Диетолог Соломатина рассказала о свойствах дыни

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Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о пользе и вреде дыни, а также о том, как её правильно выбрать, а кому лучше отказаться от употребления.
В дыне содержится много природного сахара – фруктозы, она полезна для организма, но людям с сахарным диабетом и избыточным весом необходимо придерживаться нормы в её употреблении.
Также в плодах много клетчатки, кремния и витамина С, за счёт чего дыня положительно влияет на состояние кожи.
Диетолог в беседе с «Вечерней Москвой» также рассказала, что дыня жёлтого цвета из-за содержащегося в ней бета-каротина. Это вещество помогает укрепить иммунитет, обновляет слизистые оболочки органов и способствует регенерации кожи.
Соломатина также посоветовала покупать сейчас дыню «Колхозница», потому что «Торпеда» созревает только в августе. А покупать плоды слишком рано не стоит из-за того, что их удобряют азотистыми смесями.
Также, предупредила врач, ни в коем случае нельзя покупать разрезанную дыню, которая лежала в неупакованном виде на жаре, поскольку в ней развиваются бактерии. В таком виде допустима покупка в супермаркетах, где разрезанный плод хранится в холодильнике.
Выбирать дыню нужно внимательно. Главный признак созревшего и полезного плода – приятный аромат. Если дыня не пахнет, значит её сорвали недозревшей или ускорили её созревание химикатами.
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Также в плодах много клетчатки, кремния и витамина С, за счёт чего дыня положительно влияет на состояние кожи.
Соломатина также посоветовала покупать сейчас дыню «Колхозница», потому что «Торпеда» созревает только в августе. А покупать плоды слишком рано не стоит из-за того, что их удобряют азотистыми смесями.
Также, предупредила врач, ни в коем случае нельзя покупать разрезанную дыню, которая лежала в неупакованном виде на жаре, поскольку в ней развиваются бактерии. В таком виде допустима покупка в супермаркетах, где разрезанный плод хранится в холодильнике.
Выбирать дыню нужно внимательно. Главный признак созревшего и полезного плода – приятный аромат. Если дыня не пахнет, значит её сорвали недозревшей или ускорили её созревание химикатами.
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Анастасия Чинкова