку здорового холестерина. Соломатина утверждает, что с возрастом у человека замедляется работа обменных процессов, по этой причине в рацион необходимо включать корицу, цельнозерновые каши, тыкву и белую фасоль.
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Екатерина Коршунова