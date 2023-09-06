Диетолог Соломатина: Приправы помогут не болеть осенью

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«Облепиха, тыква, морковь — всё оранжевого цвета. Можно добавлять в рацион продукты животного происхождения, больше яиц. Морская рыба и капуста необходимы для нормальной работы щитовидной железы, потому что к концу осени это может беспокоить», — добавила в беседе с NEWS.ru Соломатина.
По её словам, также предостеречь от вирусных заболеваний могут помочь горячие напитки, имбирь, различные травы, перец и т.д. Кроме этого, важно соблюдать водный баланс в организме.
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