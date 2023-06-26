Диетолог Соломатина раскрыла, кому противопоказано пить молоко

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Для них употребление молочных продуктов может обернуться даже интоксикацией организма.
«Лактоза – молочный сахар, он должен сбраживаться ферментом лактозой. Недосброженная лактоза раздражает кишечник, меняет микробиом, что вызывает напряжение иммунной системы. Последствия – воспалительные процессы на коже. Это нагрузка на организм, которая и на общем иммунитете сказывается плохо. Неусвоенная в большом количестве лактоза вызывает интоксикацию», – прокомментировала в беседе с «Абзацем» Соломатина.
Кроме того, неусвоенная лактоза может привести к вздутию живота, урчанию, диарее, нарушению всасывания витаминов, также возможны проблемы с набором веса.
Ранее диетолог Елена Соломатина рекомендовала в жаркую погоду готовить окрошку именно на кефире или тане, поскольку с такими заправками блюдо будет наиболее полезным для организма.