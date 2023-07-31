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Диетолог Соломатина перечислила продукты для укрепления сосудов при диабете

31 июля 2023, 07:06

Фото: iStock/Lisovskaya

Врач-диетолог Елена Соломатина подчеркивает, что правильное питание играет важную роль в поддержании здоровья сосудов при сахарном диабете. В беседе с телеканалом «Москва 24» она рассказала о тех продуктах, которые приносят пользу в этом процессе. В частности, это рыба, орехи, шпинат, черешня, льняное семя и авокадо.
По словам Елены Соломатиной, существует целый ряд продуктов, которые содержат витамин C, рутин, хром и омега-3 жирные кислоты. Они могут помочь человеку укрепить сосуды и замедлить патологические изменения при сахарном диабете.

Витамин C (аскорбиновая кислота) — это мощнейший антиоксидант, который способствует укреплению стенок кровеносных сосудов и повышению их эластичности. Найти его можно в цитрусовых, киви, клубнике, брокколи и шпинате.


Жирные кислоты Омега-3 способствуют снижению уровня холестерина и тромбообразованию, а также укрепляют стенки сосудов. Основные источники Омега-3 жирных кислот — это рыба (лосось, тунец, сардины), авокадо, льняное семя, а также орехи (миндаль либо грецкий орех).

Рутин (витамин Р) также способствует укреплению стенок капилляров, снижает их проницаемость и повышает их устойчивость к воздействию различных факторов. Рутином богаты цитрусовые, красный перец, зеленый чай или черешня.

Наконец, хром является важным микроэлементом, который помогает регулировать уровень глюкозы в крови. А это, в свою очередь, улучшает функционирование инсулина в организме и снижает риск развития при диабете сердечно-сосудистых заболеваний. Высоким содержанием хрома могут похвастаться мясо, рыба, яйца или бобовые.

Соломатина подчеркнула, что перед тем, как вносить какие бы то ни было изменения в свой рацион, нужно предварительно посоветоваться со своим лечащим врачом либо диетологом, которые помогут подобрать правильную схему питания, учитывающую все индивидуальные особенности пациента.

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#сахарный диабет
#диетолог
#питание
#рыба
#овощи
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Врач Вялов назвал пищевую привычку, которая разрушает кишечник
30 июля 2023, 19:56

Фото:istockphoto/ronstik

Голодание, фанатичное отношений к диете может серьёзно навредить здоровью кишечника и даже разрушить этот пищеварительный орган.
Об этом в своём Telegram-канале предупредил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.
 
«Категорически запрещено терпеть голод, лучше съесть вредную еду», —считает гастроэнтеролог. По его словам, перегибы в диетах приводят к заболеваниям кишечника.
Вялов напомнил, что нормой питания в день для взрослого человека считается 1 кг пищи, не меньше. Сокращение этой нормы до 300 г гарантировано приведёт к проблемам с кишечником.

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#еда
#диета
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Учёные сообщили о способе снизить риск астмы у ребёнка
30 июля 2023, 18:36

Фото:istockphoto/KuznetsovDmitry

Исследователи из Медицинского исследовательского института QIMR Berghofer выяснили, что диета кормящих матерей с высоким содержанием клетчатки способна защитить младенцев от серьёзных респираторных заболеваний, в числе которых и астма.
Исследование опубликовал журнал Immunity. Учёные обнаружили, что пищевые волокна меняют микробный состав материнского молока, а это влияет на развитие микробиоты кишечника младенца.
 
Микробы младенца взаимодействуют с клетками, которые выстилают кишечник, и заставляют их вырабатывать фактор роста, поддерживающий иммунные клетки в костном мозге. Это может усилить защиту младенца от тяжелых инфекций нижних дыхательных путей, которые предрасполагают ребёнка к хроническим заболеваниям легких.
 
Материнская диета с низким содержанием клетчатки приводит к нарушениям процесса иммунного развития.
 
Плохое питание матери может привести к тяжёлым инфекциям нижних дыхательных путей, включая пневмония и бронхиолит, у детей. Эти инфекции – основная причина  младенческой заболеваемости во всем мире. Также они повышают риск развития астмы.
 
