Диетолог Соломатина перечислила омолаживающие продукты для людей старше 50 лет

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Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что каждому 50-летнему человеку необходимо корректировать свой рацион, так как в этом возрасте у людей происходят необратимые процессы, которые замедляют метаболизм и некоторые функции организма. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По мнению Соломатиной, из-а неправильного питания возникает избыточный вес и обостряются хронические заболевания.
Соломатина утверждает, что для «омоложения» организма подойдут такие продукты, как: крупы, кисломолочная продукция, хлеб со злаками, макароны твердых сортов и витаминные комплексы.
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«Нужно ограничить себя в употреблении кондитерских изделий, сладостей, газировки с сахаром, мяса, а также угощений, в которых содержатся вредные масла», — приводит слова специалиста «Вечерняя Москва».
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Екатерина Коршунова