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Диетолог Соломатина перечислила омолаживающие продукты для людей старше 50 лет

Диетолог Соломатина: макароны и овсянка омолаживают людей старше 50 лет
24 сентября 2023, 16:20
Фото: iStock/semenovp

Фото: iStock/semenovp

Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что каждому 50-летнему человеку необходимо корректировать свой рацион, так как в этом возрасте у людей происходят необратимые процессы, которые замедляют метаболизм и некоторые функции организма. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По мнению Соломатиной, из-а неправильного питания возникает избыточный вес и обостряются хронические заболевания.

«Нужно ограничить себя в употреблении кондитерских изделий, сладостей, газировки с сахаром, мяса, а также угощений, в которых содержатся вредные масла», — приводит слова специалиста «Вечерняя Москва».


Соломатина утверждает, что для «омоложения» организма подойдут такие продукты, как: крупы, кисломолочная продукция, хлеб со злаками, макароны твердых сортов и витаминные комплексы.

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Парикмахер Юнг рассказала, как часто нужно мыть голову
24 сентября 2023, 16:06

Фото: istockphoto/IuriiSokolov

Парикмахер из Америки Эбби Юнг раскрыла оптимальную частоту мытья головы в TikTok.
«Лента. Ру» пишет, что блогерша с никнеймом abbeyyung (1,1 млн подписчиков) советует очищать волосы, ориентируясь на индивидуальные потребности и предпочтения. Парикмахер уточнила, что людям с кожей, склонной к появлению перхоти, себорейного дерматита или псориаза, необходимо мыть голову чаще.
 
«Иначе проблемы будут только усугубляться. Это ухудшит здоровье ваших волос», — рассказала Эбби Юнг.
А любителям мыть голову каждый день парикмахер порекомендовала наносить на пряди масло. Это поможет предотвратить повреждения, которые возникают из-за частого контакта с водой.
 
«В некоторых продуктах для волос есть кокосовое масло или силиконы, образующие барьер вокруг ваших локонов, который предотвращает проникновение воды», —рассказала Юнг.
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#волосы
#красота
#здоровье
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Доктор Мясников рассказал о пользе двух спиртных напитков
24 сентября 2023, 13:56

Фото: istockphoto/millann

Продукты, которые обладают противовоспалительными свойствами, назвал врач и телеведущий Александр Мясников.
По словам Александра Мясникова, пиво и вино снижает риски развития аневризмы аорты. Также полезны фрукты и орехи, овощи, цельнозерновые продукты, а также нежирный сыр, чай, кофе и орехи.
 
К вредным продуктам Мясников относит мясо, колбасные изделия, субпродукты, чипсы и сладкие газированные напитки. У мужчин риск развития аневризмы аорты повышает потребление большого количества соли.
 
«Генетическая предрасположенность, возраст старше 65 лет (особенно у мужчин), курение, атеросклероз, неконтролируемая гипертония, сидячий образ жизни вкупе с неправильным питанием», —объяснил Мясников другие факторы риска развития аневризмы аорты.
Ранее россиянам рассказали о продуктах, которые помогут справиться с осенней депрессией. Специалисты призывают не употреблять успокоительные препараты и тем более сильные антидепрессанты, а просто сменить свой рацион питания, добавив в него несколько новых продуктов. 

Первым таким продуктом являются бананы. В этом фрукте содержится витамин В6, который способствует укреплению нервной системы, а значит и снижению уровня стресса.

Также специалисты советуют употреблять как можно больше горячих напитков, в составе которых есть пряные специи. Идеальным вариантом будет безалкогольный глинтвейн. Но можно взять и кофе, например, с корицей. Стоит обратить внимание и на чай. Можно приготовить традиционный с лимоном, а можно попробовать и другие добавки.

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#алкоголь
#здоровье
#новости
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Инфекционист Поздняков заявил о низком иммунитете россиян перед новым штаммом COVID
Инфекционист Поздняков: антитела к COVID не спасают от штамма «Пирола»
24 сентября 2023, 11:28

Фото: iStock/Ovidiu Dugulan

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что перед новым штаммом коронавируса «Пирола» россияне практически беззащитны. Об этом сообщает URA.RU.
По мнению Позднякова, коронавирусные антитела не сдерживают заболевание. Инфекционист считает, что на данный момент необходима нужна вакцина, которая будет актуальной против новых штаммов. Он пояснил, что новые варианты коронавируса значительно отличаются от всех первых штаммов. 

«На сегодня это совершенно разные вирусы, и антитела ранее переболевших и вакцинированных малоэффективны против новых штаммов», — рассказал Поздняков.

Врач подчеркнул, что теперь для всех людей есть риск развития постковидного синдрома. 

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#врач
#вакцина
#коронавирус
#антитела
#вирусы
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Стоматолог Мелехова рассказала, сколько нужно жевать жевательную резинку
23 сентября 2023, 19:03

Фото:istockphoto/insta_photos

Жевательную резинку нужно жевать после еды и не более 15 минут.
Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова.
 
«Жевательная резинка приносит пользу, когда жуем первые 15 минут после еды. Она позволяет убрать остатки пищи, стимулирует выработку слюны, в которой содержатся минералы. Благодаря слюне снижается кариесогенная ситуация. Также убирает поверхностный налет»,- рассказала стоматолог.
Вред жевательная резинка может нанести пищеварению. При жевании на голодный желудок стимулируется выработка желудочного сока, который раздражает слизистую оболочку желудка, а также способен усугубить ситуацию с гастритами и язвами.

Стоматолог-терапевт Людмила Шемякина рассказала, что при выборе жевательной резинки нужно внимательно читать состав. Предпочтение нужно отдавать вариантам с ксилитом и без сахара. Это снизит риск повреждения эмали, развития кариеса. Также можно найти специальные жевательные резинки с добавлением кальция, которые производят для профилактики кариеса.
 
