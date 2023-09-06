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Диетолог Соломатина: Приправы помогут не болеть осенью

06 сентября 2023, 18:50
Фото: istockphoto.com/Ulada

Фото: istockphoto.com/Ulada

Диетолог Елена Соломатина заявила, что для поддержания иммунитета в осенний период могут помочь приправы, а также белковые продукты и некоторые овощи.
«Облепиха, тыква, морковь — всё оранжевого цвета. Можно добавлять в рацион продукты животного происхождения, больше яиц. Морская рыба и капуста необходимы для нормальной работы щитовидной железы, потому что к концу осени это может беспокоить», — добавила в беседе с NEWS.ru Соломатина.

По её словам, также предостеречь от вирусных заболеваний могут помочь горячие напитки, имбирь, различные травы, перец и т.д. Кроме этого, важно соблюдать водный баланс в организме.


А гастроэнтеролог Наталья Наумова говорила, что пища, богатая белком, предотвращает на более долгое время чувство голода.

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#продукты
#питание
#здоровье
#осень
#иммунитет
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Жители Подмосковья уже получили на уход за тяжелобольными 294 млн рублей
06 сентября 2023, 18:24

Фото: Минсоцразвития МО

Ежемесячную выплату по уходу за инвалидом в этом году оформили более 1,7 тыс жителей Подмосковья. Общая сумма выплат на сегодня составила 294 млн рублей, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«Всего на этот год в бюджете на эту меру предусмотрено около 400 млн рублей. Такую поддержку получают люди, которые ухаживают за тяжелобольным человеком дома, а не отправляет его в интернат. Такой уход требует постоянного присутствия. Как правило, ухаживающих за инвалидом, не может посещать работу. В таких случаях предусмотрена ежемесячная выплата 27 тысяч рублей», – пояснила министр. 
Как пояснили в Минсоцразвития Московской области, такую выплату могут получить жители региона от 18 до 65 лет, которые ухаживают дома за инвалидом 1 или 2 группы, который признан нуждающимся в стационарном социальном обслуживании.
 
В рамках нового проекта долговременного ухода можно бесплатно обучиться уходу за своими близкими и официально трудоустроиться в областном социальном центре. При этом можно получать зарплату, стаж и при этом помогать родному человеку.
 
Оформить выплату можно на региональном портале госуслуг, а получить услугу долговременного ухода по ссылке.

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#уход
#здоровье
#выплаты
#социальная поддержка
#московская область
#подмосковье
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Гастроэнтеролог Наумова рекомендовала есть белковую пищу для снижения чувства голода
06 сентября 2023, 18:23

Фото: istockphoto.com/karandaev

Гастроэнтеролог Наталья Наумова объяснила, что пища, богатая белком, предотвращает на более долгое время чувство голода.
По её словам, это связано с тем, что всасывание простых углеводов и поступление их в кровь происходит быстрее, чем белков, жиров и сложных углеводов, а расходование простых углеводов в клетках происходит быстро, поэтому и чувство голода возвращается быстрее.

В беседе с «Вечерней Москвой» Наумова отнесла к продуктам, способным долгое время сдерживать голод, такие, как красное и белое мясо, птица, рыба, яйца, кисломолочные продукты и молоко.

До этого россиянам рассказали о жиросжигающем напитке из имбиря и яблок. Как пишет «Царьград», почищенный имбирь и нарезанные яблоки следует сварить в кастрюле с добавленным к ним соком лимона, а после того, как жидкость вскипит, её можно пить как чай.

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#продукты
#напитки
#питание
#здоровье
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Ученые заметили рост больных раком среди молодежи
Ученые заметили рост случаев рака среди людей моложе 50 лет
06 сентября 2023, 16:09

Фото: istock/Katarzyna Bialasiewicz

Крупное онкологическое исследования выявило, что доля людей возрастом до пятидесяти лет, которым поставили диагноз рак, выросла практически на 80% за 30 лет.
По прогнозам исследователей, к 2030 году показатель вырастет еще на 31%. Работа ученых была представлена в статье, опубликованной журналом The Guardian.
Исследование было проведено Эдинбургским университетом (Шотландия) и Чжэцзянским медицинским университетом (Китай). Ученые заключили, что количество случаев онкологии у молодых людей увеличилось с 1,82 миллиона в 1990 году до 3,26 миллиона в 2019 году по всему миру. Смертность в возрасте от 30 до 40 лет возросла на 27%.
Самыми распространенными видами рака ученые выявили рак трахеи, желудка, кишечника, легких, а также рак груди у женщин. Самый резкий рост болезни обнаружен у больных раком почем или яичников. 
На данный момент ученые не выявили причину роста заболеваемости. Однако, факторами-провокаторами развития рака могут быть употребления алкоголя, никотина, вредные продукты, лишний вес и отсутствие физической нагрузки. 

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#болезни
#рак
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Более 230 тыс. человек в Подмосковье сделали прививку от гриппа
06 сентября 2023, 14:50

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московской области продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Желающие привиться от гриппа могут сделать это в поликлинике по месту прикрепления или в мобильных комплексах.

«Ежегодно осенью проводится масштабная кампания по вакцинации против гриппа. Прививку сделали уже более 230 тысяч человек, в том числе более 50 тысяч детей», —сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. 

Мобильные комплексы выезжают в самые посещаемые места городских округов. Выездные бригады будут работать вблизи железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов. Это особенно удобно для людей, которые не могут посетить поликлинику. 

Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, нужно иметь с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Медик проведёт осмотр, выяснит, есть ли противопоказания для вакцинации и сделает прививку.  

Найти расписание выездов мобильных комплексов можно на сайте Минздрава Московской области. Вакцинацию проводят современной и безопасной отечественной вакциной «Совигрипп», «Ультрикс» и «Ультрикс квадри». 

В школах и детских садах прививку можно будет сделать в медицинских кабинетах.  

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В Жуковском врачи спасли 22-летнюю девушку с инсультом
06 сентября 2023, 14:19

Фото: Минздрав МО

Врачи Жуковской больницы спасли жизнь 22-летней пациентки с инсультом и редким строением артерии. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила девушку в стационар с подозрением на инсульт. После обследования и проведения компьютерной томографии врачи подтвердили инсульт и диагностировали закрытие правой внутренней сонной артерии. 

Пациентку срочно доставили в операционную. Из сосудов головного мозга ей извлекли тромб. Это помогло полностью восстановить кровоток.
 
С момента вызова скорой помощи до окончания операции прошло всего полтора часа. Благодаря этому пациентке удалось избежать серьёзных последствий инсульта. Двигательные функции её рук и ног полностью восстановились.
 
Однако уже после операции врачи выявили у пациентки редкий вариант анатомии – фенестрация. Так называется неполное удвоение сосуда, имеющего единые начало и конец передней мозговой артерии. Подобное отклонение требует не оперативного лечения, а дальнейшего динамического наблюдения. 
 
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Девушка уже выписана домой и благодарит врачей за спасение её жизни.

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#московская область
#подмосковье
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В Московской области создали 420 гериатрических коек
06 сентября 2023, 14:04

Фото: Istockphoto / PIKSEL

В Подмосковье создано 420 гериатрических коек. Такие данные привёл председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
«В современной системе здравоохранения Подмосковья как одно из ключевых направлений активно развивается гериатрия. Для этого в регионе расширяется коечный фонд, открываются новые гериатрические кабинеты. Задача – забота о здоровье жителей старшего поколения», – отметил Голубев.
Как поясняется на сайте регионального парламента, контакт-центр по гериатрии работает на базе Московского областного госпиталя для ветеранов войн в будни с 9 до 16 часов.

Задать вопрос, касающийся гериатрии, и получить консультацию можно по телефону 8 (495) 536-28-90. 

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Россиянам рассказали, чем опасны консервированные овощи
Диетолог Кололева: Консервированные овощи могут провоцировать проонкологические процессы
06 сентября 2023, 13:56

Фото: istockphoto.com/merc67

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что консервированные овощи могут быть вредны для здоровья, поскольку могут провоцировать проонкологические процессы.
«Любые консервированные овощи даже домашнего приготовления входят в список тех продуктов, которые могут потенциально инициировать или поддержать разные проонкологические процессы», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Королева.

Она добавила, что уксус и соль, которые добавляются в овощи при их консервации зачастую в немалых количествах, могут приводить к проблемам пищеварительной системы и повышению давления.

До этого сообщалось, что помидоры не рекомендуется хранить в холодильнике из-за того, что овощи могут потерять свой вкус и запах. Как сообщает utro.ru, охлаждение нарезанных томатов и вовсе может привести к потере их полезных свойств.

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#здоровье
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Мурашко поблагодарил Воробьёва за внимание к здравоохранению в Подмосковье
06 сентября 2023, 11:37

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва за внимание к сфере здравоохранения в регионе, в том числе детского.
«Отдельно хотел бы поблагодарить губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва. То, сколько внимания он сегодня уделяет детству и здравоохранению в регионе вообще, заслуживает аплодисментов», – сказал Мурашко, выступая на IV Съезде детских врачей. 
Съезд начал работу во вторник в Музее-заповеднике «Архангельское» в Подмосковье и продлится четыре дня. На него собрались более 7 тыс медработников из 76 регионов России и 25 зарубежных стран. 
 
Для участников подготовлены тренинги и мастер-классы, онлайн-лекции. С докладами выступят отечественные и зарубежные специалисты по детской медицине – более 200 экспертов из России, Аргентины, Италии, Франции, Турции, Испании и других стран.

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В подмосковные больницы отправили четыре мобильных ФАПа за 90 млн рублей
06 сентября 2023, 10:54

Фото: Минздрав МО

В медицинские организации Подмосковья поступило четыре новых мобильных фельдшерско-акушерских пункта с флюорографами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
ФАПы приняли в Дмитровской, Павлово-Посадской, Ногинской и Одинцовской больницах. На их закупку пошло 90 млн рублей. 
 
Передвижные комплексы сделают более доступной качественную диагностику для жителей отдалённых территорий. Благодаря наличию флюорографа во время выезда медик сможет обследовать органы дыхания. Пациенту для этого уже не придётся ехать в поликлинику. 
«С начала года наши больницы получили уже четыре мобильных ФАПа. А всего в этом году планируем поставить 13 таких комплексов почти на 300 млн рублей», – сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
Современный мобильный фельдшерско-акушерский пункт на базе грузового автомобиля оснащён всем необходимым оборудованием. В комплекте – флюорограф, электрокардиограф, рентгенодиагностическая передвижная лаборатория, прибор для оценки функционального состояния органов дыхания, ростомер и напольные весы.
 
После постановки на учёт комплексы будут введены в работу. Медицинская техника закуплена по поручению губернатора региона благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

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