Диетолог Соломатина перечислила продукты для укрепления сосудов при диабете

Врач-диетолог Елена Соломатина подчеркивает, что правильное питание играет важную роль в поддержании здоровья сосудов при сахарном диабете. В беседе с телеканалом «Москва 24» она рассказала о тех продуктах, которые приносят пользу в этом процессе. В частности, это рыба, орехи, шпинат, черешня, льняное семя и авокадо.