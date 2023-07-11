Диетолог Соломатина: Пожилым можно пить по четыре чашки чая в день

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Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что пожилым людям можно пить четыре чашки чая в день при отсутствии противопоказаний.
При этом, при очень высоком давлении чаем лучше не увлекаться, поскольку из-за веществ в его составе ситуация может усугубиться. Также напиток может быть вреден людям, страдающим т проблем с нервной системой, а также диабетом.
До этого эксперты поделились, можно ли употреблять клубнику на ночь. Так, выяснилось, что ягода не противопоказана в ночное время суток, поскольку калорий на её переваривание тратится больше, чем в ней находится. Ягода улучшает работу кишечника, обладает мочегонным эффектом, способна участвовать в работе по расщеплению жиров.
Кроме того, как передаёт Общественная Служба Новостей, из клубники можно сделать так называемый «суп», добавлять её в легкие десерты, салаты или употреблять просто в свежем виде.
Однако, с предосторожностью к ягоде стоит относиться людям, страдающим повышенной кислотностью желудка, а также аллергией на клубнику.
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«Чай имеет дубильные вещества – танины. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, например язвах, они могут достаточно жестко воздействовать на слизистую. Особенно если выпить чай на голодный желудок», – добавила в беседе с «Москвой 24» Соломатина.
Кроме того, как передаёт Общественная Служба Новостей, из клубники можно сделать так называемый «суп», добавлять её в легкие десерты, салаты или употреблять просто в свежем виде.
Однако, с предосторожностью к ягоде стоит относиться людям, страдающим повышенной кислотностью желудка, а также аллергией на клубнику.
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Мелисса Тимофеева