Диетолог Соломатина рассказала, какие заболевания замедляют снижение веса

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Заболевания щитовидной железы, дисбактериоз и длительный стресс замедляют снижение веса. Об этом в беседе с Москва 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Снижение активности щитовидной железы влечёт за собой уменьшение количества вырабатываемых гормонов, что в итоге приводит к нарушениям метаболизма и усложняет процесс похудения. Такая проблема может возникать из-за недостатка йода в организме, однако существуют и другие причины.
Также диетолог пояснила, что ещё одной причиной замедления похудения может стать нарушение микробного баланса в кишечнике – дисбактериоз. Он приводит к изменениям механизма всасывания поступившей еды, из-за чего отходы в кишечнике перерабатываются дважды, повышая общую калорийность принятой пищи.
И последним фактором, негативно влияющим на процесс снижения веса, является стресс.
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Также диетолог пояснила, что ещё одной причиной замедления похудения может стать нарушение микробного баланса в кишечнике – дисбактериоз. Он приводит к изменениям механизма всасывания поступившей еды, из-за чего отходы в кишечнике перерабатываются дважды, повышая общую калорийность принятой пищи.
«Из-за стресса организм думает: тяжелые времена настали, вдруг будет голод, надо запасать жир, и человек начинает больше есть. Поэтому сложно похудеть», – пояснила Соломатина в беседе с Москва 24.
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Анастасия Чинкова