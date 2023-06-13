Диетолог Соломатина рассказала, кому запрещено употреблять хлеб с маслом

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Специалист предупредила, что сочетание белого хлеба и масла является очень калорийным.
«Белый хлеб, кроме пустых калорий и сахара, практически ничего не несет, а сливочное масло достаточно калорийно и содержит холестерин», — цитирует издание слова Соломатиной.
Людям, у которых проблемы со здоровьем отсутствуют, употреблять хлеб с маслом можно, добавила диетолог.
«Лучше, если это будет цельнозерновой хлеб, на который мы намазываем кусочек масла. Как утренний бутерброд вполне себе подойдет», — заключила Елена Соломатина.
Ранее диетолог Алексей Кабанов рассказал о неожиданной пользе майонеза. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».