Результаты могут повлиять на рекомендации для кормящих матерей, а также изменить детские смеси, чтобы обеспечить аналогичный защитный эффект.
 
В будущем исследователи планируют найти способ предотвращать астму с помощью пробиотика с полезными бактериями.

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#ребенок
#дети
#семья
#младенец
#еда
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Ученые нашли способы поддерживать вес после похудения
30 июля 2023, 16:33

Фото:istockphoto/Marina Demeshko

Регулярные взвешивания и потребление клетчатки помогут сохранить результаты диеты.
Об этом сообщили эксперты по снижению веса Генриетта Грэм и Клэр Мэдиган изданию The Conversation.
 
Эксперты рекомендуют создать полезные привычки. Например, прогуливаться после ужина или подниматься по ступенькам. Исследования доказали, что физическая активность является наиболее важным фактором для контроля веса после похудения. Эксперты рекомендуют уделять физическим упражнениям примерно 250 минут в неделю, чтобы сохранить результаты похудения.
 
Вес колеблется на 1-2 кг в течение недели, поэтому регулярные взвешивания помогут выяснить индивидуальный диапазон максимального и минимального среднего веса. Это позволит понять, нужно ли вносить какие-либо изменения в рацион и активность. 
 
Также стоит подстраиваться под праздники и дружеские встречи. Например, брать с собой здоровые варианты закусок. 
 
Стало известно, что люди, которые придерживались низкокалорийной диеты (от 800 до 1200 ккал в день), восстанавливают от 26% до 121% потерянного веса спустя 5 лет после диеты. А те, кто худел медленнее, спустя год набирают 30-35% потерянного веса.

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#диета
#здоровье
#диетолог
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Гастроэнтеролог Вялов предупредил об опасности плавания после еды
30 июля 2023, 11:24

Фото:istockphoto/galitskaya

Врач Сергей Вялов советует воздержаться от нагрузок на мышцы на 1,5-2 часа после приёма пищи.
Радио Sputnik врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов рассказал, что в случае, если диафрагма и межреберные мышцы активно работают при полном желудке, может начаться изжога или отрыжка, которая может сбить дыхание во время плавания.
 
После возникновения изжоги и отрыжки может последовать приступ аритмии, а также спазм бронхов. Всё это вкупе может довести человека до реанимации. Человек может даже утонуть, предостерег специалист.
 
После еды нужно обязательно выдержать время и дать организму время на переваривание пищи, и только после этого отправляться купаться.

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#отпуск
#купание
#вода
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Онколог Азизова перечислила основные причины рака
Онколог Азизова назвала основными причинами развития рака вредные привычки
29 июля 2023, 20:44

Фото: iStock/Dr_Microbe

Врач-онколог Видновской РКБ Гузаль Азизова заявила, что вредные привычки способствуют развитию рака. Об этом пишет «Мослента».
Азизова отмечает, что к развитию рака может привести наследственность, вирусы и контакты с канцерогенными веществами. 

По словам онколога, для проведения профиклатики заболевания необходимо отказаться от вредных привычек и вести правильный образ жизни. Регулярные физические нагрузки и здоровое питание играют важную роль в поддержании здоровья иммунитета. 

Азизова утверждает, что для снижения риска развития ракового заболевания необходимо своевременно лечить бронхиальные заболевания, чтобы они не успели перейти в хроническую форму.

Напомним, ранее диагност Симмонс заявила, что фастфуд, вяленое мясо и копчености в упаковке, которая обрабатывается полифторалкильными веществами (ПФАВ), могут содержать канцерогены, вызывающие онкологические заболевания.

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#питание
#симптомы
#заболевания
#вирусы
#рак
#онкология
#зож
#курение
#вред
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В Дубненской горбольнице появился магнитно-резонансный томограф
29 июля 2023, 17:23

пресс-служба Дубны

В начале года в Дубненской горбольнице появился магнитно-резонансный томограф в рамках региональной программы по замене тяжелого аналогового оборудования на современное, цифровое.
С помощью нового магнитно-резонансного томографа медики провели уже 2,5 тысяч исследований, которые позволили выявить серьёзные заболевания.
 
Направление на МРТ при наличии показаний можно получить на приеме у лечащего врача.
 
