Диетолог Соломатина объяснила, на что обращать внимание при выборе шаурмы

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно выбирать шаурму
Если вы хотите купить шаурму, то в первую очередь нужно обратить внимание на соблюдение санитарных норм в заведении общественного питания. Об этом врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве».
Так врач рекомендовала сначала посмотреть на внешний вид повара и не забывать, что на нём обязательно должны быть надеты перчатки, фартук и головной убор. Также стоит обратить внимание на продукты, из которых вам собираются приготовить шаурму. Они должны быть свежими и иметь стикеры на упаковке.
Соломатина подчеркнула, что безопаснее всего приготовить шаурму самостоятельно.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Братске более 100 человек отравились шаурмой в местном заведении. За медицинской помощью после посещения кафе обратился 101 человек, из них 22 ребёнка. 51 пострадавшему потребовалась госпитализация. В Роспотребнадзоре сообщили, что причиной массового отравления шаурмой в Братске стала сальмонелла.
Так врач рекомендовала сначала посмотреть на внешний вид повара и не забывать, что на нём обязательно должны быть надеты перчатки, фартук и головной убор. Также стоит обратить внимание на продукты, из которых вам собираются приготовить шаурму. Они должны быть свежими и иметь стикеры на упаковке.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Братске более 100 человек отравились шаурмой в местном заведении. За медицинской помощью после посещения кафе обратился 101 человек, из них 22 ребёнка. 51 пострадавшему потребовалась госпитализация. В Роспотребнадзоре сообщили, что причиной массового отравления шаурмой в Братске стала сальмонелла.
Яна Таёжная