Диетолог Соломатина перечислила продукты для укрепления сосудов при диабете

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Врач-диетолог Елена Соломатина подчеркивает, что правильное питание играет важную роль в поддержании здоровья сосудов при сахарном диабете. В беседе с телеканалом «Москва 24» она рассказала о тех продуктах, которые приносят пользу в этом процессе. В частности, это рыба, орехи, шпинат, черешня, льняное семя и авокадо.
По словам Елены Соломатиной, существует целый ряд продуктов, которые содержат витамин C, рутин, хром и омега-3 жирные кислоты. Они могут помочь человеку укрепить сосуды и замедлить патологические изменения при сахарном диабете.
Витамин C (аскорбиновая кислота) — это мощнейший антиоксидант, который способствует укреплению стенок кровеносных сосудов и повышению их эластичности. Найти его можно в цитрусовых, киви, клубнике, брокколи и шпинате.
Жирные кислоты Омега-3 способствуют снижению уровня холестерина и тромбообразованию, а также укрепляют стенки сосудов. Основные источники Омега-3 жирных кислот — это рыба (лосось, тунец, сардины), авокадо, льняное семя, а также орехи (миндаль либо грецкий орех).
Рутин (витамин Р) также способствует укреплению стенок капилляров, снижает их проницаемость и повышает их устойчивость к воздействию различных факторов. Рутином богаты цитрусовые, красный перец, зеленый чай или черешня.
Наконец, хром является важным микроэлементом, который помогает регулировать уровень глюкозы в крови. А это, в свою очередь, улучшает функционирование инсулина в организме и снижает риск развития при диабете сердечно-сосудистых заболеваний. Высоким содержанием хрома могут похвастаться мясо, рыба, яйца или бобовые.
Соломатина подчеркнула, что перед тем, как вносить какие бы то ни было изменения в свой рацион, нужно предварительно посоветоваться со своим лечащим врачом либо диетологом, которые помогут подобрать правильную схему питания, учитывающую все индивидуальные особенности пациента.
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Витамин C (аскорбиновая кислота) — это мощнейший антиоксидант, который способствует укреплению стенок кровеносных сосудов и повышению их эластичности. Найти его можно в цитрусовых, киви, клубнике, брокколи и шпинате.
Рутин (витамин Р) также способствует укреплению стенок капилляров, снижает их проницаемость и повышает их устойчивость к воздействию различных факторов. Рутином богаты цитрусовые, красный перец, зеленый чай или черешня.
Наконец, хром является важным микроэлементом, который помогает регулировать уровень глюкозы в крови. А это, в свою очередь, улучшает функционирование инсулина в организме и снижает риск развития при диабете сердечно-сосудистых заболеваний. Высоким содержанием хрома могут похвастаться мясо, рыба, яйца или бобовые.
Соломатина подчеркнула, что перед тем, как вносить какие бы то ни было изменения в свой рацион, нужно предварительно посоветоваться со своим лечащим врачом либо диетологом, которые помогут подобрать правильную схему питания, учитывающую все индивидуальные особенности пациента.
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