Оснащение подразделений больницы диагностическим медоборудованием продолжается и сейчас. В областной Минздрав направлены заявки на флюорограф и маммограф.

Ранее более 3 тысяч человек посетили Городки здоровья, которые работали в сквере Ветеранов и Парке семейного отдыха в Дубне в субботу. Такие мероприятия в День города уже стали традиционными, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

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#дубна
#мрт
#медицина
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Ученые выяснили, что поможет снизить риск возникновения некоторых видов рака на 32%
29 июля 2023, 12:25

Фото:istockphoto/Popartic

Ученые из Университета Сиднея выяснили, что 4,5 минуты активной деятельности ежедневно помогут снизить риск некоторых видов рака на 32%.
Данное исследование было опубликовано в журнале JAMA Oncology. В эксперименте поучаствовали более 22 398 человек. Их средний возраст был равен 62 годам. Они носили устройства для отслеживания ежедневной активности и не занимались тренировками.

7 лет спустя учёные оценили заболеваемость раком у участников с разным уровнем активности. Анализы показали, что всего 4-5 минут энергичной физической активности во время повседневных задач снижали общий риск рака на 18%, а риск видов рака, которые связанны с недостаточной активностью — на 32%.
 
Предыдущие исследования выяснили, что взрослые, не занимающиеся спортом, подвержены повышенному риску развития рака молочной железы, эндометрия и толстой кишки.
 
Прерывистая физическая активность- это всплески активности около минуты, которые заставляют учащаться дыхание. Это может быть активная работа по дому, переноска тяжелых сумок из магазина, прогулка или энергичные игры с детьми.
 
Ученые связывают такой эффект активности с улучшением чувствительности к инсулину и снижением хронического воспаления.

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#рак
#онкология
#здоровье
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Профессор Шамин рекомендовал снимать солнцезащитные очки в помещении
29 июля 2023, 11:32

Фото:istockphoto/PeopleImages

Профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин рекомендуют россиянам снимать солнцезащитные очки в помещении.
«Лента.Ру» пишет, что солнцезащитные очки защищают глаза от воздействия ультрафиолета, но носить данный аксессуар нужно правильно, чтобы избежать проблем со здоровьем.
 
Любая коррекция света, устанавливаемая для глаз, —  насилие над органами чувств, объясняет Шамин. Постоянное ношение очков приведёт к тому, что глаз адаптируется к световым фильтрам и не сможет адекватно воспринимать цветовую гамму.
 
«Иногда красочные линзы становятся причиной дорожных аварий. Световые очки могут препятствовать правильному восприятию светофоров и других важных знаков»,- говорит профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин.
Профессор рекомендует не носить водителям какие-либо затемненные очки. Даже пешеходы могут неадекватно увидеть сигнал светофора, предупреждает Роман Шамин.

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Заболеваемость гепатитом С в Московской области за десятилетие снизилась втрое
28 июля 2023, 18:54

Фото: Istockphoto / Shidlovski

За 10 лет заболеваемость гепатитом С в Подмосковье удалось снизить в три раза. Такие данные привёл главный гепатолог Московской области Павел Богомолов.
«Если 10 лет назад заболеваемость составляла 22 случая на 100 тыс человек, то сегодня этот показатель равен 7,8. Этого удалось добиться благодаря широкому охвату скринингом, повышению доступности лечения, развитию сети учреждений, где оказывают медицинскую помощь пациентам с гепатитом С», – сказал Богомолов
Он отметил, что в Московской области проводится масштабная работа по профилактике заболевания, его раннему выявлению и эффективному лечению.
 
Так, если 10 лет назад помощь пациентам с гепатитом С оказывали только в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, то сегодня получить лечение можно в 17 больницах на местах. Кроме того, реализован механизм телемедицинских консультаций. Пациенту больше не нужно ехать в МОНИКИ для подтверждения диагноза и консультаций врача. Московская область стала первым регионом России, где внедрили такую практику.
 
28 июля, отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Гепатит С – это вирусное заболевание, поражающее печень. Самые распространённые способы передачи – через кровь, а также половым путём.

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#здравоохранение
#здоровье
#гепатит
#подмосковье
#московская область
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Подмосковье ищет медработников