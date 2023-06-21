Диетолог Соломатина прокомментировала исследование о смерти людей из-за нездорового питания

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Врач-диетолог Соломатина: Человеческий организм сам вынуждает потреблять сладкую, жирную пищу
Врач-диетолог Елена Соломатина прокомментировала в беседе с RT результаты исследования, опубликованные в научном журнале Lancet, в котором утверждается, что нездоровый рацион питания ежегодно приводит к преждевременной смерти 11 млн человек.
По словам специалиста, человеческий организм сам вынуждает потреблять сладкую, жирную пищу. Он выделяет гормоны удовольствия в момент потребления таких продуктов и у человека возникает потребность в том, чтобы попробовать их снова. Она также обратила внимание на усилители вкуса, которые стимулируют к потреблению определенных продуктов и блюд.
Диетолог напомнила выражение «мы состоим из того, что едим», пояснив, что накопленные системные ошибки позволят организму разрушиться быстрее. Она заявила, что в организме содержатся бактерии, которые предпочитают обработанную еду, в виде сосисок и колбасы. Оттуда возникает соответствующая потребность в их употреблении, однако важно помнить, что организму необходим набор питательных веществ, а не искусственных заменителей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что россиянам рассказали, какие продукты лучше не есть в жару.
По словам специалиста, человеческий организм сам вынуждает потреблять сладкую, жирную пищу. Он выделяет гормоны удовольствия в момент потребления таких продуктов и у человека возникает потребность в том, чтобы попробовать их снова. Она также обратила внимание на усилители вкуса, которые стимулируют к потреблению определенных продуктов и блюд.
Ранее «Радио 1» сообщало, что россиянам рассказали, какие продукты лучше не есть в жару.
Анастасия Крестьянова