23 сентября в мире отмечается День рождения жевательной резинки. Её производство наладил американец Джон Кертис в 1848 году.

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#зубы
#здоровье
#стоматолог
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В Белгородской области мужчина чуть не лишился ноги из-за гипса
23 сентября 2023, 17:41

Фото: Istockphoto/vladans

В Белгородской области следователи контролируют ситуацию с мужчиной, который едва не потерял ногу из-за гипса.
Бел.Ru пишет, что житель города Строитель обратился в Яковлевскую больницу. Он сломал 3 пальца на ноге. Медработники наложили пострадавшему гипс. Спустя некоторое время у мужчины поднялась температура. А потом выяснилось, что под гипсом нога начала гнить.

Вместе с женой россиянин обратился в городскую больницу Белгорода. Там сказали, что если бы они приехали чуть позже, «ногу пришлось бы ампутировать».
 
В Следственном комитете проводят проверку.

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#белгород
#здоровье
#больница
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Олимпийский чемпион Костомаров рассказал, как оказался в больнице
23 сентября 2023, 16:47

Фото: istockphoto/sudok1

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ рассказал, как начал болеть и оказался в больнице.
По словам Костомарова, сначала заболела его жена, фигуристка Оксана Домнина. В новогоднюю ночь у неё была температура 39,5. Со временем ей стало лучше.
 
«Вероятно, что я где‑то заразился и подцепил вирус. Врач был на катке. Но я приходил только за обезболивающими. Числа 8‑го я говорю: «Поеду, соберемся с ребятами». Мы ходили в баню, купались в проруби. Я попарился, залез в прорубь. Когда поехал домой, начал кашлять нон‑стоп»,- рассказывает Роман Костомаров.
После этого решили вызвать «скорую». Медики сделали мазки и сказали, что нужно ехать в больницу, чтобы провести полное обследование.
 
«Я помню палату, где лежит много людей. Дальше ничего не помню», —говорит Роман Костомаров.
В начале января 2023 года Романа Костомарова госпитализировали после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Он оказался в реанимации с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких в крайне тяжелом состоянии.
 
Затем спортсмена перевели в больницу в Коммунарке, где провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
 
Роману Костомарову во время лечения ампутировали обе стопы и кисти рук. Только в начале июля врачи смогли выписать фигуриста из больницы.

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#фигурное катание
#больница
#лечение
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Затяжной COVID может вызывать долгосрочные повреждения органов
Исследование: затяжной COVID может вызывать долгосрочные повреждения органов
23 сентября 2023, 16:44

Фото: iStock/geargodz

Затяжной коронавирус может вызывать долгосрочные повреждения нескольких органов, говорится в новом британском исследовании, которое опубликовано в журнале Lancet.
Сообщается, что в исследование были включены данные о 259 пациентах. Спустя 5 месяцев после выписки патологические изменения на снимках МРТ были найдены у 61% людей, которые переболели ковидом, и лишь у 27% пациентов без коронавирусной инфекции.

Отмечается, что у переболевших от затяжного ковида повреждения легких встречались почти в четырнадцать раз чаще, повреждения мозга – в 3 раз, а почек – в 2 раза.

Напомним, академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что нынешнего роста заболеваемости не следует опасаться, однако россиянам необходимо соблюдать рекомендации по защите своего здоровья. 

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#изменения
#исследование
#данные
#мрт
#коронавирус
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В США хирурги во второй раз пересадили человеку ГМ-сердце свиньи
23 сентября 2023, 11:04

Фото: istockphoto/AlexRaths

В прошлую среду хирурги из Университета Мэриленда во второй раз в истории пересадили генетически модифицированное свиное сердце умирающему 58-летнему американцу.
N 1 пишет, что операция длилась 8 часов. 58-летнего американца с терминальной стадией сердечного заболевания госпитализировали 14 сентября из-за сердечной недостаточности. Несколько центров трансплантологии признали пациента непригодным для получения донорского органа от человека.

Сайт Университета Мэриленда сообщает, что у больного не наблюдается острой реакции отторжения трансплантата. Мужчина  в сознании, самостоятельно дышит и общается со своими близкими.
 
В первый раз подобную операцию провели сотрудники Университета Мэриленда в январе прошлого года. Генетически модифицированное свиное сердце пересадили 57-летнему мужчине, страдающему от тяжелой аритмии. Использовалось сердце свиньи с десятком искусственных изменений в геноме, которое вырастила биотехнологическая компания Revivicor. Но через 2 месяца после операции пациент скончался от внутривенных иммуноглобулинов.

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#сердце
#операция
#хирург
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Доктор Мясников рассказал, какие показатели давления считаются нормальными
23 сентября 2023, 10:36

Фото: istockphoto/Detry26

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что оптимальные показатели артериального давления заканчиваются на 119/79.
При этом давление от 120/80 до 129/79 считается предгипертонией.

Ранее терапевт Игорь Видяскин заявил, что предотвратить повышение артериального давления можно без приёма медикаментов с помощью специальных физических нагрузок, а также овощей, фруктов и йоги.

«Увеличьте потребление овощей, фруктов, цельнозерновых и нежирных продуктов, богатых белками. Ограничьте в рационе соль и животные жиры. Регулярные физические упражнения: ходьба, плавание, езда на велосипеде или йога, могут помочь снизить давление. Старайтесь заниматься физической активностью по 30 минут в день», — пояснил Видяскин.
Он добавил, что снижению давления способствуют и расслабляющие практики, такие как медитация, дыхательные упражнения.

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